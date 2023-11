Campionato mondiale Moto2 2024: nuovi volti e pochi piloti vincenti

Quattro piloti (Masià, Sasaki, Moreira e Deniz Öncü), quattro assi del Campionato del Mondo Moto3, passano alla classe di mezzo con i motori Triumph a tre cilindri da 765 cc. A loro si aggiunge un altro esordiente nella persona del campione europeo Senna Agius (18 anni), australiano, che subentra a Lukas Tulovic nel team tedesco Liqui Moly Husqvarna Intact GP. Ayumu Sasaki, secondo classificato nel Campionato del Mondo Moto3 e vincitore di Valencia, lascia la squadra tedesca per il Team Yamaha VR46 Master Camp, anche se la dirigenza del team aveva ancora in mente di puntare su Sasaki per il Campionato del Mondo Moto2 2024 in agosto. Ma i risultati disastrosi della squadra in Moto2 hanno fatto riflettere Sasaki e lo hanno spinto a lasciare.

Poiché nel 2025 la Yamaha tornerà ad avere un team clienti in MotoGP con la nuova squadra Pertamina VR46 di Rossi, anche Sasaki potrebbe avere delle prospettive nella classe regina con il team Yamaha Moto2.

In cambio, il team QJMotor Gresini Moto2 ha annunciato l'ingaggio dell'emergente pilota Master Camp Manuel Gonzalez (2° posto nel GP del Qatar e ottavo nel Campionato del Mondo), che sarà il compagno di squadra di Albert Arenas. Il campione del mondo spagnolo Moto3 2020 arriva dalla Red Bull KTM Ajo.

Il Fantic Racing Team si è separato in anticipo dallo spagnolo Borja Gomez, che si dice non abbia consegnato la dote promessa. L'ex pilota Fantic e vincitore del GP d'Austria Celestino Vietti passa alla Red Bull KTM Ajo per il 2024.

Il direttore del team Fantic Stefano Bedon e il nuovo team manager Roberto Locatelli, campione del mondo 125cc nel 2000, avrebbero voluto nominare l'eccezionale 18enne Fermin Aldeguer come successore di Vietti, ma dovranno accontentarsi di Xavier Cardelus e Aaron Canet.

Interpellato da SPEEDWEEK.com in Qatar, il proprietario del team Speed-up Luca Boscoscuro ha confermato: "Sicuramente schiererò di nuovo Aldeguer e Alonso Lopez nel Campionato del Mondo Moto2 2024". Questo perché Aldeguer avrebbe dovuto pagare un'ingente tassa di trasferimento se fosse andato via - circa 400.000 euro, un multiplo di quella prevista per la MotoGP.

Fantic ha rinunciato alla ricerca di un secondo pilota forte in ottobre. "Un pilota mediocre è inutile", ha detto Bedon. Per questo motivo si è cercato un pilota a pagamento, ed è stato scelto Xavier Cardelús, medaglia di bronzo al Campionato Europeo.

Dopo il terzo posto di Marcos Ramirez, l'OnlyFans American Racing Team (il title sponsor è stato confermato per il 2024 da martedì) ha deciso di far correre lo spagnolo al fianco del poleman del Qatar Joe Roberts nella prossima stagione, il che significa che Rory Skinner rimarrà in pista nonostante il suo contratto.

Il nuovo team MTHelmets - MSi Moto2 di Teo Martín, già impegnato nel Campionato del Mondo Moto3, ha rilevato i sedili della Moto2 di Sito Pons per il 2024 e anche i due posti nel Campionato del Mondo MotoE.

Il proprietario del team Teo Martín voleva promuovere il suo pilota di punta della Moto3 Diogo Moreira, che però aveva già firmato con Italtrans durante la pausa estiva. MTHelmets-MSi ha quindi optato per la coppia di piloti di spicco composta da Ai Ogura, secondo classificato in Moto2 nel Campionato del Mondo 2022, e Sergio Garcia, secondo classificato in Moto3 nel Campionato del Mondo 2022. I due passeranno dalla Kalex alla Boscoscuro. Per la prima volta dal 2021, il costruttore italiano avrà un team cliente sotto contratto (team Aspar).

Tuttavia, Ogura rimarrà sotto contratto con HRC e porterà con sé nel team spagnolo il suo capo equipaggio di lunga data Normann Rank, proveniente dalla Sassonia.

Nell'Honda Asia Team di Hiroshi Aoyama, Ai Ogura sarà sostituito dall'ex pilota indonesiano della Moto3 Mario Aji, che non si è coperto di gloria in Moto3.

Per quanto riguarda il team olandese RW Racing, è chiaro da tempo che il duo Barry Baltus (B) e Zonta van den Goorbergh (NL) continuerà con la Kalex.

È già chiaro da tempo che il nuovo Campione del Mondo Moto3 Jaume Masià farà il suo debutto in Moto2 con SAG.