Red Bull KTM Ajo: Primeiros progressos nos testes

A Red Bull KTM Ajo Moto2 Team completou dois dias de testes esta semana em Valência. No Circuito Ricardo Tormo, os dois recém-chegados Celestino Vietti e Deniz Öncü participaram no teste da Pirelli na segunda-feira e no teste privado na quarta-feira. Para este último, foram as suas primeiras voltas numa moto de Moto2, enquanto o antigo piloto da Fantic e vencedor do GP da Áustria, Vietti, trabalhou pela primeira vez com a sua nova equipa.

O italiano de 22 anos vai disputar a sua quarta época na classe de pesos médios com a equipa de Aki Ajo. O homem que terminou em décimo lugar no Campeonato do Mundo disse após o trabalho: "Estou muito satisfeito com o trabalho que fizemos esta semana e também estou muito satisfeito com a minha equipa. Conseguimos melhorar gradualmente algumas coisas para a nova época. E agora é altura de relaxar um pouco para podermos começar o próximo ano renovados."

Öncü também estava satisfeito. O quarto classificado do Campeonato do Mundo de Moto3 da Turquia disse: "Foi muito bom correr com a moto de Moto2. Gostei muito dos últimos dois dias e aproveitei-os para melhorar o meu conhecimento da moto. Estou a começar a perceber como tenho de adaptar o meu estilo de pilotagem a ela."

"A informação que recolhemos nestes dois dias de testes é muito interessante para mim, porque vou usar a pausa de inverno para a analisar de forma a saber o que preciso de melhorar para a próxima época," acrescentou o estreante de Moto2 de 20 anos.

O chefe de equipa Aki Ajo resumiu: "Começámos bem a pré-época e completámos dois dias de testes muito produtivos com os dois novos pilotos. Houve muita coisa a acontecer porque tínhamos muitas coisas novas a que nos adaptar, como os novos pneus Pirelli e a suspensão WP. Tanto a equipa como os pilotos estão satisfeitos com os resultados do teste, que nos vão ajudar a preparar bem a época de 2024."

Teste de Moto2, tempos combinados, Valência (27.11.):

1º Lopez, Boscoscuro, 1:33.061 min

2º Canet, Kalex, + 0,013 seg

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4º Gonzalez, Kalex, + 0,209

5º Arenas, Kalex, + 0,241

6º Dixon, Kalex, + 0,311

7º Arbolino, Kalex, + 0,322

8º Escrig, Forward, + 0,378

9º Baltus, Kalex, + 0,390

10º Chantra, Kalex, + 0,392

11º Foggia, Kalex, + 0,501

12º Masia, Kalex, + 0,526

13º Agius, Kalex, + 0,531

14º Guevara, Kalex, + 0,581

15º Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16º Alcoba, Kalex, + 0,648

17º Salac, Kalex, + 0,662

18º Van den Goorbergh, Kalex, + 0,673

19º Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20º Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21º Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22º Vietti, Kalex, + 1.189

23º Cardelús, Kalex, + 1,282

24º Moreira, Kalex, + 1.292

25º Aji, Kalex, + 2.173

26º Sasaki, Kalex, + 2.581

27º Öncü, Kalex, + 2,678

28º Artigas, Forward, + 3.230