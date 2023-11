Lukas Tulovic (acidente): "Senti a minha oportunidade"

Lukas Tulovic queria despedir-se da Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team com um resultado entre os 15 primeiros. Para o conseguir, optou por uma escolha de pneus pouco convencional e optou por pneus macios à frente e duros atrás. "Apostei nos pneus porque me senti muito bem com a combinação no Sábado," disse "Tulo", explicando a sua escolha.

Saindo do 21º lugar da grelha, o piloto de Eberbach teve um bom arranque e, inicialmente, ficou em 18º lugar. No entanto, cedo se apercebeu que a sua escolha de pneus não estava a compensar. "Infelizmente, tive mais dificuldades com o pneu traseiro do que no sábado e também estava no limite com a roda dianteira."

No entanto, Tulovic colocou todos os seus ovos no mesmo cesto: "Queria realmente ficar com o grupo à minha frente. Porque senti a minha hipótese de ter uma vantagem no final da corrida com o pneu traseiro duro." No entanto, a coragem do jovem de 23 anos acabou por não ser recompensada. Na quinta volta, ele caiu fora da corrida na curva 1 quando estava na 18ª posição. Foi o sexto acidente de corrida do piloto da Kalex na época.

Tulovic pode olhar para trás e ver uma temporada de Moto2 difícil, na qual ele nunca conseguiu se firmar depois de ganhar o título do Campeonato Europeu de Moto2 de 2022. Lesões significaram que o alemão só participou em 16 das 20 corridas de Moto2 e acabou por terminar em 24º lugar na geral com doze pontos no campeonato.

No entanto, Tulovic não se vai despedir completamente do paddock de GP, uma vez que vai competir no Campeonato do Mundo de MotoE pela Intact GP Team em 2024.

Resultados Campeonato do Mundo de Moto2 Valencia, 26/11/2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn em 34:33.384 min

2º Canet, Kalex, + 3,986

3.º López, Boscoscuro, + 6,455

4º Ramirez, Kalex, + 6,476

5º Chantra, Kalex, + 7,060

6º Dixon, Kalex, + 7,864

7º Lowes, Kalex, + 8,924

8º Roberts, Kalex, + 11,842

9º Foggia, Kalex, +12,096

10º Arenas, Kalex, +12,549

11º Ogura, Kalex, + 13,527

12º Acosta, Kalex, +14.044

13º Gonzalez, Kalex, + 15,570

14º Baltus, Kalex, + 15,861

15º Alcoba, Kalex, 18,539

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto2:

1º Acosta, 332,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48.5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 462,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 417,5 pontos (campeão do mundo). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.