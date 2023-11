Valence : Quatrième victoire consécutive pour Fermin Aldeguer

Même si la décision du championnat du monde de la catégorie Moto2 est déjà tombée en Malaisie en faveur de Pedro Acosta, les stars de la catégorie de cylindrée moyenne ont encore offert un spectacle passionnant en fin de saison. Fermin Aldguer a remporté la course sur le circuit Ricardo Tormo et a ainsi triomphé pour la quatrième fois consécutive. En 13 ans d'histoire du Moto2, seul Toni Elias avait réussi cet exploit en 2010.

Pour sa dernière course au sein du Pons HP40 Team, Aron Canet a décroché la pole position, reléguant la jeune star de Boscoscuro Fermin Aldeguer à la deuxième place sur la grille de départ. Marco Ramirez a complété la première ligne de la grille de départ, tandis que le champion du monde Acosta a entamé le GP de Valence de 22 tours en sixième position. Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team) a pris le départ de son dernier Grand Prix Moto2 en 21e position.

Voici comment s'est déroulé le GP de Valence :

1er tour : Aldeguer remporte le départ et s'engage en premier dans le virage 1 devant Canet et Ramirez. Sergio Garcia chute lourdement au virage 4, mais parvient à quitter le bac à gravier par ses propres moyens. Izan Guevara et Celestino Vietti sont impliqués dans la chute. Kohta Nozane tombe également hors course à la fin du premier tour.



2e tour : Acosta est poussé loin par Alonso López et recule à la 9e place.

3ème tour : Aldeguer mène de 0,5 sec devant Canet. Ramirez, Jake Dixon et López suivent derrière. 6. Lowes 7. Chantra 8. Roberts 9. Foggia 10. Baltus 11. Arenas 12. Acosta 13. Ogura.



4e tour : Acosta recule à la 14e place, mais repasse devant Manuel Gonzalez (13e).



5e tour : Tulovic chute au virage 1 alors qu'il est 18e.

6e tour : Canet se rapproche du leader de la course en réalisant le meilleur tour en course et n'est plus qu'à 0,386 seconde d'Aldeguer. Ramirez et Dixon suivent à 2 secondes en P3 et P4. Acosta attaque Ogura dans le dernier virage et s'empare de la 12e place.



9ème tour : Aldeguer se libère de Canet avec un temps de 1:33,665 min et mène de 0,881 sec. López dépasse Dixon et se retrouve en P4 derrière Ramirez.

10e tour : 1. Aldeguer, 2. Canet (+ 1,424 sec), 3. Ramirez (+ 5,201), 4. López (+ 5,449), 5. Dixon (+ 6,003).



12e tour : López dépasse Ramirez au virage 6 et prend ainsi la P3.

13e tour : López, Ramirez, Dixon et Somkiat Chantra se battent pour la 3e place, tandis que Sam Lowes (7e) tente de rejoindre le groupe de combat.



14e tour : Acosta toujours en P12, à 0,8 sec de Barry Baltus.

15e tour : López se débarrasse de ses adversaires avec un meilleur temps personnel et consolide ainsi sa 3e place.



17e tour : Acosta attrape Baltus au virage 14, mais le Belge réplique immédiatement. Hector Garzo chute peu après dans le virage 14.

18e tour : Aldeguer devant Canet (+ 4,320 sec), López (+ 7,042), Ramirez (+ 7,315), Chantra (+ 7,960), Dixon (+ 7,918).



20e tour : Ramirez se positionne juste derrière López, mais ne parvient pas encore à dépasser son compatriote espagnol.

Dernier tour : Aldeguer remporte le dernier Grand Prix de la saison 2023, Canet s'assure la deuxième place, López repousse l'attaque de Ramirez et fête sa dernière place sur le podium. Le champion du monde Acosta ne termine que douzième, le vice-champion du monde Tony Arbolino termine en dehors des points, à la 16e place.

Résultats du championnat du monde Moto2 à Valence, 26.11.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn

2. Canet, Kalex, + 3,986

3. López, Boscoscuro, + 6,455

4. Ramirez, Kalex, + 6,476

5. Chantra, Kalex, + 7,060

6. Dixon, Kalex, + 7,864

7. Lowes, Kalex, + 8,924

8. Roberts, Kalex, + 11,842

9. Foggia, Kalex, + 12,096

10. Arenas, Kalex, + 12,549

11. Ogura, Kalex, + 13,527

12. Acosta, Kalex, + 14,044

13. Gonzalez, Kalex, + 15,570

14. Baltus, Kalex, + 15,861

15e Alcoba, Kalex, 18,539