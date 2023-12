Darryn Binder (Intact GP): "Ho rischiato molto".

L'ultima gara dell'anno di Darryn Binder si è conclusa con un deludente 20° posto. "Purtroppo è stata una gara molto difficile per me", ha riassunto il sudafricano.

L'inizio della prova finale della stagione a Valencia è stato ancora promettente per Darryn Binder. Il sudafricano ha iniziato la gara dal 25° posto in griglia ed è riuscito a risalire fino alla 16° posizione al primo giro. Ma poiché gli mancava il feeling con la ruota anteriore, alla fine si è dovuto accontentare del 20° posto.

"Purtroppo è stata una gara molto difficile per me. Dopo tre o quattro giri, quando avevo già recuperato alcune posizioni in partenza, mi mancava il feeling con l'anteriore. Ho fatto del mio meglio, ma purtroppo non sono riuscito a guidare come volevo. Ho preso molti rischi, ma non hanno pagato", ha riassunto il 25enne.

"Non ho potuto fare altro che fare i miei giri e portare a casa la moto. Purtroppo ero fuori dai punti e non potevo fare nulla perché non avevo il feeling con i primi. È davvero triste concludere l'anno in questo modo perché è stata una stagione molto difficile per me", ha aggiunto Binder con un sospiro.

"Per fortuna ho una grande squadra alle spalle che crede in me. Abbiamo un'altra possibilità l'anno prossimo e il 2024 è già iniziato. Ci sono grandi cose in arrivo, con grandi cambiamenti", si è consolato il ventesimo pilota del Campionato del Mondo.

Risultati Campionato mondiale Moto2 Valencia, 26/11/2023

1° Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn in 34:33.384 min

2° Canet, Kalex, + 3,986

3° López, Boscoscuro, + 6,455

4° Ramirez, Kalex, + 6,476

5° Chantra, Kalex, + 7,060

6° Dixon, Kalex, + 7,864

7° Lowes, Kalex, + 8.924

8° Roberts, Kalex, + 11.842

9° Foggia, Kalex, +12.096

10° Arenas, Kalex, +12.549

11° Ogura, Kalex, + 13.527

12° Acosta, Kalex, +14.044

13° Gonzalez, Kalex, + 15.570

14° Baltus, Kalex, + 15.861

15° Alcoba, Kalex, 18.539

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto2:

1. Acosta, 332,5 punti (Campione del Mondo). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. B. B. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 462,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 417,5 punti (campione del mondo). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353.5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145.5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.