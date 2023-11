Lukas Tulovic (chute) : "J'ai flairé ma chance".

Lukas Tulovic voulait faire ses adieux à l'équipe Liqui Moly Husqvarna Intact GP avec un résultat dans le top 15. Pour ce faire, il a opté pour un choix de pneus peu conventionnel en misant sur le pneu avant tendre et le pneu arrière dur. "J'ai fait un poker avec les pneus car je me sentais très bien avec la combinaison samedi", a expliqué "Tulo" pour justifier son choix.

Parti en 21e position, le pilote d'Eberbach a pris un bon départ et s'est d'abord retrouvé en 18e position. Mais il s'est vite rendu compte que son choix de pneus n'était pas payant. "J'ai malheureusement eu un peu plus de mal avec le pneu arrière que samedi et j'étais également à la limite avec la roue avant".

Tulovic a néanmoins joué le tout pour le tout : "Je voulais absolument rester dans le groupe devant moi. Car j'ai senti ma chance d'avoir un avantage en fin de course avec le pneu arrière dur". Mais le courage du jeune homme de 23 ans n'a finalement pas été récompensé. En effet, au cinquième tour, alors qu'il se trouvait en 18e position, il a chuté dans le virage 1 et est sorti de la course. Pour le pilote Kalex, c'était déjà la sixième chute en course de la saison.

Tulovic revient sur une saison Moto2 difficile, au cours de laquelle il n'a jamais vraiment pris son envol après son titre de champion du monde Moto2 en 2022. Des blessures ont fait que l'Allemand n'a participé qu'à 16 des 20 courses de Moto2 et a fini à la 24e place du classement général avec douze points au championnat du monde.

Tulovic ne quittera toutefois pas complètement le paddock des GP, puisqu'il prendra le départ du championnat du monde MotoE pour l'équipe Intact GP en 2024.

Résultats du championnat du monde Moto2 à Valence, 26.11.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn en 34:33,384 min

2. Canet, Kalex, + 3,986

3. López, Boscoscuro, + 6,455

4. Ramirez, Kalex, + 6,476

5. Chantra, Kalex, + 7,060

6. Dixon, Kalex, + 7,864

7. Lowes, Kalex, + 8,924

8. Roberts, Kalex, + 11,842

9. Foggia, Kalex, + 12,096

10. Arenas, Kalex, + 12,549

11. Ogura, Kalex, + 13,527

12. Acosta, Kalex, + 14,044

13. Gonzalez, Kalex, + 15,570

14. Baltus, Kalex, + 15,861

15e Alcoba, Kalex, 18,539

Classement final du championnat du monde Moto2 :

1. Acosta, 332,5 points (champion du monde). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 462,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.



Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 417,5 points (champion du monde). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.