Il capo equipaggio Norman Rank: una chiacchierata a Schmölln

Dopo una serie di conferenze con personalità dello sport, Norman Rank sarà ospite dell'Hotel Reussischer Hof di Schmölln, nella Turingia orientale, mercoledì 6 dicembre, a partire dalle ore 19.00. L'uomo di Schleiz è il capo equipaggio dell'Idemitsu Honda Team Asia, per il quale il thailandese Somkiat Chantra e il giapponese Ai Ogura hanno ottenuto il 6° e il 9° posto nell'ultimo Campionato del Mondo Moto2. Quella sera il 50enne, che andrà in pensione il 29 dicembre, parlerà di questo e, soprattutto, del suo lavoro.

Si parlerà anche della carriera agonistica di Norman Rank, che negli anni '90 ha avuto un discreto successo nell'IDM fino a quando non è stato attratto dalle gare di GP. I momenti salienti della sua attiva carriera motociclistica sono stati due partenze come ospite al Campionato del Mondo di Motociclismo del 2001 a Brno e del 2003 al Sachsenring, nonché le due gare del Campionato Europeo 250cc del 2004 e del 2005 sulla sua porta di casa a Schleiz.

Anche dopo la sua carriera, Rank è rimasto fedele alle corse, noleggiando moto e interessandosi sempre più alla tecnologia di queste moto. Dal 2012 ha lavorato come meccanico per l'ex Racing Team Germany di Dirk Heidolf. Si è occupato del francese Louis Rossi e lo ha aiutato a ottenere la sua prima e unica vittoria in un Gran Premio, nella gara sotto la pioggia di Le Mans di quell'anno.

Dal 2016, Rank lavora per il giapponese ldemitsu Honda Team Asia, che si dedica allo sviluppo di giovani talenti asiatici. Idealmente, questi vengono attratti nel campionato mondiale attraverso il campionato spagnolo e il campionato mondiale Moto3 Junior. I migliori esempi di questo supporto sono Somkiat Chantra e Ai Ogura. Entrambi sono passati dalla Moto3 alla Moto2 nel 2021.

Alla serata di presentazione si parlerà sicuramente anche del Gran Premio di Spagna 2022 a Jerez. Dopo che Somkiat Chantra ha conquistato la sua prima vittoria in un Gran Premio alla seconda gara della stagione in Indonesia e ha festeggiato sul podio con il capo squadra Hiroshi Aoyama, Ai Ogura ha trionfato per la prima volta sotto il sole spagnolo. Norman Rank ha potuto raggiungerlo sul podio come suo ingegnere di gara e capo equipaggio (capo meccanico dell'intera squadra di due persone) e ricevere il trofeo per la squadra.

In quella stagione, Ai Ogura ottenne due vittorie nei GP e, infine, il titolo di vice campione del mondo Moto2. Oltre alla vittoria, Somkiat Chantra è salito sul podio altre due volte e si è classificato decimo nel campionato mondiale.

Nella stagione 2023, il pilota thailandese Somkiat Chantra ha vinto a Motegi, il "salotto" di Ai Ogura. Mentre lui è salito sul podio solo un'altra volta, Ogura ha ottenuto tre podi ma nessuna vittoria.

Dopo la fine della stagione 2023, Rank e Ogura sono passati al team spagnolo MTHelmets-MSi e lunedì scorso si è svolta a Valencia la prima giornata di test con i nuovi pneumatici Pirelli. Il suo compagno di squadra è Sergio Garcia, secondo classificato nel Campionato del Mondo Moto3 con la GASGAS 2022, e nella prossima stagione il team gareggerà con le moto Boscoscuro, che sono state guidate per la prima volta il giorno successivo alla finale del Campionato del Mondo.

Il fatto che Norman Rank venga a Schmölln è merito del noto esperto di motorsport e giornalista Andreas Hofmann, che ha preso i contatti e organizzato tutto il resto.

L'ingresso alla serata di conferenze presso l'Hotel Reussischer Hof in Gößnitzer Straße 14 a D-04626 Schmölln è previsto per mercoledì 6 dicembre, a partire dalle 18.00. L'ingresso costa 10 euro.

Test Moto3, tempi combinati, Valencia (27.11.):

1° Holgado, KTM, 1:37.300 min.

2° Rueda, KTM, + 0,383

3° Alonso, GASGAS, + 0,675

4° Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5° Almansa, Honda, + 0,849

6° Bertelle, Honda, + 0,878

7° Veijer, Husqvarna, + 0,961

8° Ortolá, KTM, + 0,966

9° Piqueras, Honda, + 0,991

10° Farioli, Honda, + 1,017

11° Lunetta, Honda, + 1,101

12° Roulstone, KTM, + 1.211

13° Muñoz, KTM, + 1.219

14° Kelso, KTM, + 1.433

15° O'Shea, Honda, + 1.514

16° Yamanaka, KTM, + 1.659

17° Zurutuza, KTM, + 1.696

18° Furusato, Honda, + 1,777

19° Carraro, KTM, + 1.967

20° Esteban, GASGAS, + 2.102

21° Dettwiler, KTM, + 2.204

22° Buasri, Honda, + 2.291

23° Suzuki, Husqvarna, + 2.405

- Fellon, KTM, nessun tempo

Test Moto2, tempi combinati, Valencia (27 novembre):

1° Lopez, Boscoscuro, 1:33.061 min.

2° Canet, Kalex, + 0,013 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4° Gonzalez, Kalex, + 0,209

5° Arenas, Kalex, + 0,241

6° Dixon, Kalex, + 0,311

7° Arbolino, Kalex, + 0,322

8° Escrig, Forward, + 0,378

9° Baltus, Kalex, + 0,390

10° Chantra, Kalex, + 0,392

11° Foggia, Kalex, + 0,501

12° Masia, Kalex, + 0,526

13° Agius, Kalex, + 0,531

14° Guevara, Kalex, + 0,581

15° Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16° Alcoba, Kalex, + 0,648

17° Salac, Kalex, + 0,662

18° Van den Goorbergh, Kalex, + 0,673

19° Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20° Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21° Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22° Vietti, Kalex, + 1,189

23° Cardelús, Kalex, + 1.282

24° Moreira, Kalex, + 1,292

25° Aji, Kalex, + 2.173

26° Sasaki, Kalex, + 2.581

27° Öncü, Kalex, + 2.678

28° Artigas, Forward, + 3.230