Luca Boscoscuro : en 2024, il fournira l'équipe MSi de MTHelmet

Pendant deux ans, le fabricant de motos Luca Boscoscuro n'a équipé que ses deux pilotes Aldeguer et Lopez dans le championnat du monde Moto2. En 2024, l'équipe MT-Helmets-MSi, composée d'Ogura et de Garcia, les rejoindra.

Pour la saison 2023 du championnat du monde Moto2, Kalex alignera 26 pilotes GP, Boscoscuro deux, et deux motos Forward, dont personne ne sait exactement combien de matériel et de savoir-faire de Suter, MV Agusta et Robby Motor se trouvent dans ce bric-à-brac.

La saison prochaine, Boscoscuro équipera selon toute vraisemblance à nouveau quatre pilotes du championnat du monde Moto2, comme il l'a fait pour la dernière fois en 2021, lorsqu'il fournissait encore l'équipe Aspar-Martinez, avant que l'équipe du quadruple champion du monde des deux catégories (Moto3 et Moto2) ne passe chez GASGAS, où elle utilise des marques KTM et Kalex.

Luca Boscoscuro, champion d'Europe 250 cm3 en 1995, chef de l'équipe Gilera en 2008 et 2009 (titre avec Marco Simoncelli en 2008), a remporté avec Fermin Aldeguer, 18 ans, les trois dernières courses du championnat du monde à Buriram, Sepang et Lusail - et a donc éveillé l'intérêt de quelques équipes Moto2.

Aujourd'hui, dans le paddock du Circuit Ricardo Tormo de Valence, on a appris qui, outre la propre équipe Speed-up de Boscoscuro (Fermin Aldeguer, Alonso Lopez), s'alignera l'année prochaine avec les motos de course italiennes : La nouvelle équipe MTHelmets-MSi de Teo Martín, qui a déjà remporté cette année des succès remarquables dans le championnat du monde Moto3 avec KTM et qui reprendra après cette saison l'équipe Moto2 de Sito Pons (64 ans).

Pilotes : Ai Ogura, vice-champion du monde Moto2 2022, et Sergio Garcia, vice-champion du monde Moto3 2022.

Lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com, Luca Boscoscuro n'a pas expliqué aujourd'hui l'accord conclu avec MTHelmets-MSi.

Boscoscuro pourra-t-il à l'avenir investir un budget de développement plus important s'il utilise quatre motos ? "En Moto2, ce n'est pas le budget qui compte en premier lieu", a constaté l'Italien. "Le plus important, c'est la qualité des pilotes".

Et en tant que talent scout, le propriétaire du team Speed-up dispose de qualités exceptionnelles. Il a déjà découvert Andrea Iannone, fait de Simoncelli un champion du monde et gagné avec Fabio Quartararo en 2018 dans le championnat du monde Moto2, alors que plus personne ne croyait en ce Français. "Boscos" a découvert Aldeguer dès l'âge de 14 ans dans le championnat espagnol de 600 cm3. "Il n'a jamais pu courir en Moto3 parce qu'à 14 ans, il mesurait déjà 1,80 m".

L'équipe Speed-up participe au championnat du monde Moto2 depuis des années avec des sponsors à événement unique et a alterné en 2023 avec les entreprises suivantes : MB Conveyors, Beta, CAG Tecnologie Mecchaniche, +ego, LighTech et GT Trevisa.

Résultats du championnat du monde Moto2 Lusail, 19.11.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 18 rdn en 35:32,117 min

2. Gonzalez, Kalex, + 2,643

3. Canet, Kalex, + 2,652

4. Ogura, Kalex, + 4,585

5. Dixon, Kalex, + 4,645

6. Vietti, Kalex, + 5,936

7. Chantra, Kalex, + 6,212

8. Acosta, Kalex, + 6,598

9. Lopez, Boscoscuro, + 7,269

10. Arbolino, Kalex, + 11,302

11. Roberts, Kalex, + 11,565

12. Lowes, Kalex, + 11,663

13. Ramirez, Kalex, + 16,105

14. D. Binder, Kalex, + 16,306

15. J. Alcoba, Kalex, 19,293

Classement au championnat du monde Moto2 après 19 courses sur 20 :

1. Acosta, 328,5 points (champion du monde). 2. Arbolino 249,5. 3. Dixon 194. 4. Aldeguer 187. 5. Canet 175. 6. Chantra 162,5. 7. Gonzalez 142,5. 8. Lopez 134. 9. Ogura 132,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 95. 13. Roberts 85,5. 14. Garcia 84. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 52. 18. J. Alcoba 47,5. 19. D. Binder 34. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 442,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 261. 3. Forward 4.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 407,5 points (champion du monde). 2. Elf Marc VDS Racing 344,5. 3. Beta Tools SpeedUp 321. 4. Idemitsu Honda Team Asia 295. 5. Pons Wegow Los40, 259. 6. Inde GASGAS Aspar 214. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 157,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 142,5. 9. Fantic Racing 116. 10. Italtrans Racing 113,5. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 54. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.