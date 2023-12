Chefe de equipa Norman Rank: Uma conversa em Schmölln

Após uma série de conferências com personalidades do desporto, Norman Rank será convidado do Hotel Reussischer Hof em Schmölln, no leste da Turíngia, na quarta-feira, 6 de dezembro, a partir das 19:00. O homem de Schleiz é o chefe de equipa da Idemitsu Honda Team Asia, pela qual o tailandês Somkiat Chantra e o japonês Ai Ogura terminaram em 6º e 9º no último Campeonato do Mundo de Moto2. Nessa noite, o piloto de 50 anos, que se vai reformar a 29 de dezembro, vai falar sobre isto e, acima de tudo, sobre o seu trabalho.

A carreira de Norman Rank nas corridas também será destacada, uma vez que ele próprio teve bastante sucesso na IDM nos anos 90 até ser atraído para as corridas de GP. Os pontos altos da sua carreira ativa no motociclismo foram duas partidas como convidado no Campeonato do Mundo de Motociclismo de 2001 em Brno e em 2003 em Sachsenring, bem como as duas corridas do Campeonato Europeu de 250cc em 2004 e 2005 à sua porta, em Schleiz.

Mesmo depois da sua carreira, Rank manteve-se fiel às corridas, alugando motos e envolvendo-se cada vez mais com a tecnologia destas motos. A partir de 2012, trabalhou como mecânico na antiga Racing Team Germany de Dirk Heidolf. Cuidou do francês Louis Rossi e ajudou-o a conquistar a sua primeira e única vitória num Grande Prémio, na corrida à chuva em Le Mans, nesse ano.

Desde 2016, Rank trabalha para a equipa japonesa ldemitsu Honda Team Asia, que se dedica a desenvolver jovens talentos da Ásia. Idealmente, estes são atraídos para o campeonato do mundo através do campeonato espanhol e do Campeonato do Mundo Júnior de Moto3. Os melhores exemplos deste apoio são Somkiat Chantra e Ai Ogura. Ambos passaram da Moto3 para a Moto2 em 2021.

O Grande Prémio de Espanha de 2022 em Jerez também será certamente discutido na noite de apresentação. Depois de Somkiat Chantra ter conquistado a sua primeira vitória no Grande Prémio na segunda corrida da época na Indonésia e de a ter celebrado no pódio com o chefe de equipa Hiroshi Aoyama, Ai Ogura triunfou pela primeira vez sob o sol espanhol. Norman Rank foi autorizado a juntar-se a ele no pódio como seu engenheiro de corrida e também chefe de equipa (mecânico-chefe de toda a equipa de dois homens) e a receber o troféu para a equipa.

Nessa época, Ai Ogura somou duas vitórias em GP e, por fim, o título de vice-campeão mundial de Moto2. Para além da sua vitória, Somkiat Chantra subiu ao pódio mais duas vezes e terminou em décimo lugar no Campeonato do Mundo.

Na época de 2023, o piloto tailandês Somkiat Chantra venceu em Motegi, a "sala de estar" de Ai Ogura. Enquanto Ai Ogura terminou no pódio apenas mais uma vez, Ai Ogura conseguiu três subidas ao pódio, mas nenhuma vitória.

Após o final da época de 2023, Rank e Ogura mudaram-se para a equipa espanhola MTHelmets-MSi e o primeiro dia de testes com os novos pneus Pirelli teve lugar em Valência na passada segunda-feira. O seu companheiro de equipa é Sergio Garcia, vice-campeão do Mundo de Moto3 com a GASGAS 2022, e a equipa vai competir com motos Boscoscuro na próxima época, que foram montadas pela primeira vez no dia seguinte à final do Campeonato do Mundo.

O facto de Norman Rank vir a Schmölln deve-se ao reconhecido especialista em desportos motorizados e jornalista Andreas Hofmann, que estabeleceu o contacto e tratou de tudo o resto.

A entrada para a noite de conferências no Hotel Reussischer Hof, na Gößnitzer Straße 14, em D-04626 Schmölln, realiza-se na quarta-feira, 6 de dezembro, a partir das 18 horas. A entrada custa 10 euros.

Teste de Moto3, tempos combinados, Valência (27.11.):

1º Holgado, KTM, 1:37.300 min

2º Rueda, KTM, + 0,383

3º Alonso, GASGAS, + 0,675

4º Adrián Fernández, Honda, + 0,833

5º Almansa, Honda, + 0,849

6º Bertelle, Honda, + 0,878

7º Veijer, Husqvarna, + 0,961

8º Ortolá, KTM, + 0,966

9º Piqueras, Honda, + 0,991

10º Farioli, Honda, + 1,017

11º Lunetta, Honda, + 1.101

12º Roulstone, KTM, + 1.211

13º Muñoz, KTM, + 1.219

14º Kelso, KTM, + 1.433

15º O'Shea, Honda, + 1,514

16º Yamanaka, KTM, + 1,659

17º Zurutuza, KTM, + 1,696

18º Furusato, Honda, + 1,777

19º Carraro, KTM, + 1,967

20º Esteban, GASGAS, + 2.102

21º Dettwiler, KTM, + 2.204

22º Buasri, Honda, + 2,291

23º Suzuki, Husqvarna, + 2.405

- Fellon, KTM, sem tempo

Teste de Moto2, tempos combinados, Valência (27 Nov.):

1º Lopez, Boscoscuro, 1:33.061 min

2º Canet, Kalex, + 0,013 seg

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4º Gonzalez, Kalex, + 0,209

5º Arenas, Kalex, + 0,241

6º Dixon, Kalex, + 0,311

7º Arbolino, Kalex, + 0,322

8º Escrig, Forward, + 0,378

9º Baltus, Kalex, + 0,390

10º Chantra, Kalex, + 0,392

11º Foggia, Kalex, + 0,501

12º Masia, Kalex, + 0,526

13º Agius, Kalex, + 0,531

14º Guevara, Kalex, + 0,581

15º Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16º Alcoba, Kalex, + 0,648

17º Salac, Kalex, + 0,662

18º Van den Goorbergh, Kalex, + 0,673

19º Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20º Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21º Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22º Vietti, Kalex, + 1.189

23º Cardelús, Kalex, + 1,282

24º Moreira, Kalex, + 1.292

25º Aji, Kalex, + 2.173

26º Sasaki, Kalex, + 2.581

27º Öncü, Kalex, + 2,678

28º Artigas, Forward, + 3.230