Grupo Pierer: Jantar dos Campeões 2023 com Acosta & Co.

Os campeões mundiais do Pierer Mobility Group foram convidados pelo departamento de corridas austríaco para um jantar muito especial no Hangar-7.

A Pierer Mobility AG, com o Diretor de Corrida Pit Beirer, ofereceu aos seus campeões mundiais um jantar de campeões feudal em Salzburgo, no final da época. O local perfeito para o efeito foi a varanda do restaurante gourmet "Ikarus" no Hangar-7 do aeroporto de Salzburgo.

Num ambiente descontraído, foram debatidos vários pontos altos da época passada. Para além de Beirer, Jens Hainbach e Robert Jonas, bem como Niki Ruhstorfer, Diretor de Desportos Motorizados da Red Bull, e o bicampeão do mundo de MX e consultor da KTM, Heinz Kinigadner, que também celebrava o seu 40º aniversário de casamento, estavam presentes da direção.

Sete campeões mundiais da última temporada do campeonato mundial e o vencedor do Dakar Kevin Benavides (embora o argentino estivesse ausente) foram convidados juntamente com os seus chefes de equipa e companhia. O vencedor do título de Moto2, Pedro Acosta, por exemplo, tinha uma história para contar sobre o seu teste de MotoGP em Valência. O bicampeão alemão de Hard Enduro Mani Lettenbichler também se sentou à longa mesa, tal como o seu colega britânico Billy Bolt, o Campeão do Mundo de Rally Raid Luciano Benavides e a estrela espanhola do Enduro Josep Garcia.

Os ases do todo-o-terreno de sucesso do Grupo Pierer também estiveram presentes. O Campeão do Mundo de MXGP Jorge Prado (Red Bull GASGAS Factory) e o Campeão de MX2 Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory) não podiam faltar. O italiano de 20 anos conquistou de forma sensacional o título mundial no seu primeiro ano como piloto de fábrica.