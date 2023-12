Red Bull KTM Ajo: primi progressi nei test

Il Team Red Bull KTM Ajo Moto2 ha iniziato questa settimana i preparativi per la stagione 2024 e ha già fatto progressi nei test, come spiega il nuovo acquisto Celestino Vietti.

Il Team Red Bull KTM Ajo Moto2 ha completato due giorni di test questa settimana a Valencia. Sul Circuito Ricardo Tormo, i due nuovi arrivati Celestino Vietti e Deniz Öncü hanno partecipato al test Pirelli lunedì e al test privato mercoledì. Per quest'ultimo si è trattato dei primi giri in sella a una Moto2, mentre l'ex pilota Fantic e vincitore del GP d'Austria Vietti ha lavorato per la prima volta con la sua nuova squadra.

Il 22enne italiano disputerà la sua quarta stagione nella classe di mezzo con la squadra di Aki Ajo. L'uomo che si è classificato decimo nel Campionato del Mondo ha dichiarato al termine del lavoro: "Sono molto contento del lavoro svolto questa settimana e sono anche molto contento del mio equipaggio. Siamo riusciti a migliorare gradualmente alcune cose per la nuova stagione. E ora è tempo di rilassarsi un po' per poter iniziare il prossimo anno rinvigoriti".

Anche Öncü è soddisfatto. Il turco, quarto classificato nel Campionato del Mondo Moto3, ha dichiarato: "È stato davvero bello guidare la Moto2. Gli ultimi due giorni mi sono piaciuti molto e li ho usati per capire meglio la moto. Sto iniziando a capire come devo adattare il mio stile di guida a questa moto".

"Le informazioni che abbiamo raccolto in questi due giorni di test sono molto interessanti per me, perché userò la pausa invernale per analizzarle in modo da sapere cosa devo migliorare per la prossima stagione", ha aggiunto il ventenne esordiente in Moto2.

Il team manager Aki Ajo ha riassunto: "Abbiamo iniziato bene la pre-stagione e abbiamo completato due giornate di test molto produttive con i due nuovi piloti. C'è stato molto da fare perché c'erano molte cose nuove a cui adattarsi, come i nuovi pneumatici Pirelli e le sospensioni WP. Sia il team che i piloti sono soddisfatti dei risultati dei test, che ci aiuteranno a prepararci al meglio per la stagione 2024".

Test Moto2, tempi combinati, Valencia (27.11.):

1° Lopez, Boscoscuro, 1:33.061 min.

2° Canet, Kalex, + 0,013 sec.

3° Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4° Gonzalez, Kalex, + 0,209

5° Arenas, Kalex, + 0,241

6° Dixon, Kalex, + 0,311

7° Arbolino, Kalex, + 0,322

8° Escrig, Forward, + 0,378

9° Baltus, Kalex, + 0,390

10° Chantra, Kalex, + 0,392

11° Foggia, Kalex, + 0,501

12° Masia, Kalex, + 0,526

13° Agius, Kalex, + 0,531

14° Guevara, Kalex, + 0,581

15° Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16° Alcoba, Kalex, + 0,648

17° Salac, Kalex, + 0,662

18° Van den Goorbergh, Kalex, + 0,673

19° Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20° Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21° Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22° Vietti, Kalex, + 1,189

23° Cardelús, Kalex, + 1.282

24° Moreira, Kalex, + 1,292

25° Aji, Kalex, + 2.173

26° Sasaki, Kalex, + 2.581

27° Öncü, Kalex, + 2.678

28° Artigas, Forward, + 3.230