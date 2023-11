I nuovi arrivi in Gresini: la speranza di un miglioramento

Il team Gresini Moto2 ha ingaggiato due nuovi piloti per la stagione 2024. Nella lotta per il titolo, il team manager Luca Gresini sostiene l'ex pilota KTM Albert Arenas, che ha ottenuto il quinto miglior tempo nei test di Valencia.

Poco meno di un anno fa, il team Gresini Moto2 ha esordito con il nuovo title sponsor QJMotor e ha reclutato due nuovi piloti per il 2024: dopo il 18° (Alcoba) e l'11° (Salac) nel campionato 2023, Manuel Gonzalez (8°) e Albert Arenas (14°) fanno ben sperare.

A parte il podio di Arenas a Barcellona, i due non hanno ottenuto risultati eccezionali nemmeno quest'anno. Nei test Pirelli di Valencia, i due hanno mostrato un lato completamente diverso: Gonzalez ha fatto segnare il quarto giro più veloce nella classifica dei tempi combinati, mentre Arenas, il Campione del Mondo Moto3 2020, è stato solo 0,032 secondi più lento in quinta posizione.

Gresini punta su Arenas nella lotta per il titolo e, secondo Lucas, il 26enne è il pilota di punta della squadra. Con il titolo mondiale e il podio, ha già dimostrato di avere le carte in regola per vincere il titolo della Moto2.

"Ero nervoso ed emozionato di entrare a far parte della famiglia Gresini", ha spiegato il nuovo arrivato spagnolo. "Sono rimasto concentrato, ho cercato di guidare bene e di fare del mio meglio nella mia prima uscita con la squadra. È stato importante per me conoscere ognuno di loro e viceversa".

Agli occhi di Arenas, il risultato del test di Valencia è un indicatore del fatto che può svilupparsi nella giusta direzione con la squadra. "Ora sappiamo su cosa dobbiamo lavorare in vista dei prossimi test", ha spiegato. "Abbiamo sicuramente fatto un buon inizio. Ora ci riposeremo un po' per iniziare il 2024 con ancora più energia".

Test Moto2 Valencia (27.11.):

1° Lopez, Boscoscuro, 1:33.061 min.

2° Canet, Kalex, + 0,013 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4° Gonzalez, Kalex, + 0,209

5° Arenas, Kalex, + 0,241

6° Dixon, Kalex, + 0,311

7° Arbolino, Kalex, + 0,322

8° Escrig, Forward, + 0,378

9° Baltus, Kalex, + 0,390

10° Chantra, Kalex, + 0,392

11° Foggia, Kalex, + 0,501

12° Masia, Kalex, + 0,526

13° Agius, Kalex, + 0,531

14° Guevara, Kalex, + 0,581

15° Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16° Alcoba, Kalex, + 0,648

17° Salac, Kalex, + 0,662

18° V/d Goorbergh, Kalex, + 0,673

19° Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20° Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21° Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22° Vietti, Kalex, + 1,189

23° Cardelús, Kalex, + 1.282

24° Moreira, Kalex, + 1,292

25° Aji, Kalex, + 2.173

26° Sasaki, Kalex, + 2.581

27° Öncü, Kalex, + 2.678

28° Artigas, Forward, + 3.230