Marc VDS nel Campionato del Mondo SBK: "Fare a modo nostro".

Sam Lowes (33 anni) ha partecipato al Campionato mondiale Moto2 per nove anni, arrivando terzo in classifica generale nel 2020. Nel 2024 parteciperà per la prima volta al Campionato mondiale Superbike con il Team Marc VDS, in sella a una Ducati Panigale V4R.

Sam Lowes ha festeggiato il suo primo successo internazionale nel 2013 vincendo il Campionato del Mondo Supersport su Yamaha. L'inglese è poi passato al Campionato del Mondo Moto2 nel 2014, dove ha corso fino alla fine di questa stagione. Nel 2017 ha fatto una puntatina senza successo nel Campionato del Mondo MotoGP con l'Aprilia. In Moto2, il 33enne ha vinto dieci gare ed è salito sul podio 26 volte. Ha inoltre dimostrato la sua velocità con 20 pole position e dodici giri veloci in gara. Con il Team Marc VDS è arrivato terzo nella classifica generale nel 2020 e quarto nel 2015 e nel 2021.

Nella prossima stagione vedremo per la prima volta Sam, il fratello gemello del pilota Kawasaki Alex Lowes, nel Campionato Mondiale Superbike. Anche il campionato è nuovo per Marc VDS: dopo la MotoGP, la Moto2, la Moto3 e la MotoE, questo sarà il quinto campionato a cui la squadra belga partecipa.

Poiché la stagione 2023 della MotoGP si è conclusa solo a Valencia a fine novembre, con Sam Lowes che ha terminato il Campionato del Mondo Moto2 al dodicesimo posto, il britannico farà il suo debutto sulla Ducati solo la prossima settimana: Sam effettuerà i test a Jerez lunedì e martedì. Continuerà con le sessioni di messa a punto a fine gennaio a Jerez e Portimao prima dell'ultimo test pre-stagionale a Phillip Island il 19/20 febbraio. La stagione SBK inizierà il fine settimana successivo sullo stesso circuito.

"Per il primo test non avremo la nostra moto o il nostro rimorchio, saremo lì con il test team Ducati", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com Marina Rossi, direttore del team Marc VDS e moglie di Lowes. "Per Sam sarà la prima volta in vita sua su una Superbike. Dobbiamo assicurarci che rimanga calmo. Sarà velocissimo su questa moto, ma non conosce alcune piste. La nostra moto sarà costruita da Ducati entro la fine di dicembre e riceveremo il nuovo rimorchio a marzo".

Il team Marc VDS Superbike sarà ospitato nell'officina della squadra Moto2 in Belgio e Lowes avrà come capo equipaggio l'esperto Giovanni Crupi, che in precedenza ha lavorato come capo tecnico per il test team Ducati Superbike.

Marina Rossi non si pronuncia sul budget. "Cerchiamo di non sprecare denaro", ha detto sorridendo l'italiana. "Lo faremo nel modo tipico della VDS, prestando attenzione alla buona qualità e assicurandoci che le persone siano a proprio agio. Il comfort è importante, ci assicuriamo sempre che il nostro hotel sia il più vicino possibile alla pista". Il gruppo di gestione della SBK sarà lo stesso della Moto2. Non so ancora a quante gare della Superbike parteciperò. Vogliamo imparare nel primo anno, quindi non ci poniamo obiettivi".

Il direttore del team Rossi non vede un conflitto di interessi in quanto moglie del pilota Sam Lowes. "Lo stress è lo stesso. Quello che vogliamo è ottenere risultati, che si tratti di mio marito o meno. Il nostro gruppo di gestione è composto da diverse persone, ad esempio io lascio ad altri le trattative sui salari".

Cinque squadre si affideranno alle moto di Borgo Panigale nella prossima stagione e avranno un totale di sei piloti in griglia: Aruba.it schiererà il Campione del Mondo Alvaro Bautista e il Campione Supersport Nicolo Bulega, Barni continuerà con Danilo Petrucci, Motocorsa si affiderà a Michael Rinaldi e Go Eleven ha fatto uscire Andrea Iannone dal ritiro forzato. Marc VDS ha aggiunto anche Sam Lowes.

Piloti e squadre per il Campionato Mondiale Superbike 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)