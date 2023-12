Darryn Binder (Intact GP): "Arrisquei muito"

A última corrida do ano de Darryn Binder terminou num dececionante 20º lugar. "Infelizmente, foi uma corrida muito difícil para mim", resumiu o sul-africano no final.

O início do último confronto da época em Valência foi prometedor para Darryn Binder. O sul-africano começou a corrida em 25º na grelha e conseguiu subir para a 16ª posição na primeira volta. Mas devido à falta de sensibilidade na roda dianteira, teve de se contentar com o 20º lugar no final.

"Infelizmente, foi uma corrida muito difícil para mim. Depois de três ou quatro voltas, quando já tinha recuperado algumas posições no início, faltava-me o feeling para a frente. Por isso, dei o meu melhor, mas infelizmente não consegui rodar como queria. Corri muitos riscos, mas não valeu a pena", resumiu o jovem de 25 anos.

"Não consegui fazer mais nada para além de contar as minhas voltas e trazer a mota para casa. Infelizmente, estava fora dos pontos e não podia fazer nada porque não tinha a sensação de estar na frente. É muito triste terminar o ano desta forma, porque foi uma época muito difícil para mim", acrescentou Binder com um suspiro.

"Felizmente, tenho uma grande equipa atrás de mim e eles acreditam em mim. Temos outra oportunidade no próximo ano e 2024 já começou. Vêm aí grandes coisas, com grandes mudanças", consolou o vigésimo classificado do Campeonato do Mundo.

Resultados Campeonato do Mundo de Moto2 Valencia, 26/11/2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn em 34:33.384 min

2.º Canet, Kalex, + 3,986

3.º López, Boscoscuro, + 6,455

4º Ramirez, Kalex, + 6,476

5º Chantra, Kalex, + 7,060

6º Dixon, Kalex, + 7,864

7º Lowes, Kalex, + 8,924

8º Roberts, Kalex, + 11,842

9º Foggia, Kalex, +12,096

10º Arenas, Kalex, +12,549

11º Ogura, Kalex, + 13,527

12º Acosta, Kalex, +14.044

13º Gonzalez, Kalex, + 15,570

14º Baltus, Kalex, + 15,861

15º Alcoba, Kalex, 18,539

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto2:

1º Acosta, 332,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48.5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 462,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 417,5 pontos (campeão do mundo). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.