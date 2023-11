Nouveaux venus chez Gresini : l'espoir d'une amélioration

Il y a tout juste un an, le team Gresini Moto2 démarrait avec le nouveau sponsor titre QJMotor, et pour 2024, l'équipe a recruté deux nouveaux pilotes : après avoir terminé 18e (Alcoba) et 11e (Salac) au championnat 2023, Manuel Gonzalez (8e) et Albert Arenas (14e) laissent espérer mieux.

A l'exception d'un podium d'Arenas à Barcelone, ils n'ont pas non plus livré de résultats exceptionnels cette année. Lors du test Pirelli à Valence, les deux hommes se sont montrés sous un tout autre jour : Gonzalez a réalisé le quatrième tour le plus rapide sur la liste des temps combinée, tandis qu'Arenas, le champion du monde Moto3 de 2020, n'était que 0,032 seconde plus lent à la cinquième place.

Gresini mise sur Arenas dans la lutte pour le titre, selon les déclarations de Lucas, le jeune homme de 26 ans assume le rôle de meilleur pilote de l'équipe. Avec son titre de champion du monde et sa place sur le podium, il a déjà montré qu'il avait l'étoffe d'un champion de Moto2.

"J'étais nerveux et excité de faire partie de la famille Gresini", a expliqué la nouvelle recrue espagnole. "Je suis resté concentré, j'ai essayé de bien piloter et de donner le meilleur de moi-même lors de ma première sortie avec l'équipe. C'était important pour moi d'apprendre à connaître chacun d'entre eux et vice versa".

Le résultat du test de Valence est, aux yeux d'Arenas, un indicateur qu'il peut évoluer dans la bonne direction avec l'équipe. "Nous savons maintenant ce sur quoi nous devons travailler pour préparer les prochains tests", a-t-il expliqué. "Nous avons en tout cas pris un bon départ. Maintenant, nous allons nous reposer un peu pour repartir avec encore plus d'énergie en 2024".

Test Moto2 de Valence (27.11.) :

1. Lopez, Boscoscuro, 1:33,061 min

2. Canet, Kalex, + 0,013 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4. Gonzalez, Kalex, + 0,209

5. Arenas, Kalex, + 0,241

6. Dixon, Kalex, + 0,311

7. Arbolino, Kalex, + 0,322

8. Escrig, Forward, + 0,378

9. Baltus, Kalex, + 0,390

10. Chantra, Kalex, + 0,392

11. Foggia, Kalex, + 0,501

12. Masia, Kalex, + 0,526

13. Agius, Kalex, + 0,531

14. Guevara, Kalex, + 0,581

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16. Alcoba, Kalex, + 0,648

17. Salac, Kalex, + 0,662

18. V/d Goorbergh, Kalex, + 0,673

19. Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20. Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21. Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22. Vietti, Kalex, + 1,189

23. Cardelús, Kalex, + 1,282

24. Moreira, Kalex, + 1,292

25. Aji, Kalex, + 2,173

26. Sasaki, Kalex, + 2,581

27. Öncü, Kalex, + 2,678

28. Artigas, Forward, + 3,230