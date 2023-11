Luca Boscoscuro: vai fornecer a equipa MSi da MTHelmet em 2024

Durante dois anos, o construtor de motos Luca Boscoscuro equipou apenas os seus dois pilotos Aldeguer e Lopez no Campeonato do Mundo de Moto2. A equipa MT-Helmets-MSi, com Ogura e Garcia, entrará em 2024.

Na época de 2023 do Campeonato do Mundo de Moto2, a Kalex vai colocar em campo 26 pilotos de GP, Boscoscuro dois, mais duas motos Forward, das quais ninguém sabe exatamente quanto hardware e experiência da Suter, MV Agusta e Robby Motor estão nesta tralha.

É muito provável que Boscoscuro volte a equipar quatro pilotos do Campeonato do Mundo de Moto2 na próxima temporada, como fez pela última vez em 2021, quando forneceu a equipa Aspar-Martinez antes de a equipa do tetracampeão mundial mudar para a GASGAS em ambas as classes (Moto3 e Moto2), onde utiliza motos KTM e Kalex.

Luca Boscoscuro, campeão europeu de 250cc em 1995, chefe de equipa da Gilera em 2008 e 2009 (vitória do título com Marco Simoncelli em 2008), venceu as últimas três corridas do campeonato do mundo em Buriram, Sepang e Lusail com Fermin Aldeguer, de 18 anos - e por isso despertou o interesse de algumas equipas de Moto2.

Hoje, no paddock do Circuito Ricardo Tormo, em Valência, soube-se quem irá competir com as motos de Itália no próximo ano, juntamente com a equipa de aceleração da Boscoscuro (Fermin Aldeguer, Alonso Lopez): A nova equipa MTHelmets-MSi de Teo Martín, que já alcançou um sucesso considerável no Campeonato do Mundo de Moto3 com a KTM este ano e que irá assumir a equipa de Moto2 de Sito Pons (64) após esta época.

Pilotos: Ai Ogura, Vice-Campeão do Mundo de Moto2 em 2022, e Sergio Garcia, Vice-Campeão do Mundo de Moto3 em 2022.

Em entrevista à SPEEDWEEK.com hoje, Luca Boscoscuro não explicou o acordo com a MTHelmets-MSi.

Poderá Boscoscuro investir um maior orçamento de desenvolvimento no futuro se utilizar quatro motos? "Na Moto2, o orçamento não é o mais importante", disse o italiano. "O mais importante é a qualidade dos pilotos."

E como caçador de talentos, o dono da equipa Speed-up tem qualidades excepcionais. Já descobriu Andrea Iannone, fez de Simoncelli campeão do mundo e venceu o Campeonato do Mundo de Moto2 com Fabio Quartararo em 2018, quando já ninguém acreditava no francês. Aldeguer descobriu "Boscos" aos 14 anos de idade no Campeonato de Espanha de 600cc. "Ele nunca pôde correr em Moto3 porque já tinha 1,80 metros de altura aos 14 anos".

A equipa Speed-up tem competido no Campeonato do Mundo de Moto2 com patrocinadores de um evento durante anos e alternou com as seguintes empresas em 2023: MB Conveyors, Beta, CAG Tecnologie Mecchaniche, +ego, LighTech e GT Trevisa.

Resultados Campeonato do Mundo de Moto2 Lusail, 19.11.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 18 rdn em 35:32.117 min

2º Gonzalez, Kalex, + 2.643

3.º Canet, Kalex, + 2,652

4º Ogura, Kalex, + 4,585

5º Dixon, Kalex, + 4,645

6º Vietti, Kalex, + 5,936

7º Chantra, Kalex, + 6,212

8º Acosta, Kalex, + 6,598

9º Lopez, Boscoscuro, + 7,269

10º Arbolino, Kalex, + 11,302

11º Roberts, Kalex, + 11,565

12º Lowes, Kalex, + 11,663

13º Ramirez, Kalex, + 16,105

14º D. Binder, Kalex, + 16,306

15º J. Alcoba, Kalex, 19.293

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 19 de 20 corridas:

1º Acosta, 328,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Arbolino 249,5. 3. Dixon 194. 4. Aldeguer 187. 5. Canet 175. 6. Chantra 162,5. 7. Gonzalez 142,5. 8. Lopez 134. 9. Ogura 132,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 95. 13. Roberts 85,5. 14. Garcia 84. 15. Arenas 79. 16. Baltus 53. 17. Ramirez 52. 18. J. Alcoba 47.5. 19. D. Binder 34. 20. Bendsneyder 30. 21. Foggia 28. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 442,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 261. 3. Forward 4.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 407,5 pontos (campeão do mundo). 2. Elf Marc VDS Racing 344.5. 3. Beta Tools SpeedUp 321. 4. Idemitsu Honda Team Asia 295. 5. Pons Wegow Los40, 259. 6. Inde GASGAS Aspar 214. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 157.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 142.5. 9. Fantic Racing 116. 10. Italtrans Racing 113,5. 11. Fieten Oli Racing GP 70. 12. Onlyfans American Racing Team 54. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.