Luca Boscoscuro: fornirà il team MSi di MTHelmet nel 2024

Nella stagione 2023 del Campionato del Mondo Moto2, Kalex schiererà 26 piloti GP, Boscoscuro due, più due moto Forward, di cui non si sa esattamente quanto hardware e competenze di Suter, MV Agusta e Robby Motor siano presenti in questo rottame.

Con ogni probabilità, Boscoscuro tornerà a equipaggiare quattro piloti del Campionato del Mondo Moto2 nella prossima stagione, come ha fatto l'ultima volta nel 2021, quando riforniva il team Aspar-Martinez prima che la squadra del quattro volte campione del mondo passasse a GASGAS in entrambe le classi (Moto3 e Moto2), dove utilizza moto KTM e Kalex.

Luca Boscoscuro, campione europeo 250cc nel 1995, boss del team Gilera nel 2008 e 2009 (titolo vinto con Marco Simoncelli nel 2008), ha vinto le ultime tre gare del mondiale a Buriram, Sepang e Lusail con il diciottenne Fermin Aldeguer - e ha quindi suscitato l'interesse di alcuni team della Moto2.

Oggi, nel paddock del Circuito Ricardo Tormo di Valencia, si è saputo chi gareggerà con le moto da corsa italiane il prossimo anno, accanto alla squadra di accelerazione di Boscoscuro (Fermin Aldeguer, Alonso Lopez): Il nuovo team MTHelmets-MSi di Teo Martín, che quest'anno ha già ottenuto un notevole successo nel Campionato del Mondo Moto3 con la KTM e che dopo questa stagione rileverà il team Moto2 di Sito Pons (64).

Piloti: Ai Ogura, vice campione del mondo Moto2 2022, e Sergio Garcia, vice campione del mondo Moto3 2022.

In un'intervista rilasciata oggi a SPEEDWEEK.com, Luca Boscoscuro non ha spiegato l'accordo con MTHelmets-MSi.

Boscoscuro può investire un budget di sviluppo maggiore in futuro se utilizza quattro moto? "In Moto2, il budget non è la cosa più importante", ha detto l'italiano. "La cosa più importante è la qualità dei piloti".

E come talent scout, il proprietario del team Speed-up ha qualità eccezionali. Ha già scoperto Andrea Iannone, ha trasformato Simoncelli in un campione del mondo e ha vinto il Campionato del Mondo Moto2 con Fabio Quartararo nel 2018, quando nessuno credeva più nel francese. Aldeguer ha scoperto "Boscos" all'età di 14 anni nel campionato spagnolo 600cc. "Non ha mai potuto correre in Moto3 perché a 14 anni era già alto 1,80 metri".

Il team Speed-up partecipa da anni al Campionato del Mondo Moto2 con sponsor unici e nel 2023 si è alternato con le seguenti aziende: MB Conveyors, Beta, CAG Tecnologie Mecchaniche, +ego, LighTech e GT Trevisa.

Risultati Campionato mondiale Moto2 Lusail, 19.11.2023

1° Aldeguer, Boscoscuro, 18 rdn in 35:32.117 min.

2° Gonzalez, Kalex, + 2.643

3° Canet, Kalex, + 2,652

4° Ogura, Kalex, + 4,585

5° Dixon, Kalex, + 4,645

6° Vietti, Kalex, + 5.936

7° Chantra, Kalex, + 6.212

8° Acosta, Kalex, + 6,598

9° Lopez, Boscoscuro, + 7,269

10° Arbolino, Kalex, + 11.302

11° Roberts, Kalex, + 11.565

12° Lowes, Kalex, + 11.663

13° Ramirez, Kalex, + 16,105

14° D. Binder, Kalex, + 16.306

15° J. Alcoba, Kalex, 19.293

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 19 gare su 20:

1° Acosta, 328,5 punti (Campione del Mondo). 2. Arbolino 249,5. 3. Dixon 194. 4. Aldeguer 187. 5. Canet 175. 6. Chantra 162,5. 7. Gonzalez 142,5. 8. Lopez 134. 9. Ogura 132,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 95. 13. Roberts 85,5. 14. Garcia 84. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ram Ramos 53. Baltus 53. 17. Ramirez 52. 18. J. Alcoba 47,5. 19. D. Binder 34. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 442,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 261. 3. Forward 4.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 407,5 punti (campione del mondo). 2. Elf Marc VDS Racing 344.5. 3. Beta Tools SpeedUp 321. 4. Idemitsu Honda Team Asia 295. 5. Pons Wegow Los40, 259. 6. Inde GASGAS Aspar 214. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 157.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 142.5. 9. Fantic Racing 116. 10. Italtrans Racing 113,5. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 54. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.