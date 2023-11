Recém-chegados à Gresini: esperança de uma melhoria

A equipa Gresini Moto2 recrutou dois novos pilotos para a temporada de 2024. Na luta pelo título, o chefe de equipa Luca Gresini apoia o antigo piloto da KTM Albert Arenas, que fez o quinto melhor tempo no teste de Valência.

Há pouco menos de um ano, a equipa Gresini Moto2 começou a trabalhar com o novo patrocinador QJMotor, e a equipa recrutou dois novos pilotos para 2024: depois do 18º (Alcoba) e 11º (Salac) no campeonato de 2023, Manuel Gonzalez (8º) e Albert Arenas (14º) dão esperança de mais.

Para além de um pódio de Arenas em Barcelona, os dois também não obtiveram resultados notáveis este ano. No teste da Pirelli em Valência, os dois mostraram um lado completamente diferente: Gonzalez estabeleceu a quarta volta mais rápida na tabela de tempos combinados, enquanto Arenas, o Campeão do Mundo de Moto3 de 2020, foi apenas 0,032 segundos mais lento no quinto lugar.

A Gresini está a contar com Arenas na luta pelo título e, de acordo com Lucas, o piloto de 26 anos é o melhor piloto da equipa. Com o título de campeão do mundo e o pódio, ele já mostrou que tem o que é preciso para conquistar o título de Moto2.

"Estava nervoso e entusiasmado por fazer parte da família Gresini", explicou o recém-chegado espanhol. "Mantive-me concentrado, tentei rodar bem e dar o meu melhor na minha primeira corrida com a equipa. Foi importante para mim conhecer cada um deles e vice-versa."

Aos olhos de Arenas, o resultado do teste de Valência é um indicador de que pode evoluir na direção certa com a equipa. "Agora sabemos o que temos de fazer para nos prepararmos para os próximos testes", explicou. "Fizemos definitivamente um bom começo. Agora vamos descansar um pouco para começar 2024 com ainda mais energia."

Teste de Moto2 Valência (27.11.):

1º Lopez, Boscoscuro, 1:33.061 min

2º Canet, Kalex, + 0,013 seg

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4º Gonzalez, Kalex, + 0,209

5º Arenas, Kalex, + 0,241

6º Dixon, Kalex, + 0,311

7º Arbolino, Kalex, + 0,322

8º Escrig, Forward, + 0,378

9º Baltus, Kalex, + 0,390

10º Chantra, Kalex, + 0,392

11º Foggia, Kalex, + 0,501

12º Masia, Kalex, + 0,526

13º Agius, Kalex, + 0,531

14º Guevara, Kalex, + 0,581

15º Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16º Alcoba, Kalex, + 0,648

17º Salac, Kalex, + 0,662

18º V/d Goorbergh, Kalex, + 0,673

19º Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20º Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21º Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22º Vietti, Kalex, + 1.189

23º Cardelús, Kalex, + 1,282

24º Moreira, Kalex, + 1.292

25º Aji, Kalex, + 2.173

26º Sasaki, Kalex, + 2.581

27º Öncü, Kalex, + 2,678

28º Artigas, Forward, + 3.230