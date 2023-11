Championnat du monde Moto2 2024 : de nouveaux visages et peu de pilotes gagnants

Quatre pilotes (Masià, Sasaki, Moreira et Deniz Öncü), quatre as du championnat du monde Moto3, passent dans la catégorie des poids moyens avec les moteurs Triumph trois cylindres de 765 cm3. A cela s'ajoute un autre rookie en la personne du champion d'Europe Senna Agius (18 ans), originaire d'Australie, qui prend la place de Lukas Tulovic au sein du team allemand Liqui Moly Husqvarna Intact GP. Ayumu Sasaki, deuxième du championnat du monde Moto3 et vainqueur à Valence, quitte l'équipe allemande pour le Yamaha VR46 Master Camp Team, bien que la direction de l'équipe ait encore planifié en août de manière fixe avec Sasaki pour le championnat du monde Moto2 2024. Mais les résultats désastreux de l'équipe en Moto2 ont fait réfléchir Sasaki et l'ont encouragé à partir.

Et comme Yamaha aura à nouveau une équipe cliente MotoGP en 2025 avec la nouvelle équipe Pertamina VR46 de Rossi, il est possible que Sasaki ait des perspectives dans la catégorie reine avec le team Yamaha Moto2.

En contrepartie, le QJMotor Gresini Moto2 Team a annoncé l'engagement de l'ambitieux pilote de Master Camp Manuel Gonzalez (deuxième place au GP du Qatar et huitième du championnat du monde), qui sera le coéquipier d'Albert Arenas. Le champion du monde Moto3 espagnol de 2020 arrive de Red Bull KTM Ajo.

L'équipe Fantic Racing s'est séparée prématurément de l'Espagnol Borja Gomez, qui était sans espoir et dont on disait qu'il n'avait pas livré la dot promise. L'ancien pilote de Fantic et vainqueur du GP d'Autriche, Celestino Vietti, est transféré chez Red Bull KTM Ajo pour 2024.

Stefano Bedon, le directeur de l'équipe Fantic, et le nouveau team manager Roberto Locatelli, champion du monde 125 cm3 en 2000, auraient souhaité engager le jeune Fermin Aldeguer (18 ans) pour succéder à Vietti, mais ils doivent se contenter de Xavier Cardelus et Aaron Canet.

Le propriétaire de l'équipe Speed-up, Luca Boscoscuro, a en effet réaffirmé au Qatar, en réponse à une question de SPEEDWEEK.com : "Je serai certainement de retour avec Aldeguer et Alonso Lopez dans le championnat du monde Moto2 2024". Car Aldeguer aurait dû payer une grosse indemnité en cas de départ - environ 400.000 euros, un multiple pour le MotoGP.

Fantic a donc abandonné la recherche d'un deuxième pilote fort en octobre. "Un pilote médiocre ne sert à rien", estimait Bedon. On s'est donc mis à la recherche d'un pilote payant - et c'est le troisième du championnat d'Europe Xavier Cardelús qui a été choisi.

Après la troisième place de Marcos Ramirez, l'équipe OnlyFans American Racing (dont le sponsor titre est confirmé depuis mardi pour 2024) a décidé de faire courir l'Espagnol la saison prochaine aux côtés du poleman du Qatar Joe Roberts. Rory Skinner reste donc sur la touche malgré son contrat.

La nouvelle équipe MTHelmets - MSi-Moto2 de Teo Martín, qui était jusqu'à présent engagée dans le championnat du monde Moto3, a repris pour 2024 les places en Moto2 de Sito Pons et, en plus, les deux places en championnat du monde MotoE.

Le propriétaire de l'équipe, Teo Martín, voulait faire monter son pilote phare de Moto3, Diogo Moreira, mais celui-ci a déjà signé chez Italtrans pendant la pause estivale. MTHelmets-MSi a donc opté pour l'éminent duo de pilotes Ai Ogura, vice-champion du monde Moto2 en 2022, et Sergio Garcia, vice-champion du monde Moto3 en 2022. Ils passeront de Kalex à Boscoscuro. C'est donc la première fois depuis 2021 (équipe Aspar) que le constructeur italien a un team client sous contrat.

Ogura reste cependant sous contrat avec HRC et emmène son chef d'équipe de longue date Normann Rank de Saxe avec lui dans l'équipe espagnole.

Au sein du Honda Asia Team de Hiroshi Aoyama, Ai Ogura est remplacé par le pilote Moto3 actuel, l'Indonésien Mario Aji, qui ne s'est toutefois pas couvert de gloire en Moto3.

Du côté de l'équipe néerlandaise RW Racing, la décision de continuer avec le duo Barry Baltus (B) et Zonta van den Goorbergh (NL) et Kalex était prise depuis longtemps.

On sait depuis longtemps que le nouveau champion du monde Moto3 Jaume Masià fera ses débuts en Moto2 avec SAG.