Valencia: lunedì il primo test ufficiale Pirelli

Nel 2024, Pirelli subentrerà a Dunlop come fornitore di pneumatici per le classi del campionato mondiale Moto2 e Moto3. Dopo il GP di Valencia, il 27 novembre si svolgerà il primo test ufficiale con i nuovi pneumatici.

Dopo il GP di Catalunya di settembre, i piloti della Moto3 e della Moto2 hanno già avuto un primo assaggio di ciò che verrà; dopo il finale di stagione a Valencia, il primo test invernale ufficiale con i nuovi pneumatici Pirelli per il 2024 si svolgerà ora lunedì dalle 10.00 alle 17.00 (tre sessioni per classe).

"Barcellona è stato un primo test privato in cui non è stato possibile ottimizzare la messa a punto delle moto perché le squadre e i piloti erano ancora nel pieno della stagione del campionato mondiale. Tuttavia, il feedback è stato molto positivo", ha ricordato Giorgio Barbier, Motorcycle Racing Director di Pirelli. "La cosa principale era verificare se le mescole e le misure che avevamo scelto erano adatte. Da questo punto di vista, Barcellona è stato un ottimo banco di prova, in quanto si tratta di una pista piuttosto impegnativa per i pneumatici".

"Ora abbiamo l'opportunità di svolgere il primo test ufficiale in vista del 2024, questa volta dopo la finale del Campionato del Mondo e su una pista con caratteristiche diverse: con rettilinei corti, a parte il traguardo di partenza, e molte curve abbastanza lente affrontate con marce basse. Non è una pista particolarmente impegnativa, ma è stretta e i piloti passano molto tempo in piega. È un'ottima occasione per verificare le prestazioni dei nostri pneumatici una seconda volta: a Valencia offriremo esattamente le stesse opzioni del primo test, per iniziare al meglio la nostra prima stagione come fornitore di pneumatici per Moto2 e Moto3 nel 2024", ha dichiarato Barbier.

Il produttore italiano succederà a Dunlop come fornitore unico di pneumatici per le due classi minori del GP nel 2024. Pirelli si affiderà all'attuale gamma di pneumatici slick Diablo. Le misure dei pneumatici per le Moto3 sono 100/70,17" all'anteriore e 120/70,17" al posteriore; 125/70-17" all'anteriore e 200/65-17" al posteriore per la classe Moto2.

Questa dotazione è disponibile per ogni pilota per il test di Valencia di un giorno:

Moto3

Tre pneumatici SC1 (Soft) e tre SC2 (Medium) all'anteriore

Posteriore tre SC1 (Soft) e tre SC2 (Medium)



Moto2

Anteriore tre SC1 (Soft) e tre SC2 (Medium)

Tre SC0 (Soft) e tre SC1 (Medium) al posteriore



In caso di pioggia, sono disponibili due set di SCR1 per ogni pilota.