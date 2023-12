Chef d'équipe Norman Rank : heure de bavardage à Schmölln

Suivant une série de conférences avec des personnalités du sport, Norman Rank sera l'invité de l'hôtel Reussischer Hof à Schmölln, dans l'est de la Thuringe, le mercredi 6 décembre à partir de 19 heures. Le pilote de Schleiz est le chef d'équipe du Idemitsu Honda Team Asia, pour lequel le Thaïlandais Somkiat Chantra et le Japonais Ai Ogura se sont classés 6e et 9e lors du dernier championnat du monde Moto2. C'est de cela et surtout de son travail que le quinquagénaire, qui a encore jusqu'au 29 décembre, parlera ce soir-là.

Norman Rank devrait également évoquer sa propre carrière de pilote, puisqu'il a lui-même couru avec succès en IDM dans les années 1990, avant d'être attiré par les GP. Les points culminants de sa carrière de motard actif ont été deux participations en tant qu'invité au championnat du monde de moto en 2001 à Brno et en 2003 sur le Sachsenring, ainsi qu'aux deux courses de championnat d'Europe 250 cm3 en 2004 et 2005 à Schleiz, devant sa porte.

Même après sa carrière, Rank est resté fidèle à la course, il a loué des motos et s'est intéressé de plus en plus à la technique de ces motos. À partir de 2012, il a été employé comme mécanicien par l'ancien Racing Team Germany de Dirk Heidolf. Il s'est occupé du Français Louis Rossi et l'a aidé cette année-là à remporter sa première et unique victoire en Grand Prix lors de la course sous la pluie au Mans.

Depuis 2016, Rank travaillait pour l'équipe japonaise ldemitsu Honda Team Asia, qui se consacre au développement de jeunes talents asiatiques. Dans l'idéal, ceux-ci sont attirés vers le championnat du monde via le championnat espagnol et le championnat du monde junior Moto3. Les meilleurs exemples de cette promotion sont Somkiat Chantra et Ai Ogura. Tous deux ont réussi à passer de la Moto3 à la Moto2 en 2021.

Le Grand Prix d'Espagne 2022 à Jerez sera certainement aussi évoqué lors de la soirée de présentation. Après que Somkiat Chantra ait remporté son premier Grand Prix lors de la deuxième course de la saison en Indonésie et l'ait fêté sur le podium avec le chef d'équipe Hiroshi Aoyama, Ai Ogura a triomphé pour la première fois sous le soleil espagnol. Norman Rank avait alors pu monter sur le podium en tant qu'ingénieur de course et chef d'équipe (mécanicien en chef de toute l'équipe de deux personnes) et recevoir la coupe pour l'équipe.

Cette saison-là, Ai Ogura a également remporté deux GP et le titre de vice-champion du monde Moto2. Somkiat Chantra est monté deux fois sur le podium en plus de sa victoire et a terminé dixième du championnat du monde.

Lors de la saison 2023, le Thaïlandais Somkiat Chantra s'est imposé à Motegi, dans le "salon" d'Ai Ogura. Alors qu'il n'est monté qu'une fois de plus sur le podium, Ogura a réussi à monter trois fois sur le podium, mais pas à gagner.

Après la fin de la saison 2023, Rank a rejoint l'équipe espagnole MTHelmets-MSi en même temps qu'Ogura. Lundi dernier, le premier jour d'essai avec les nouveaux pneus Pirelli a eu lieu à Valence. Son coéquipier est Sergio Garcia, vice-champion du monde Moto3 sur GASGAS 2022. La saison prochaine, l'équipe utilisera des machines Boscoscuro, qui ont été pilotées pour la première fois le lendemain de la finale du championnat du monde.

La communauté des fans de sport automobile doit la venue de Norman Rank à Schmölln à Andreas Hofmann, journaliste et spécialiste reconnu du sport automobile, qui a établi le contact et mis en place tout le reste.

L'entrée à la soirée-conférence à l'hôtel Reussischer Hof, Gößnitzer Straße 14, D-04626 Schmölln, se fera le mercredi 6 décembre à partir de 18 heures. L'entrée coûte 10 euros.

Test Moto3, chrono combiné, Valence (27.11.) :

1. Holgado, KTM, 1:37,300 min

2. Rueda, KTM, + 0,383

3. Alonso, GASGAS, + 0,675

4. Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5. Almansa, Honda, + 0,849

6. Bertelle, Honda, + 0,878

7. Veijer, Husqvarna, + 0,961

8. Ortolá, KTM, + 0,966

9. Piqueras, Honda, + 0,991

10. Farioli, Honda, + 1,017

11. Lunetta, Honda, + 1,101

12. Roulstone, KTM, + 1,211

13. Muñoz, KTM, + 1,219

14. Kelso, KTM, + 1,433

15. O'Shea, Honda, + 1,514

16. Yamanaka, KTM, + 1,659

17. Zurutuza, KTM, + 1,696

18. Furusato, Honda, + 1,777

19. Carraro, KTM, + 1,967

20. Esteban, GASGAS, + 2,102

21. Dettwiler, KTM, + 2,204

22. Buasri, Honda, + 2,291

23e Suzuki, Husqvarna, + 2,405

- Fellon, KTM, pas de temps

Test Moto2, chrono combiné, Valence (27.11.) :

1. Lopez, Boscoscuro, 1:33,061 min

2. Canet, Kalex, + 0,013 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4. Gonzalez, Kalex, + 0,209

5. Arenas, Kalex, + 0,241

6. Dixon, Kalex, + 0,311

7. Arbolino, Kalex, + 0,322

8. Escrig, Forward, + 0,378

9. Baltus, Kalex, + 0,390

10. Chantra, Kalex, + 0,392

11. Foggia, Kalex, + 0,501

12. Masia, Kalex, + 0,526

13. Agius, Kalex, + 0,531

14. Guevara, Kalex, + 0,581

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16. Alcoba, Kalex, + 0,648

17. Salac, Kalex, + 0,662

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 0,673

19. Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20. Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21. Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22. Vietti, Kalex, + 1,189

23. Cardelús, Kalex, + 1,282

24. Moreira, Kalex, + 1,292

25. Aji, Kalex, + 2,173

26. Sasaki, Kalex, + 2,581

27. Öncü, Kalex, + 2,678

28. Artigas, Forward, + 3,230