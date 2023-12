Norman Rank : "Bien sûr que la F1 des deux-roues m'attire

"Schmöllner Plauderstündchen", c'est ainsi que l'hôtel "Reussischer Hof", situé dans cette petite ville de 12.000 habitants du côté de la Thuringe, à la frontière entre la Thuringe et la Saxe, appelle sa série de conférences avec des célébrités, des sportifs et des personnalités publiques. Après les champions olympiques Heike Drechsler (athlétisme), Olaf Ludwig (cyclisme) ou Alexander Szelig (bobsleigh), pour ne citer que quelques exemples, le thème du sport automobile a été abordé pour la première fois mercredi soir avec l'aide d'Andreas Hofmann, journaliste et spécialiste reconnu du sport automobile, non loin du Sachsenring et également de Schleiz - et ce fut d'emblée un succès.

Norman Rank, ancien pilote IDM et road-racer ainsi que double pilote GP wildcard, a été invité à participer à la discussion. Originaire de Schleiz et vivant actuellement à Berlin en raison des bonnes liaisons aériennes avec le vaste monde du sport automobile (il fêtera son prochain anniversaire le 29 décembre), ce quinquagénaire a été mécanicien de course, loueur de machines de course et chef d'équipe en championnat du monde de moto depuis 2012, après sa propre carrière qui a duré de 1994 à 2005.

En 2012, il a été engagé par Dirk Heidolf pour son Racing Team Germany de l'époque. En raison d'une circonstance défavorable, mais heureuse pour Norman Rank, le travail de mécanicien envisagé s'est immédiatement transformé en poste de chef d'équipe dans l'équipe Moto3.

Après avoir donné des informations sur sa personne et sa carrière au présentateur Frank Hübschmann et aux plus de 80 invités avec des phrases décontractées et amusantes, Norman Rank s'est penché, après une pause, sur sa deuxième carrière - et celle-ci s'est déroulée avec succès. Après avoir aidé le Français Lous Rossi à remporter son premier et unique Grand Prix devant son public au Mans en 2012, il a par exemple travaillé avec Efren Vazquez et a fêté deux victoires en GP avec le Basque.

C'est ainsi que Rank a également rencontré Alberto Puig, conseiller du HRC, et a rejoint la famille Honda en 2016. Norman Rank travaillait déjà en parallèle dans le championnat du monde junior Moto3, si bien que son passage dans l'équipe ldemitsu Honda Asia n'était qu'une étape assez modeste. Après le championnat du monde Moto3, il a rejoint le Moto2 en 2022 avec Ai Ogura. Suite à des désaccords avec le team manager, l'ex-champion du monde 250 cm3 Hiroshi Aoyama, Ai Ogura a rejoint le team MT Helmets-MSi. À la demande insistante du Japonais, son équipe de cette année, composée de deux mécaniciens, d'un enregistreur de données et justement du chef d'équipe Norman Rank, passe également dans l'équipe espagnole qui monte et qui, après le championnat du monde Moto3, étend désormais ses activités aux catégories Moto2 et MotoE en tant que successeur du team Pons.

"Cela n'aurait pas dû être le cas, mais si le titre de champion du monde est l'objectif et qu'il n'a pas été atteint, changer d'air n'est peut-être pas une mauvaise chose. Ai Ogura l'a fait en accord avec Honda et il continue à faire partie de la famille Honda", a déclaré Norman Rank à Schmölln pour expliquer son changement, car il ne voulait pas refuser le souhait d'Ogura. De plus, il voit toujours en Ogura un potentiel de champion du monde.

Certes, les courses se déroulent désormais sur des motos Boscoscuro, mais Rank n'y voit aucun inconvénient par rapport à la Kalex et cite à cet égard le vainqueur en série des quatre dernières courses de 2023, l'Espagnol Fermín Aldeguer, comme un exemple pertinent.

Concernant le "bavardage de Schmölln", Rank a déclaré à SPEEDWEEK.com qu'il avait bien reçu des invitations comparables par le passé en tant que pilote, mais que c'était la première fois dans sa fonction actuelle. "J'ai été contacté par Andreas lors du Grand Prix et j'ai pensé que cela pourrait être bien devant des fans de longue date à l'Est. Je ne vais plus si souvent dans mon pays et je n'ai plus de contact avec les gens. Un coup d'œil dans les coulisses est certainement intéressant pour les gens. En fin de compte, ce fut une belle soirée, pour moi aussi. J'ai retrouvé quelques connaissances, c'était donc vraiment bien", a déclaré Norman Rank en faisant l'éloge de l'événement.

Comme le projet pour l'Asie soutenu par Dorna et Honda porte également le titre de travail "Road to MotoGP", Norman Rank peut s'imaginer monter jusqu'à la catégorie reine avec Ogura et a déclaré à ce sujet : "Cela peut arriver, mais là, les places dans les équipes sont en principe occupées. Mais il ne faut jamais dire 'jamais'. Avec Ogura, je le ferais. Il peut le proposer, mais si cela se fait, c'est encore de la musique d'avenir. Je laisse venir. C'est la formule 1 du sport à deux roues, ce qui m'attire naturellement. Mais pour l'instant, il s'agit de faire ses devoirs l'année prochaine. Chaque chose en son temps".