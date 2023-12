Red Bull KTM Ajo : premiers progrès lors des tests

Le Red Bull KTM Ajo Moto2 Team a effectué deux journées d'essais cette semaine à Valence. Sur le circuit Ricardo Tormo, les deux nouvelles recrues Celestino Vietti et Deniz Öncü ont participé aux tests Pirelli lundi et aux tests privés mercredi. Pour ce dernier, il s'agissait de ses premiers tours de roue sur une moto Moto2, tandis que Vietti, ancien pilote Fantic et vainqueur du GP d'Autriche, travaillait pour la première fois avec sa nouvelle équipe.

L'Italien de 22 ans disputera sa quatrième saison dans la catégorie des poids moyens avec l'équipe d'Aki Ajo. Après avoir terminé son travail, le dixième du championnat du monde a déclaré : "Je suis très content du travail que nous avons effectué cette semaine et je suis également très heureux avec mon équipe. Nous avons pu améliorer progressivement certaines choses pour la nouvelle saison. Et maintenant, il est temps de se détendre un peu pour pouvoir aborder l'année prochaine avec un esprit rafraîchi".

Öncü était également satisfait. Le quatrième du championnat du monde Moto3, originaire de Turquie, a raconté : "C'était vraiment agréable de piloter la moto Moto2. J'ai vraiment apprécié et utilisé les deux derniers jours pour construire ma compréhension de la moto. Je commence à comprendre comment je dois adapter mon style de pilotage à cela".

"Les informations recueillies au cours de ces deux journées d'essais sont très intéressantes pour moi, car je vais profiter de la pause hivernale pour les analyser afin de savoir ce que je dois améliorer pour la saison prochaine", a ajouté le rookie de 20 ans en Moto2.

Le team manager Aki Ajo a résumé : "Nous avons pris un bon départ pour l'intersaison et avons effectué deux journées d'essais très productives avec les deux nouveaux pilotes. Il y avait beaucoup de choses à faire, car nous avions beaucoup de nouveautés auxquelles nous devions nous adapter, comme les nouveaux pneus Pirelli et la suspension WP. Tant l'équipe que les pilotes sont satisfaits des résultats des tests, qui nous aident à bien nous préparer pour la saison 2024".

Test Moto2, chrono combiné, Valence (27.11.) :

1. Lopez, Boscoscuro, 1:33,061 min

2. Canet, Kalex, + 0,013 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4. Gonzalez, Kalex, + 0,209

5. Arenas, Kalex, + 0,241

6. Dixon, Kalex, + 0,311

7. Arbolino, Kalex, + 0,322

8. Escrig, Forward, + 0,378

9. Baltus, Kalex, + 0,390

10. Chantra, Kalex, + 0,392

11. Foggia, Kalex, + 0,501

12. Masia, Kalex, + 0,526

13. Agius, Kalex, + 0,531

14. Guevara, Kalex, + 0,581

15. Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16. Alcoba, Kalex, + 0,648

17. Salac, Kalex, + 0,662

18. Van den Goorbergh, Kalex, + 0,673

19. Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20. Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21. Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22. Vietti, Kalex, + 1,189

23. Cardelús, Kalex, + 1,282

24. Moreira, Kalex, + 1,292

25. Aji, Kalex, + 2,173

26. Sasaki, Kalex, + 2,581

27. Öncü, Kalex, + 2,678

28. Artigas, Forward, + 3,230