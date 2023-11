Valence : premier test officiel Pirelli lundi

Après leGP de Catalogne en septembre, les pilotes Moto3 et Moto2 ont déjà eu un avant-goût de ce qui les attendait. Après la finale de la saison à Valence, le premier test hivernal officiel avec les nouveaux pneus Pirelli pour 2024 aura lieu lundi de 10 à 17 heures (trois sessions par catégorie).

"Barcelone a été un premier test privé, au cours duquel les réglages des motos n'ont pas encore pu être ajustés au mieux, car les équipes et les pilotes étaient encore en plein milieu de leur saison de championnat du monde. Les réactions ont néanmoins été très positives", a rappelé Giorgio Barbier, directeur des courses de motos chez Pirelli. "Il s'agissait principalement de vérifier si les mélanges et les tailles que nous avions choisis étaient adaptés. À cet égard, Barcelone a été un excellent banc d'essai, car c'est un circuit assez exigeant pour les pneus".

"Nous avons maintenant l'opportunité d'effectuer le premier test officiel en vue de 2024, cette fois après la finale du championnat du monde et sur un circuit aux caractéristiques différentes - avec des lignes droites courtes, à l'exception du départ-arrivée, et de nombreux virages assez lents pris à basse vitesse. Un circuit pas particulièrement exigeant, mais étroit, sur lequel les pilotes passent beaucoup de temps en position inclinée. Cela nous donne une bonne occasion de vérifier une deuxième fois les performances de nos pneus, puisque nous proposerons à Valence exactement les mêmes options que lors du premier test, afin de commencer au mieux notre première saison en tant que fournisseur de pneus pour le Moto2 et le Moto3 en 2024", explique Barbier.

En 2024, le manufacturier italien succédera à Dunlop en tant que fournisseur exclusif des deux petites catégories GP. Pour ce faire, Pirelli a recours à la gamme existante de pneus slicks Diablo. En ce qui concerne les tailles de pneus, 100/70.17" à l'avant et 120/70.17" à l'arrière ont été définis pour les motos Moto3 ; 125/70-17" à l'avant et 200/65-17" à l'arrière pour la catégorie Moto2.

Cette allocation est disponible par pilote pour le test de Valence qui durera une journée :

Moto3

A l'avant, trois SC1 (soft) et trois SC2 (medium).

Arrière trois SC1 (soft) et trois SC2 (medium)



Moto2

Devant, trois SC1 (soft) et trois SC2 (medium)

Arrière trois SC0 (soft) et trois SC1 (medium)



En cas de pluie, deux sets SCR1 sont disponibles par pilote.