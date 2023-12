Marc VDS no Campeonato do Mundo de SBK: "Fazer as coisas à nossa maneira"

Sam Lowes (33) competiu no Campeonato do Mundo de Moto2 durante nove anos, terminando em terceiro lugar na classificação geral em 2020. Em 2024, vai competir no Campeonato do Mundo de Superbike pela primeira vez com a equipa Marc VDS - vai pilotar uma Ducati Panigale V4R.

Sam Lowes celebrou o seu primeiro sucesso internacional em 2013 ao vencer o Campeonato do Mundo de Supersport numa Yamaha. O inglês mudou então para o Campeonato do Mundo de Moto2 em 2014, onde correu até ao final desta época. Em 2017, fez um desvio sem sucesso para o Campeonato do Mundo de MotoGP com a Aprilia. Na Moto2, o piloto de 33 anos venceu dez corridas e terminou no pódio 26 vezes. Também provou a sua velocidade com 20 pole positions e doze voltas mais rápidas. Terminou em terceiro na classificação geral com a Team Marc VDS em 2020 e em quarto em 2015 e 2021.

Na próxima temporada, veremos Sam, o irmão gêmeo do piloto da Kawasaki Alex Lowes, no Campeonato Mundial de Superbike pela primeira vez. O campeonato também é novo para a Marc VDS: depois do MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE, este será o quinto campeonato em que a equipa sediada na Bélgica participa.

Como a temporada de MotoGP de 2023 só terminou em Valência no final de novembro, com Sam Lowes a terminar o Campeonato do Mundo de Moto2 em décimo segundo lugar, o britânico só fará a sua estreia na Ducati na próxima semana: Sam vai testar em Jerez na segunda e terça-feira. Continuará com as sessões de afinação no final de janeiro em Jerez e Portimão antes do último teste de pré-temporada em Phillip Island a 19/20 de fevereiro. A época de SBK começa no fim de semana seguinte no mesmo circuito.

"Para o primeiro teste não vamos ter a nossa moto nem o nosso atrelado, vamos estar lá com a equipa de testes da Ducati," disse Marina Rossi, Directora da Equipa Marc VDS e esposa de Lowes, ao SPEEDWEEK.com. "Para o Sam, será a primeira vez na vida dele numa Superbike. Temos de garantir que ele se mantém calmo. Ele vai ser super-rápido com esta mota, mas não conhece algumas das pistas. A nossa moto será construída pela Ducati até ao final de dezembro e receberemos o novo atrelado em março."

A equipa Marc VDS Superbike vai ficar alojada na oficina da equipa de Moto2 na Bélgica e Lowes vai ter como chefe de equipa o experiente Giovanni Crupi, que trabalhou anteriormente como chefe técnico da equipa de testes da Ducati Superbike.

Marina Rossi está a manter o silêncio sobre o orçamento. "Tentamos não desperdiçar dinheiro", sorriu a italiana. "Vamos fazê-lo à maneira típica da VDS, prestando atenção à boa qualidade e também certificando-nos de que as pessoas estão confortáveis. O conforto é importante, certificamo-nos sempre de que o nosso hotel está o mais próximo possível da pista de corrida. O grupo de gestão em SBK será o mesmo que em Moto2. Ainda não sei a quantas corridas de Superbike irei assistir. Queremos aprender no primeiro ano, por isso não estamos a estabelecer quaisquer objectivos."

A Directora de Equipa Rossi não vê qualquer conflito de interesses por ser mulher do piloto Sam Lowes. "O stress é o mesmo. O que nós queremos é ter um bom desempenho - quer se trate do meu marido ou não. O nosso grupo de gestão é composto por várias pessoas, por exemplo, eu deixo as negociações salariais para os outros."

Cinco equipas vão contar com motos de Borgo Panigale na próxima época e terão um total de seis pilotos na grelha: a Aruba.it vai alinhar com o Campeão do Mundo Alvaro Bautista e o Campeão de Supersport Nicolo Bulega, a Barni vai continuar com Danilo Petrucci, a Motocorsa vai contar com Michael Rinaldi e a Go Eleven tirou Andrea Iannone da reforma forçada. A Marc VDS também contratou Sam Lowes.

Pilotos e equipas para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (EUA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)