Norman Rank: Por supuesto que la F1 del deporte de las dos ruedas es atractiva

"Schmöllner Plauderstündchen" es como el hotel "Reussischer Hof" de la pequeña ciudad de 12.000 habitantes situada en el lado turingio de la frontera entre Turingia y Sajonia llama a su ciclo de conferencias con celebridades, atletas y figuras públicas. Tras los campeones olímpicos Heike Drechsler (atletismo), Olaf Ludwig (ciclismo) y Alexander Szelig (bobsleigh), por citar sólo algunos ejemplos, el miércoles por la noche se abordó por primera vez el tema del automovilismo con la ayuda del reconocido periodista y experto en deportes de motor Andreas Hofmann, no lejos de Sachsenring y Schleiz, y fue un éxito instantáneo.

Norman Rank, antiguo piloto de IDM y corredor de carretera, así como dos veces piloto comodín de GP, fue invitado a dialogar. Nacido en Schleiz y residente actualmente en Berlín debido a las buenas conexiones aéreas con el amplio mundo del automovilismo (celebra su próximo cumpleaños el 29 de diciembre), este piloto de 50 años fue mecánico de carreras y agente de alquiler de motos de competición después de su propia carrera, que duró de 1994 a 2005, y ha sido jefe de equipo en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 2012.

En 2012 fue contratado por Dirk Heidolf para su antiguo equipo Racing Team Germany, por lo que el puesto de mecánico previsto se convirtió inmediatamente en el de jefe de equipo en la escudería de Moto3 debido a una circunstancia adversa pero afortunada para Norman Rank.

Después de que Norman Rank diera al presentador Frank Hübschmann y a los más de 80 invitados información sobre sí mismo y su carrera de forma distendida y divertida, se destacó su segunda carrera tras una pausa, y ha sido una carrera muy exitosa. Después de ayudar al francés Lous Rossi a conseguir su primera y única victoria en un Gran Premio delante de su público en Le Mans en 2012, trabajó con Efrén Vázquez, por ejemplo, y celebró dos victorias en GP con el piloto vasco.

Rank también entró en contacto con el asesor de HRC Alberto Puig y pasó a formar parte de la familia Honda en 2016. Norman Rank ya trabajaba a tiempo parcial en el Campeonato del Mundo Junior de Moto3, por lo que su fichaje por el ldemitsu Honda Team Asia fue solo un pequeño paso. Del Campeonato del Mundo de Moto3 pasó a Moto2 con Ai Ogura en 2022. Tras desacuerdos con el director del equipo, el ex campeón del mundo de 250cc Hiroshi Aoyama, Ai Ogura se traslada ahora al equipo MT Helmets-MSi. A petición insistente del piloto japonés, la tripulación de este año, compuesta por dos mecánicos, un encargado de la grabación de datos y el jefe de equipo Norman Rank, también se traslada al prometedor equipo español, que amplía ahora sus actividades a las categorías de Moto2 y MotoE tras el Campeonato del Mundo de Moto3 como sucesor del equipo Pons.

"No tenía por qué ser así, pero si el título mundial es el objetivo y no se ha conseguido, un cambio de aires puede no ser malo. Ai Ogura lo ha hecho de acuerdo con Honda y sigue formando parte de la familia Honda", ha declarado Norman Rank en Schmölln para explicar su cambio, ya que no quería rechazar la petición de Ogura. También sigue viendo potencial de campeón del mundo en Ogura.

Aunque ahora compite con motos Boscoscuro, Rank no ve esto como una desventaja en comparación con la Kalex y citó como ejemplo al ganador en serie de las últimas cuatro carreras de 2023, el español Fermín Aldeguer.

Hablando con SPEEDWEEK.com sobre la "Schmöllner Plauderstündchen", Rank dijo que había recibido invitaciones similares en el pasado como piloto, pero por primera vez en su función actual. "Se me acercó Andreas en el Gran Premio y pensé que podría ser bueno delante de aficionados de toda la vida en el este. Ya no suelo visitar mi país natal y relacionarme con la gente tan a menudo. Echar un vistazo entre bastidores es sin duda interesante para la gente. Al final, fue una velada muy agradable, también para mí. Me reencontré con algunos amigos, así que estuvo muy bien", dijo Norman Rank, elogiando el evento.

Dado que el proyecto patrocinado por Dorna y Honda para Asia también se desarrolla bajo el título provisional de "Camino a MotoGP", Norman Rank se imagina subiendo a la categoría reina con Ogura y afirma: "Eso podría suceder, pero las plazas en los equipos están básicamente cubiertas. Pero nunca hay que decir 'nunca'. Yo lo haría con Ogura. Él puede sugerirlo, pero que ocurra aún está en el aire. Esperaré a ver qué pasa. Es la Fórmula 1 de las carreras de dos ruedas, lo que por supuesto me entusiasma. Por ahora, sin embargo, tengo que hacer los deberes el año que viene. Cada cosa a su tiempo".