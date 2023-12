Darryn Binder (Intact GP): "He arriesgado mucho"

El inicio de la última cita de la temporada en Valencia seguía siendo prometedor para Darryn Binder. El sudafricano empezó la carrera desde la 25ª posición de la parrilla y consiguió remontar hasta la 16ª posición en la primera vuelta. Pero como le faltaba feeling con la rueda delantera, al final tuvo que conformarse con el 20º puesto.

"Desgraciadamente, ha sido una carrera muy difícil para mí. Después de tres o cuatro vueltas, cuando ya había recuperado algunas posiciones en la salida, me faltaba feeling con la rueda delantera. He hecho todo lo que he podido, pero por desgracia no he podido pilotar como quería. He arriesgado mucho, pero no ha valido la pena", resumió el piloto de 25 años.

"No he podido hacer otra cosa que dar vueltas y llevar la moto a casa. Desgraciadamente, estaba fuera de los puntos y no podía hacer nada porque no tenía feeling para estar delante. Es muy triste terminar el año así porque ha sido una temporada muy difícil para mí", añadió Binder con un suspiro.

"Por suerte tengo un gran equipo detrás y creen en mí. Tenemos otra oportunidad el año que viene y 2024 ya ha empezado. Se avecinan grandes cosas, con grandes cambios", se consoló el vigésimo clasificado del Mundial.

Resultados Campeonato del Mundo de Moto2 Valencia, 26/11/2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn en 34:33.384 min

2º Canet, Kalex, + 3.986

3º López, Boscoscuro, + 6.455

4º Ramírez, Kalex, + 6.476

5º Chantra, Kalex, + 7.060

6º Dixon, Kalex, + 7.864

7º Lowes, Kalex, + 8.924

8º Roberts, Kalex, + 11.842

9º Foggia, Kalex, +12.096

10º Arenas, Kalex, +12.549

11º Ogura, Kalex, + 13.527

12º Acosta, Kalex, +14.044

13º González, Kalex, +15.570

14º Baltus, Kalex, + 15.861

15º Alcoba, Kalex, 18.539

Clasificación final del Campeonato del Mundo de Moto2:

1. Acosta, 332,5 puntos (Campeón del Mundo). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. López 150. 8. González 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. García 84. 16. Baltus 65. Ramírez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48.5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Kalex, 462,5 puntos (Campeón del Mundo). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Red Bull KTM Ajo 417,5 puntos (campeón del mundo). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353.5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145.5. 9. Italtrans Racing 128.5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 4.