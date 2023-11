Valência: Primeiro teste oficial da Pirelli na segunda-feira

Em 2024, a Pirelli substituirá a Dunlop como fornecedor de pneus para as classes Moto2 e Moto3 do campeonato do mundo. Após o GP de Valência, o primeiro teste oficial com os novos pneus terá lugar a 27 de novembro.

Após oGP da Catalunha, em setembro, os pilotos de Moto3 e Moto2 já tiveram a primeira amostra do que está para vir; depois do final da época em Valência, o primeiro teste oficial de inverno com os novos pneus Pirelli para 2024 terá lugar na segunda-feira, das 10h00 às 17h00 (três sessões por classe).

"Barcelona foi um primeiro teste privado em que a configuração das motos ainda não pôde ser optimizada porque as equipas e os pilotos ainda estavam a meio da época do campeonato do mundo. No entanto, o feedback foi muito positivo", recordou Giorgio Barbier, Diretor de Corridas de Motos da Pirelli. "O principal era verificar se os compostos e tamanhos que tínhamos selecionado eram adequados. Neste aspeto, Barcelona foi um excelente banco de testes, pois é uma pista bastante exigente para os pneus."

"Agora, temos a oportunidade de realizar o primeiro teste oficial com vista a 2024, desta vez após a final do Campeonato do Mundo e numa pista com características diferentes - com rectas curtas, à exceção da meta inicial, e muitas curvas bastante lentas feitas com mudanças baixas. Não é uma pista particularmente exigente, mas é apertada e os pilotos passam muito tempo inclinados. Esta é uma boa oportunidade para verificar o desempenho dos nossos pneus uma segunda vez, uma vez que vamos oferecer exatamente as mesmas opções em Valência como fizemos no primeiro teste, a fim de começar a nossa primeira temporada como fornecedor de pneus para Moto2 e Moto3 da melhor forma possível em 2024", disse Barbier.

O fabricante italiano sucederá à Dunlop como único fornecedor de pneus para as duas classes mais pequenas de GP em 2024. A Pirelli vai basear-se na atual gama de pneus Diablo slicks. As medidas dos pneus para as motos de Moto3 são 100/70,17" na frente e 120/70,17" na traseira; 125/70-17" na frente e 200/65-17" na traseira para a classe Moto2.

Esta atribuição está disponível por piloto para o teste de um dia em Valência:

Moto3

Três pneus SC1 (macios) e três SC2 (médios) na frente

Três SC1 (macios) e três SC2 (médios) na traseira



Moto2

À frente três SC1 (macios) e três SC2 (médios)

Três SC0 (macios) e três SC1 (médios) na traseira



Em caso de chuva, estão disponíveis dois conjuntos de SCR1 para cada piloto.