Valencia: quarta vittoria di fila per Fermin Aldeguer

Anche se la decisione sul campionato mondiale della classe Moto2 era già stata presa a favore di Pedro Acosta in Malesia, le stelle della classe di media cilindrata hanno dato un altro spettacolo emozionante alla fine della stagione. Fermin Aldguer ha vinto la gara sul Circuito Ricardo Tormo, trionfando per la quarta volta consecutiva. Nei 13 anni di storia della Moto2, questa impresa era stata compiuta solo da Toni Elias nel 2010.

Aron Canet si è assicurato la pole position per la sua ultima gara con il team Pons HP40, relegando il giovane Boscoscuro Fermin Aldeguer al secondo posto sulla griglia di partenza. Marco Ramirez ha completato la prima fila dello schieramento, mentre il campione del mondo Acosta ha iniziato il GP di Valencia di 22 giri dal sesto posto. Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team) ha iniziato il suo ultimo Gran Premio della Moto2 dal 21° posto in griglia.

Ecco come è andato il GP di Valencia:

1° giro: Aldeguer vince la partenza e gira per primo alla curva 1 davanti a Canet e Ramirez. Sergio Garcia cade pesantemente alla curva 4, ma riesce a lasciare la ghiaia con le proprie forze. Izan Guevara e Celestino Vietti sono coinvolti nell'incidente. Anche Kohta Nozane cade alla fine del primo giro.



Giro 2: Acosta viene spinto largo da Alonso López e retrocede al 9° posto.

Giro 3: Aldeguer conduce con 0,5 secondi di vantaggio su Canet. Ramirez, Jake Dixon e López seguono dietro. 6° Lowes 7° Chantra 8° Roberts 9° Foggia 10° Baltus 11° Arenas 12° Acosta 13° Ogura.



4° giro: Acosta scende al 14° posto, ma riesce a superare Manuel Gonzalez (13°).



5° giro: Tulovic, 18°, cade alla prima curva.

6° giro: Canet si porta di nuovo in testa alla gara con il giro più veloce, a soli 0,386 secondi da Aldeguer. Ramirez e Dixon seguono a 2 secondi di distanza in P3 e P4. Acosta attacca Ogura all'ultima curva e lotta per il 12° posto.



9° giro: Aldeguer si libera di Canet con un tempo di 1:33.665 min e conduce per 0,881 secondi. López passa Dixon ed è P4 dietro Ramirez.

10° giro: 1° Aldeguer, 2° Canet (+ 1,424 sec), 3° Ramirez (+ 5,201), 4° López (+ 5,449), 5° Dixon (+ 6,003).



12° giro: López supera Ramirez alla curva 6 e conquista la P3.

13° giro: López, Ramirez, Dixon e Somkiat Chantra lottano per il 3° posto, mentre Sam Lowes (7°) cerca di recuperare il gruppo di testa.



14° giro: Acosta è ancora in P12, a 0,8 secondi da Barry Baltus.

15° giro: López fa segnare il suo miglior tempo personale per superare gli avversari e consolidare il 3° posto.



17° giro: Acosta raggiunge Baltus alla curva 14, ma il belga lo attacca subito. Hector Garzo cade poco dopo alla curva 14.

18° giro: Aldeguer precede Canet (+ 4,320 sec), López (+ 7,042), Ramirez (+ 7,315), Chantra (+ 7,960), Dixon (+ 7,918).



20° giro: Ramirez si posiziona direttamente dietro López, ma non riesce a superare il connazionale.

Ultimo giro: Aldeguer vince l'ultimo Gran Premio della stagione 2023, Canet si assicura il secondo posto, López respinge l'attacco di Ramirez e festeggia l'ultimo podio. Il campione del mondo Acosta si piazza solo dodicesimo, il secondo classificato Tony Arbolino finisce fuori dai punti in P16.

Risultati Campionato mondiale Moto2 Valencia, 26/11/2023

1° Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn

2° Canet, Kalex, + 3.986

3° López, Boscoscuro, + 6,455

4° Ramirez, Kalex, + 6,476

5° Chantra, Kalex, + 7,060

6° Dixon, Kalex, + 7,864

7° Lowes, Kalex, + 8.924

8° Roberts, Kalex, + 11.842

9° Foggia, Kalex, +12.096

10° Arenas, Kalex, +12.549

11° Ogura, Kalex, + 13.527

12° Acosta, Kalex, +14.044

13° Gonzalez, Kalex, + 15.570

14° Baltus, Kalex, + 15.861

15° Alcoba, Kalex, 18.539