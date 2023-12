Il capo equipaggio Santi Mulero credeva già nella Kalex nel 2010

Il GP di Valencia è sempre un incontro di addii, cambi di squadra e altri cambiamenti. Oltre al ritiro del team CFMOTO PrüstelGP Moto3 dopo sette anni, la finale del campionato mondiale ha segnato anche la fine del team di Sito Pons (64) e il ritiro del suo capo equipaggio di lunga data Santi Mulero, che si ritira dall'attività all'età di 68 anni dopo oltre 40 anni.

Santi Mulero ha accompagnato il suo capo squadra e pilota Sito Pons nella buona e nella cattiva sorte. Ha mostrato al giornalista di SPEEDWEEK.com foto in bianco e nero del 1981 e molte altre immagini del passato sul suo cellulare. "Ho iniziato come meccanico di GP nel 1981, all'epoca con il team Siroko 250, dove c'erano anche Antonio Cobas ed Eduardo Giró. Con Sito, in realtà, ho passato la maggior parte del tempo a lavorare su moto Honda. Lui ha guidato solo una Suzuki 500 nella squadra di Roberto Gallina nel 1985", ha dichiarato Mulero. "Sito ha vinto il Campionato del Mondo 250cc come pilota nel 1988 e 1989 su una Honda NSR250".

Pons ha finanziato i suoi team di 250, 500 e MotoGP con sponsor come Campsa, Ducados e Fortuna, e in seguito anche con West e Camel. "Quando Sito si è ritirato come pilota, abbiamo portato in squadra Alex Crivillé, seguito da altri spagnoli come Checa e Puig. Anche Biaggi, Barros, Capirossi e Bayliss hanno corso con noi".

Dopo il 2006, Pons e la sua squadra hanno dovuto ritirarsi dal Campionato del Mondo MotoGP perché la Camel ha cessato di esistere e lui non è riuscito a trovare un altro sponsor principale.

"In quel periodo ero responsabile di una squadra Aprilia 125 con Nico Terol e Marco Simoncelli", ha detto Mulero.

All'epoca, Sito Pons aveva una joint venture con un'altra scuderia spagnola e vinse l'ultima gara della storia del Campionato del Mondo 250 con Héctor Barbera a Valencia.

Nel 2010 è iniziato il nuovo Campionato del Mondo Moto2 con i motori Honda CBR600RR da 600cc. Mulero: "Sito mi ha affidato il compito di cercare il materiale migliore per questa nuova categoria. Ho dato un'occhiata alla Suter, alla Moriwaki, alla Bimota e ad altri produttori italiani. Ma dopo un attento studio, ho consigliato a Sito le nuove moto Kalex di Alex Baumgärtel e Klaus Hirsekorn. Stefan Bradl all'epoca non aveva il coraggio di guidare le moto tedesche e optò per le SuterBikes svizzere, perché gli ingegneri Kalex provenivano dal motorsport e non avevano esperienza nelle due ruote. Ma dopo la nostra prima stagione con Alex Pons e Sergio Gadea, Stefan passò a Kalex e divenne campione del mondo nel 2011. Ho capito subito che il progetto Kalex aveva un grande potenziale".

Dal primo titolo mondiale piloti di Pol Espargaró nel 2011, Kalex ha vinto ben undici campionati mondiali piloti di fila e da allora ha dominato anche il campionato mondiale costruttori.

Sito Pons ha ceduto i suoi due posti in Moto2 e i due in MotoE per il futuro all'imprenditore di successo e proprietario del team Teo Martín, che ha già schierato il team MTHelmets-MSi-KTM nel Campionato del Mondo Mo3 nel 2022. Nel 2024 si schiererà con Sergio Carcia e Ai Ogura.

Il ventiquattrenne Arón Canet ha dato a Pons e Mulero un netto secondo posto dietro a Fermin Aldeguer nella finale del Campionato del Mondo. Canet ha ottenuto 20 podi in 68 gare del Campionato del Mondo Moto2, ma nessuna vittoria. Nella classe Moto3, ha vinto sei delle 72 gare del Campionato del Mondo.

Risultati Campionato del mondo Moto2 Valencia, 26.11.2023

1° Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn in 34:33.384 min.

2° Canet, Kalex, + 3,986

3° López, Boscoscuro, + 6,455

4° Ramirez, Kalex, + 6,476

5° Chantra, Kalex, + 7,060

6° Dixon, Kalex, + 7,864

7° Lowes, Kalex, + 8.924

8° Roberts, Kalex, + 11.842

9° Foggia, Kalex, +12.096

10° Arenas, Kalex, +12.549

11° Ogura, Kalex, + 13.527

12° Acosta, Kalex, +14.044

13° Gonzalez, Kalex, + 15.570

14° Baltus, Kalex, + 15.861

15° Alcoba, Kalex, 18.539

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto2:

1. Acosta, 332,5 punti (Campione del Mondo). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. B. B. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 462,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 417,5 punti (campione del mondo). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353.5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145.5. 9. Italtrans Racing 128.5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 4.