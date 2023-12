O chefe de equipa Santi Mulero já acreditava na Kalex em 2010

Santi Mulero foi o primeiro técnico a depositar a sua confiança no novo projeto Kalex Moto2 antes da época de 2010. O merecido chefe de equipa de Sito Pons (2023 com Canet e Garcia) reforma-se após 40 anos.

O GP de Valência é sempre um encontro de despedidas, mudanças de equipa e outras mudanças. Para além da retirada da equipa CFMOTO PrüstelGP Moto3 após sete anos, o final do campeonato do mundo também marcou o fim da equipa de Sito Pons (64) e a reforma do seu chefe de equipa de longa data, Santi Mulero, que se retira da atividade aos 68 anos de idade, após mais de 40 anos.

Santi Mulero acompanhou o seu chefe de equipa e piloto Sito Pons em todos os momentos. Mostrou ao repórter do SPEEDWEEK.com fotografias a preto e branco de 1981 e muitas outras imagens do passado no seu telemóvel. "Comecei como mecânico de GP em 1981, na altura com a equipa Siroko 250, Antonio Cobas também estava lá e Eduardo Giró. Com o Sito, passei a maior parte do tempo a trabalhar com motas Honda. Ele só andou com uma Suzuki 500 na equipa de Roberto Gallina em 1985", recorda Mulero. "Sito ganhou o Campeonato do Mundo de 250cc como piloto em 1988 e 1989 com uma Honda NSR250."

Pons financiou as suas equipas de 250cc, 500cc e MotoGP com patrocinadores como a Campsa, Ducados e Fortuna, e mais tarde também com a West e a Camel. "Quando o Sito se retirou como piloto de corridas, trouxemos o Alex Crivillé para a equipa, seguido de outros espanhóis como o Checa e o Puig. Biaggi, Barros, Capirossi e Bayliss também correram connosco."

Depois de 2006, Pons e a sua equipa tiveram de se retirar do Campeonato do Mundo de MotoGP porque a Camel deixou de existir e ele não conseguiu encontrar outro patrocinador principal.

"Durante este tempo, fui responsável por uma equipa Aprilia 125 com Nico Terol e Marco Simoncelli," disse Mulero.

Nessa altura, a Sito Pons tinha uma joint venture com outra equipa espanhola e venceu a última corrida do Campeonato do Mundo de 250cc da história com Héctor Barbera em Valência.

Em 2010, o novo Campeonato do Mundo de Moto2 começou com os motores unitários CBR600RR de 600cc da Honda. Mulero: "O Sito deu-me a tarefa de procurar o melhor material para esta nova categoria. Procurei na Suter, Moriwaki, Bimota e noutros fabricantes italianos. Mas depois de um estudo cuidadoso, recomendei a Sito as novas bicicletas Kalex de Alex Baumgärtel e Klaus Hirsekorn. Stefan Bradl não teve coragem de andar com as motos alemãs na altura, optou pela SuterBikes da Suíça, porque os engenheiros da Kalex vinham do desporto motorizado e não tinham experiência em duas rodas. Mas depois da nossa primeira época com Alex Pons e Sergio Gadea, Stefan mudou para a Kalex - e tornou-se campeão do mundo em 2011. Reconheci de imediato que havia muito potencial no projeto Kalex".

A Kalex já ganhou nada menos que onze campeonatos do mundo de pilotos consecutivos desde o primeiro título mundial de pilotos de Pol Espargaró em 2011 e também dominou o campeonato do mundo de construtores desde então.

Sito Pons cedeu os seus dois lugares de Moto2 e as duas vagas de MotoE para o futuro ao bem sucedido empresário e proprietário de equipa Teo Martín, que já colocou em campo a equipa MTHelmets-MSi-KTM no Campeonato do Mundo de Moto3 em 2022. Em 2024, alinhará com Sergio Carcia e Ai Ogura.

Arón Canet, de 24 anos, deu a Pons e Mulero um segundo lugar, atrás de Fermin Aldeguer, na final do Campeonato do Mundo. Mas Canet já soma 20 pódios em 68 corridas do Campeonato do Mundo de Moto2, mas nenhuma vitória. Na classe Moto3, ele venceu seis das 72 corridas do Campeonato Mundial.

Resultados Campeonato do Mundo de Moto2 Valencia, 26.11.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn em 34:33.384 min

2º Canet, Kalex, + 3,986

3º López, Boscoscuro, + 6,455

4º Ramirez, Kalex, + 6,476

5º Chantra, Kalex, + 7,060

6º Dixon, Kalex, + 7,864

7º Lowes, Kalex, + 8,924

8º Roberts, Kalex, + 11,842

9º Foggia, Kalex, +12,096

10º Arenas, Kalex, +12,549

11º Ogura, Kalex, + 13,527

12º Acosta, Kalex, +14.044

13º Gonzalez, Kalex, + 15,570

14º Baltus, Kalex, + 15,861

15º Alcoba, Kalex, 18,539

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto2:

1º Acosta, 332,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48.5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 462,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 417,5 pontos (campeão do mundo). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.