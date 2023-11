Moto2 2024: Os favoritos para os últimos lugares

O braço de ferro sobre o vencedor em série Fermín Aldeguer dominou as manchetes recentemente, mas uma série de outros desenvolvimentos na classe Moto2 também vazaram à margem do GP do Qatar com vista a 2024.

A equipa alemã Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team concedeu a Darryn Binder uma segunda temporada de Moto2. Lukas Tulovic, por outro lado, tem de deixar o seu lugar e será substituído por Senna Agius, de 18 anos, campeão europeu de Moto2. Ayumu Sasaki, atualmente em segundo lugar no Campeonato do Mundo de Moto3, vai deixar a equipa alemã para a Yamaha VR46 Master Camp Team. O novo companheiro de equipa de Sasaki deverá ser Jeremy Alcoba, que teve de deixar a Gresini.

Em contrapartida, a QJMotor Gresini Moto2 Team anunciou a contratação do promissor piloto do Master Camp Manuel Gonzalez (2º lugar no GP do Qatar e agora sétimo no Campeonato do Mundo), que será companheiro de equipa de Albert Arenas (o Campeão do Mundo de Moto3 de 2020 vem da Red Bull KTM Ajo).

A Fantic Racing Team separou-se cedo do desesperado espanhol Borja Gomez, que, segundo os rumores, não entregou o dote prometido. O novo Campeão do Mundo de MotoE, Mattia Casadei, vai assim terminar a época ao lado de Celestino Vietti. Vietti mudar-se-á então para a Red Bull KTM Ajo em 2024.

O diretor da equipa Fantic, Stefano Bedon, e o novo chefe de equipa, Roberto Locatelli, Campeão do Mundo de 125cc em 2000, gostariam de ter contratado o excecional Fermin Aldeguer, de 18 anos, como sucessor de Vietti. No entanto, depois de três vitórias consecutivas recentemente, o campeão europeu de 2021 dificilmente se pode salvar das ofertas. No MotoGP, a VR46 (como sucessora de Marini em 2024) e a Pramac (a partir de 2025) estão interessadas nele.

No entanto, o proprietário da equipa Speed-up, Luca Boscoscuro, também confirmou no Qatar quando questionado pela SPEEDWEEK.com: "Vou definitivamente competir novamente no Campeonato do Mundo de Moto2 de 2024 com Aldeguer e Alonso Lopez."

Aldeguer só poderia ter deixado a equipa de velocidade sem problemas se nenhum piloto da Boscoscuro tivesse ficado entre os cinco primeiros no Campeonato do Mundo no verão. Mas foi esse o caso de López.

Fantic desistiu agora de procurar um segundo piloto forte. "E um cavaleiro medíocre não serve para nada", ouviu-se em Lusail. É por isso que estão agora à procura de um piloto remunerado, com Xavier Cardelús a ter atualmente as melhores hipóteses.

Depois de Marcos Ramirez ter terminado em terceiro lugar, a OnlyFans American Racing Team (o patrocinador do título está confirmado para 2024 desde terça-feira) decidiu deixar o espanhol correr ao lado de Joe Roberts, o pole-setter do Qatar, na próxima época. Isto significa que Rory Skinner continua em pista, apesar do seu contrato.

A nova equipa de Teo Martín, a MT Helmets - MSi Moto2, que esteve anteriormente envolvida no Campeonato do Mundo de Moto3, assumiu os lugares de Sito Pons na Moto2 para 2024 e também as duas vagas no Campeonato do Mundo de MotoE.

O proprietário da equipa, Teo Martín, queria promover o seu melhor piloto de Moto3, Diogo Moreira, mas este já tinha assinado com a Italtrans durante as férias de verão. Assim, a MTHelmets-MSi optou pela dupla de pilotos Ai Ogura, vice-campeão mundial de Moto2 em 2022, e Sergio Garcia, vice-campeão mundial de Moto3 em 2022.

Na Honda Asia Team de Hiroshi Aoyama, Ai Ogura será substituído pelo antigo piloto de Moto3 Mario Aji, da Indonésia, que não se cobriu de glória em Moto3.

Na equipa holandesa RW Racing Team, é claro que a dupla Barry Baltus (B) e Zonta van den Goorbergh (NL) e a Kalex vão continuar.

Há já algum tempo que é claro que o novo Campeão do Mundo de Moto3, Jaume Masià, fará a sua estreia na Moto2 com a SAG.

A grelha de Moto2 de 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Darryn Binder, Senna Agius (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masiá (Kalex)



QJMotor Equipa Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, Albert Arenas (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig? Yerah Ruiz? Sean Dylan Kelly? (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh (Kalex)



Equipa MSI da MTHelmet

Ai Ogura, Sergio Garcia (Kalex)



Equipa Italtrans Racing

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermín Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet, Xavier Cardelús? (Kalex)



Equipa Aspar GASGAS

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Joe Roberts, Marcos Ramirez (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Mario Aji (Kalex)



Onze Marc VDS Racing

Filip Salač, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Ayumu Sasaki, Jeremy Alcoba? (Kalex)

A grelha de Moto2 de 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hada (Kalex)



QJMotor Equipa Gresini Moto2

Filip Salač, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



Pons Wegow Los40

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Equipa Italtrans Racing

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Celestino Vietti, Borja Gomez (Kalex)



Equipa Tensite Aspar GASGAS

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Sean Dylan Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Onze Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)