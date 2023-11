Campeonato do Mundo de Moto2 2024: Novas caras e poucos pilotos vencedores

Nada menos do que cinco pilotos estão a passar da Moto3 para a Moto2 em 2024 O Campeão do Mundo de Moto3, Jaume Masià, passa da Leopard Honda para a SAG Pertamina.

Quatro pilotos (Masià, Sasaki, Moreira e Deniz Öncü), quatro ases do Campeonato do Mundo de Moto3, sobem para a classe dos pesos médios com os motores Triumph de três cilindros e 765cc. A eles junta-se outro estreante, o campeão europeu Senna Agius (18), da Austrália, que substitui Lukas Tulovic na equipa alemã Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team. Ayumu Sasaki, vice-campeão do Campeonato do Mundo de Moto3 e vencedor em Valência, vai deixar a equipa alemã para a Yamaha VR46 Master Camp Team, apesar de a direção da equipa ainda estar a planear firmemente com Sasaki a participação no Campeonato do Mundo de Moto2 de 2024, em agosto. Mas os resultados desastrosos da equipa na Moto2 deram a Sasaki uma pausa para pensar - e encorajaram-no a sair.

E como a Yamaha vai voltar a ter uma equipa cliente de MotoGP em 2025 com a nova equipa Pertamina VR46 de Rossi, Sasaki também pode ter perspectivas na categoria rainha com a equipa Yamaha Moto2.

Em contrapartida, a QJMotor Gresini Moto2 Team anunciou a contratação do promissor piloto do Master Camp Manuel Gonzalez (2º lugar no GP do Qatar e oitavo no Campeonato do Mundo), que será o companheiro de equipa de Albert Arenas. O Campeão do Mundo de Moto3 espanhol de 2020 vem da Red Bull KTM Ajo.

A Fantic Racing Team separou-se precocemente do desesperado espanhol Borja Gomez, que, segundo os rumores, não entregou o dote prometido. O antigo piloto da Fantic e vencedor do GP da Áustria, Celestino Vietti, vai mudar-se para a Red Bull KTM Ajo em 2024.

O chefe de equipa da Fantic, Stefano Bedon, e o novo diretor de equipa, Roberto Locatelli, Campeão do Mundo de 125cc em 2000, teriam gostado de nomear o excecional Fermin Aldeguer, de 18 anos, como sucessor de Vietti, mas terão de se contentar com Xavier Cardelus e Aaron Canet.

Quando questionado pela SPEEDWEEK.com no Qatar, o proprietário da equipa Speed-up, Luca Boscoscuro, confirmou: "Vou definitivamente alinhar com Aldeguer e Alonso Lopez novamente no Campeonato do Mundo de Moto2 de 2024". Isto porque Aldeguer teria de pagar uma pesada taxa de transferência se tivesse saído - cerca de 400.000 euros, um múltiplo do que se paga no MotoGP.

Fantic desistiu da procura de um segundo piloto forte em outubro. "Um piloto medíocre é inútil", disse Bedon. Foi por isso que se procurou um piloto pago - e o medalhado de bronze do Campeonato da Europa, Xavier Cardelús, foi o escolhido.

Depois de Marcos Ramirez ter terminado em terceiro lugar, a OnlyFans American Racing Team (o patrocinador do título está confirmado para 2024 desde terça-feira) decidiu deixar o espanhol correr ao lado de Joe Roberts, o pole-setter do Qatar, na próxima época, o que significa que Rory Skinner vai continuar em pista apesar do seu contrato.

A nova equipa de Teo Martín, a MTHelmets - MSi Moto2, que esteve anteriormente envolvida no Campeonato do Mundo de Moto3, assumiu os lugares de Sito Pons na Moto2 para 2024 e também as duas vagas no Campeonato do Mundo de MotoE.

O proprietário da equipa, Teo Martín, queria promover o seu melhor piloto de Moto3, Diogo Moreira, mas este já tinha assinado com a Italtrans durante as férias de verão. Por conseguinte, a MTHelmets-MSi optou pela dupla de pilotos de destaque Ai Ogura, vice-campeão mundial de Moto2 em 2022, e Sergio Garcia, vice-campeão mundial de Moto3 em 2022. Eles vão mudar da Kalex para a Boscoscuro. O fabricante italiano terá, portanto, uma equipa cliente sob contrato pela primeira vez desde 2021 (equipa Aspar).

No entanto, Ogura permanecerá sob contrato com a HRC e levará o seu chefe de equipa de longa data, Normann Rank, da Saxónia, para a equipa espanhola.

Na Honda Asia Team de Hiroshi Aoyama, Ai Ogura será substituído pelo antigo piloto de Moto3 Mario Aji, da Indonésia, que não se cobriu de glória na Moto3.

Na equipa holandesa RW Racing Team, há muito que é claro que a dupla Barry Baltus (B) e Zonta van den Goorbergh (NL) vai continuar com a Kalex.

Há muito que é claro que o novo Campeão do Mundo de Moto3, Jaume Masià, vai fazer a sua estreia em Moto2 com a SAG.