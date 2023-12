Le chef d'équipe Santi Mulero croyait déjà en Kalex en 2010

Le GP de Valence est toujours une rencontre d'adieux, de changements d'équipe et d'autres changements. Outre le retrait de l'équipe CFMOTO PrüstelGP Moto3 après sept ans, la finale du championnat du monde a également marqué la fin de l'équipe de Sito Pons (64 ans) et le départ à la retraite de son chef d'équipe de longue date, Santi Mulero, qui se retire des affaires à 68 ans et après plus de 40 ans.

Santi Mulero a accompagné son chef d'équipe et pilote Sito Pons dans toutes les situations. Il a montré au journaliste de SPEEDWEEK.com sur son téléphone portable des photos en noir et blanc de 1981 et de nombreuses autres images du passé. "J'ai commencé en 1981 comme mécanicien GP, à l'époque dans l'équipe Siroko 250, Antonio Cobas était également là à l'époque, ainsi qu'Eduardo Giró. Chez Sito, j'ai ensuite passé la plupart de mon temps sur des motos Honda. Ce n'est qu'en 1985 qu'il a piloté une Suzuki 500 dans l'équipe de Roberto Gallina", se souvient Mulero. "En tant que pilote, Sito a gagné le championnat du monde 250 en 1988 et 1989 sur une Honda NSR250".

Pons a financé ses équipes de 250, 500 et MotoGP avec des sponsors comme Campsa, Ducados ou Fortuna, et plus tard avec West et Camel. "Lorsque Sito s'est retiré de la compétition, nous avons fait venir Alex Crivillé dans l'équipe, puis d'autres Espagnols comme Checa et Puig. Biaggi, Barros, Capirossi et Bayliss ont également couru chez nous".

Après 2006, Pons a dû se retirer du championnat du monde de MotoGP avec son équipe, car Camel a cessé d'exister et il n'a pas trouvé d'autre sponsor principal.

"A cette époque, je me suis alors occupé d'une équipe Aprilia 125 avec Nico Terol et Marco Simoncelli", a raconté le vieux briscard Mulero.

Sito Pons avait alors une joint-venture en cours avec une autre écurie espagnole et a remporté avec Héctor Barbera à Valence la toute dernière course du championnat du monde 250 cm3 de l'histoire.

En 2010, le nouveau championnat du monde Moto2 a débuté avec les moteurs monoblocs CBR600RR de 600 cm3 de Honda. Mulero : "Sito m'a donné pour mission de chercher le meilleur matériel pour cette nouvelle catégorie. J'ai regardé chez Suter, chez Moriwaki, chez Bimota et chez d'autres constructeurs italiens. Mais après une étude consciencieuse, j'ai recommandé à Sito les nouvelles motos Kalex d'Alex Baumgärtel et Klaus Hirsekorn. A l'époque, Stefan Bradl n'avait pas eu le courage de piloter les motos allemandes, il avait opté pour les SuterBikes de Suisse chez Kiefer, car les ingénieurs de Kalex venaient du sport automobile et n'avaient aucune expérience des deux roues. Mais après notre première saison avec Alex Pons et Sergio Gadea, Stefan est passé à Kalex - et est devenu champion du monde en 2011. J'ai tout de suite compris qu'il y avait beaucoup de potentiel dans le projet Kalex".

Entre-temps, après le premier titre de champion du monde des pilotes en 2011, Kalex a remporté pas moins de onze championnats du monde des pilotes en série depuis 2013 (Pol Espargaró) et a également dominé le championnat du monde des constructeurs à chaque fois depuis lors.

Sito Pons a cédé ses deux places en Moto2 et ses deux places en MotoE à l'homme d'affaires et propriétaire d'équipe Teo Martín, qui a déjà engagé l'équipe MTHelmets-MSi-KTM en 2022 dans le championnat du monde Mo3. Il s'alignera en 2024 avec Sergio Carcia et Ai Ogura.

Arón Canet, 24 ans, a offert à Pons et Mulero une deuxième place propre derrière Fermin Aldeguer lors de la finale du championnat du monde. Mais Canet a maintenant décroché 20 podiums en 68 courses de championnat du monde Moto2, mais aucune victoire. Dans la catégorie Moto3, il a tout de même remporté six des 72 manches du championnat du monde.

Résultats du championnat du monde Moto2, Valence, 26.11.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn en 34:33,384 min

2. Canet, Kalex, + 3,986

3. López, Boscoscuro, + 6,455

4. Ramirez, Kalex, + 6,476

5. Chantra, Kalex, + 7,060

6. Dixon, Kalex, + 7,864

7. Lowes, Kalex, + 8,924

8. Roberts, Kalex, + 11,842

9. Foggia, Kalex, + 12,096

10. Arenas, Kalex, + 12,549

11. Ogura, Kalex, + 13,527

12. Acosta, Kalex, + 14,044

13. Gonzalez, Kalex, + 15,570

14. Baltus, Kalex, + 15,861

15e Alcoba, Kalex, 18,539

Classement final du championnat du monde Moto2 :

1. Acosta, 332,5 points (champion du monde). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 462,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 417,5 points (champion du monde). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.