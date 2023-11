Valência: quarta vitória consecutiva de Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer (Boscoscuro) fez história com a sua quarta vitória consecutiva em Moto2 no final da época em Valência. O campeão do mundo Pedro Acosta terminou apenas em décimo segundo, enquanto Lukas Tulovic caiu na sua despedida da Moto2.

Apesar de a decisão do campeonato do mundo de Moto2 já ter sido tomada a favor de Pedro Acosta na Malásia, as estrelas da classe de média cilindrada deram mais um espetáculo emocionante no final da temporada. Fermin Aldguer venceu a corrida no Circuito Ricardo Tormo, triunfando pela quarta vez consecutiva. Nos 13 anos de história da Moto2, este feito só foi alcançado por Toni Elias em 2010.

Aron Canet assegurou a pole position para a sua última corrida com a equipa Pons HP40, relegando o jovem da Boscoscuro Fermin Aldeguer para o segundo lugar da grelha. Marco Ramirez completou a primeira linha da grelha, enquanto o campeão do mundo Acosta iniciou as 22 voltas do GP de Valência na sexta posição. Lukas Tulovic (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team) começou o seu último Grande Prémio de Moto2 na 21ª posição da grelha.

Eis como correu o GP de Valência:

1ª volta: Aldeguer ganha a partida e vira em primeiro na curva 1, à frente de Canet e Ramirez. Sergio Garcia sofre um forte acidente na curva 4, mas consegue sair da caixa de brita com as suas próprias forças. Izan Guevara e Celestino Vietti estão envolvidos no acidente. Kohta Nozane também abandona a corrida no final da primeira volta.



Volta 2: Acosta é empurrado por Alonso López e cai para o 9º lugar.

Volta 3: Aldeguer lidera com 0,5 segundos de vantagem sobre Canet. Ramirez, Jake Dixon e López seguem atrás. 6º Lowes 7º Chantra 8º Roberts 9º Foggia 10º Baltus 11º Arenas 12º Acosta 13º Ogura.



4ª volta: Acosta cai para o 14º lugar, mas consegue ultrapassar Manuel Gonzalez (13º).



5ª volta: Tulovic, na 18ª posição, despista-se na curva 1.

6ª volta: Canet volta a perseguir o líder da corrida com a volta mais rápida da corrida e está apenas a 0,386 segundos de Aldeguer. Ramirez e Dixon seguem 2 segundos atrás em P3 e P4. Acosta ataca Ogura na última curva e luta pelo 12º lugar.



9ª volta: Aldeguer liberta-se de Canet com um tempo de 1:33.665 min e lidera por 0.881 segundos. López passa Dixon e é P4 atrás de Ramirez.

10ª volta: 1º Aldeguer, 2º Canet (+ 1,424 seg.), 3º Ramirez (+ 5,201), 4º López (+ 5,449), 5º Dixon (+ 6,003).



12ª volta: López ultrapassa Ramirez na curva 6 para assumir a P3.

13ª volta: López, Ramirez, Dixon e Somkiat Chantra lutam pelo 3º lugar, enquanto Sam Lowes (7º) tenta apanhar o grupo de batalha.



14ª volta: Acosta continua em P12, 0.8 seg. atrás de Barry Baltus.

Volta 15: López faz o seu melhor tempo pessoal para ultrapassar os seus rivais e consolidar o 3º lugar.



17ª volta: Acosta apanha Baltus na curva 14, mas o belga recupera de imediato. Hector Garzo despista-se pouco depois na curva 14.

18ª volta: Aldeguer à frente de Canet (+ 4,320 seg.), López (+ 7,042), Ramirez (+ 7,315), Chantra (+ 7,960), Dixon (+ 7,918).



Volta 20: Ramirez posiciona-se diretamente atrás de López, mas ainda não consegue ultrapassar o seu compatriota espanhol.

Última volta: Aldeguer vence o último Grande Prémio da época de 2023. Canet garante o segundo lugar. López defende-se do ataque de Ramirez e celebra o último lugar no pódio. O campeão do mundo Acosta termina apenas em décimo segundo, o vice-campeão Tony Arbolino termina fora dos pontos em P16.

Resultados Campeonato do Mundo de Moto2 Valencia, 26/11/2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn

2º Canet, Kalex, + 3,986

3º López, Boscoscuro, + 6,455

4º Ramirez, Kalex, + 6,476

5º Chantra, Kalex, + 7,060

6º Dixon, Kalex, + 7,864

7º Lowes, Kalex, + 8,924

8º Roberts, Kalex, + 11,842

9º Foggia, Kalex, +12,096

10º Arenas, Kalex, +12,549

11º Ogura, Kalex, + 13,527

12º Acosta, Kalex, +14.044

13º Gonzalez, Kalex, + 15,570

14º Baltus, Kalex, + 15,861

15º Alcoba, Kalex, 18.539