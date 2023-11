Lukas Tulovic (caduta): "Ho percepito la mia occasione".

Per Lukas Tulovic, la sua ultima gara in Moto2 si è conclusa nella ghiaia. Il tedesco del Team Liqui Moly Husqvarna Intact GP era chiaramente deluso dopo il GP di Valencia.

Lukas Tulovic ha voluto salutare il Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team con un risultato da top 15. Per raggiungere questo obiettivo ha optato per una scelta di pneumatici non convenzionale, optando per gomme morbide e dure al posteriore. Per raggiungere questo obiettivo, ha optato per una scelta di pneumatici non convenzionale e ha scelto le gomme morbide anteriori e dure posteriori. "Ho azzardato con le gomme perché sabato mi sentivo molto bene con questa combinazione", ha detto "Tulo", spiegando la sua scelta.

Partendo dal 21° posto in griglia, il pilota di Eberbach ha fatto una buona partenza e si è trovato inizialmente al 18° posto. Tuttavia, si è reso conto subito che la sua scelta di pneumatici non stava dando i suoi frutti. "Purtroppo ho faticato un po' di più con il pneumatico posteriore rispetto a sabato ed ero anche al limite con la ruota anteriore".

Tuttavia, Tulovic ha puntato tutto su un unico obiettivo: "Volevo davvero rimanere con il gruppo davanti a me. Perché sentivo la possibilità di avere un vantaggio a fine gara con la gomma posteriore dura". Tuttavia, il coraggio del 23enne non è stato premiato. Al quinto giro è caduto alla curva 1 mentre era in 18a posizione. Per il pilota della Kalex si è trattato della sesta caduta stagionale.

Tulovic può guardare indietro a una stagione Moto2 difficile, in cui non è mai riuscito a ingranare dopo aver vinto il titolo del Campionato Europeo Moto2 2022. A causa degli infortuni, il tedesco ha preso parte solo a 16 delle 20 gare della Moto2 e alla fine ha concluso al 24° posto in classifica generale con dodici punti in campionato.

Tuttavia, Tulovic non saluterà completamente il paddock dei GP, poiché nel 2024 parteciperà al Campionato del Mondo MotoE per l'Intact GP Team.

Risultati Campionato mondiale Moto2 Valencia, 26/11/2023

1° Aldeguer, Boscoscuro, 22 giri in 34:33.384 min.

2° Canet, Kalex, + 3,986

3° López, Boscoscuro, + 6,455

4° Ramirez, Kalex, + 6,476

5° Chantra, Kalex, + 7,060

6° Dixon, Kalex, + 7,864

7° Lowes, Kalex, + 8.924

8° Roberts, Kalex, + 11.842

9° Foggia, Kalex, +12.096

10° Arenas, Kalex, +12.549

11° Ogura, Kalex, + 13.527

12° Acosta, Kalex, +14.044

13° Gonzalez, Kalex, + 15.570

14° Baltus, Kalex, + 15.861

15° Alcoba, Kalex, 18.539

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto2:

1. Acosta, 332,5 punti (Campione del Mondo). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. B. B. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 462,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.



Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 417,5 punti (campione del mondo). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353.5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145.5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.