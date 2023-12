Marc VDS en el Campeonato del Mundo de SBK: "Hacerlo a nuestra manera"

Sam Lowes celebró su primer éxito internacional en 2013 al ganar el Campeonato del Mundo de Supersport con una Yamaha. El inglés se pasó al Campeonato del Mundo de Moto2 en 2014, donde corrió hasta el final de esta temporada. En 2017, hizo un infructuoso desvío hacia el Campeonato del Mundo de MotoGP con Aprilia. En Moto2, el piloto de 33 años ganó diez carreras y subió al podio en 26 ocasiones. También demostró su velocidad con 20 poles y doce vueltas rápidas en carrera. Terminó tercero en la clasificación general con el Team Marc VDS en 2020 y cuarto en 2015 y 2021.

La próxima temporada veremos por primera vez en el Campeonato del Mundo de Superbike a Sam, el hermano gemelo del piloto oficial de Kawasaki Alex Lowes. El campeonato también es nuevo para Marc VDS: tras MotoGP, Moto2, Moto3 y MotoE, este será el quinto campeonato en el que participe la escuadra con sede en Bélgica.

Como la temporada 2023 de MotoGP no terminó hasta finales de noviembre en Valencia, con Sam Lowes finalizando el Campeonato del Mundo de Moto2 en duodécima posición, el británico no debutará con la Ducati hasta la próxima semana: Sam probará en Jerez el lunes y el martes. Continuará con las sesiones de puesta a punto a finales de enero en Jerez y Portimao antes del último test de pretemporada en Phillip Island los días 19 y 20 de febrero. La temporada SBK empieza el fin de semana siguiente en el mismo circuito.

"Para el primer test no tendremos nuestra moto ni nuestro remolque, estaremos allí con el equipo de pruebas de Ducati", dijo Marina Rossi, Directora del equipo Marc VDS y esposa de Lowes, a SPEEDWEEK.com. "Para Sam, será la primera vez en su vida en una Superbike. Tenemos que asegurarnos de que mantenga la calma. Será superrápido con esta moto, pero no conoce algunos de los circuitos. Ducati construirá nuestra moto a finales de diciembre y recibiremos el nuevo remolque en marzo".

El equipo Marc VDS Superbike se alojará en el taller de la escuadra de Moto2 en Bélgica, y Lowes tendrá como jefe de equipo al experimentado Giovanni Crupi, que anteriormente trabajó como jefe técnico del equipo de pruebas de Ducati Superbike.

Marina Rossi guarda silencio sobre el presupuesto. "Intentamos no malgastar el dinero", sonríe la italiana. "Lo haremos a la manera típica de VDS, prestando atención a la buena calidad y también asegurándonos de que la gente esté cómoda. La comodidad es importante, siempre nos aseguramos de que nuestro hotel esté lo más cerca posible del circuito". El grupo de gestión en SBK será el mismo que en Moto2. Aún no sé a cuántas carreras de Superbike asistiré. Queremos aprender en el primer año, así que no nos estamos marcando ningún objetivo".

La directora del equipo Rossi no ve un conflicto de intereses como esposa del piloto Sam Lowes. "La tensión es la misma. Lo que queremos es rendir, tanto si se trata de mi marido como si no. Nuestro grupo de gestión está formado por varias personas, por ejemplo yo dejo las negociaciones salariales a otros".

Cinco equipos contarán con motos de Borgo Panigale la próxima temporada y tendrán un total de seis pilotos en la parrilla: Aruba.it alineará al Campeón del Mundo Álvaro Bautista y al Campeón de Supersport Nicolo Bulega, Barni continuará con Danilo Petrucci, Motocorsa confiará en Michael Rinaldi y Go Eleven ha sacado a Andrea Iannone de su retiro forzoso. Marc VDS también ha incorporado a Sam Lowes.

Pilotos y equipos para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024:



Ducati:

Aruba. it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing : Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Viñales (E)