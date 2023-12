El jefe de equipo Santi Mulero ya creyó en Kalex en 2010

El GP de Valencia es siempre una cita de despedidas, cambios de equipo y otros cambios. Además de la retirada del equipo CFMOTO PrüstelGP de Moto3 después de siete años, el final del campeonato del mundo también marcó el final del equipo de Sito Pons (64) y la jubilación de su veterano jefe de equipo Santi Mulero, que se retira del negocio a la edad de 68 años después de más de 40 años.

Santi Mulero ha acompañado a su jefe de equipo y piloto Sito Pons en las buenas y en las malas. Mostró al reportero de SPEEDWEEK.com fotos en blanco y negro de 1981 y muchas otras imágenes del pasado en su teléfono móvil. "Empecé como mecánico de GP en 1981, por aquel entonces con el equipo Siroko 250, Antonio Cobas también estaba por aquel entonces y Eduardo Giró. Con Sito, en realidad, pasé la mayor parte del tiempo trabajando con motos Honda. Sólo pilotó una Suzuki 500 en el equipo de Roberto Gallina en 1985", rememora Mulero. "Sito ganó el Campeonato del Mundo de 250cc como piloto en 1988 y 1989 con una Honda NSR250".

Pons financió sus equipos de 250cc, 500cc y MotoGP con patrocinadores como Campsa, Ducados y Fortuna, y más tarde también con West y Camel. "Cuando Sito se retiró como piloto de carreras, trajimos al equipo a Alex Crivillé, al que siguieron otros españoles como Checa y Puig. Biaggi, Barros, Capirossi y Bayliss también corrieron con nosotros".

Después de 2006, Pons y su equipo tuvieron que retirarse del Campeonato del Mundo de MotoGP porque Camel dejó de existir y él fue incapaz de encontrar otro patrocinador principal.

"Durante este tiempo, estuve al frente de un equipo de Aprilia 125 con Nico Terol y Marco Simoncelli", cuenta Mulero.

Por aquel entonces, Sito Pons tenía una empresa conjunta con otra escudería española y ganó la última carrera del Mundial de 250cc de la historia con Héctor Barberá en Valencia.

En 2010 comenzó el nuevo Campeonato del Mundo de Moto2 con los motores unitarios CBR600RR de 600cc de Honda. Mulero: "Sito me encargó la tarea de buscar el mejor material para esta nueva categoría. Busqué entre Suter, Moriwaki, Bimota y otros fabricantes italianos. Pero tras estudiarlo detenidamente, recomendé a Sito las nuevas motos Kalex de Alex Baumgärtel y Klaus Hirsekorn. Stefan Bradl no se atrevió entonces con las motos alemanas, optó por SuterBikes de Suiza, porque los ingenieros de Kalex procedían del automovilismo y no tenían experiencia en las dos ruedas. Pero después de nuestra primera temporada con Alex Pons y Sergio Gadea, Stefan se pasó a Kalex, y se convirtió en campeón del mundo en 2011. Reconocí enseguida que había mucho potencial en el proyecto Kalex".

Kalex ha ganado ya nada menos que once campeonatos del mundo de pilotos consecutivos desde el primer título mundial de pilotos de Pol Espargaró en 2011 y también ha dominado el campeonato del mundo de constructores desde entonces.

Sito Pons ha cedido sus dos plazas de Moto2 y las dos de MotoE para el futuro al exitoso empresario y dueño de equipo Teo Martín, que ya alineó al equipo MTHelmets-MSi-KTM en el Campeonato del Mundo de Mo3 en 2022. En 2024 formará equipo con Sergio Carcia y Ai Ogura.

Arón Canet, de 24 años, cedió a Pons y Mulero un segundo puesto limpio por detrás de Fermín Aldeguer en la final del Campeonato del Mundo. Pero Canet suma ya 20 podios en 68 carreras del Campeonato del Mundo de Moto2, pero ninguna victoria. En la categoría de Moto3, ha ganado seis de las 72 carreras del Campeonato del Mundo.

Resultados Campeonato del Mundo de Moto2 Valencia, 26.11.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn en 34:33.384 min

2º Canet, Kalex, + 3.986

3º López, Boscoscuro, + 6.455

4º Ramírez, Kalex, + 6.476

5º Chantra, Kalex, + 7.060

6º Dixon, Kalex, + 7.864

7º Lowes, Kalex, + 8.924

8º Roberts, Kalex, + 11.842

9º Foggia, Kalex, +12.096

10º Arenas, Kalex, +12.549

11º Ogura, Kalex, + 13.527

12º Acosta, Kalex, +14.044

13º González, Kalex, +15.570

14º Baltus, Kalex, + 15.861

15º Alcoba, Kalex, 18.539

Clasificación final del Campeonato del Mundo de Moto2:

1. Acosta, 332,5 puntos (Campeón del Mundo). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. López 150. 8. González 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. García 84. 16. Baltus 65. Ramírez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48.5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Kalex, 462,5 puntos (Campeón del Mundo). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Red Bull KTM Ajo 417,5 puntos (campeón del mundo). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353.5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145.5. 9. Italtrans Racing 128.5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 4.