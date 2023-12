Norman Rank: Naturalmente la F1 dello sport a due ruote è attraente

"Schmöllner Plauderstündchen": così l'hotel "Reussischer Hof" della cittadina di 12.000 abitanti sul lato turingio del confine turco-sassone chiama il suo ciclo di conferenze con celebrità, atleti e personaggi pubblici. Dopo i campioni olimpici Heike Drechsler (atletica), Olaf Ludwig (ciclismo) e Alexander Szelig (bob), per citare solo alcuni esempi, mercoledì sera è stato affrontato per la prima volta il tema del motorsport con l'aiuto del giornalista ed esperto riconosciuto di motorsport Andreas Hofmann, non lontano dal Sachsenring e da Schleiz - ed è stato un successo immediato.

L'ex pilota IDM e pilota su strada, nonché due volte wildcard del GP, Norman Rank è stato invitato come ospite di dialogo. Nato a Schleiz e attualmente residente a Berlino grazie ai buoni collegamenti aerei con il vasto mondo del motorsport (festeggerà il prossimo compleanno il 29 dicembre), il cinquantenne è stato meccanico da corsa e noleggiatore di moto da corsa dopo la sua carriera, durata dal 1994 al 2005, e dal 2012 è Crew Chief nel Motomondiale.

Nel 2012 è stato assunto da Dirk Heidolf per il suo ex Racing Team Germany, dove il posto di meccanico previsto si è trasformato immediatamente in quello di capo equipaggio del team Moto3 a causa di una circostanza avversa ma fortunata per Norman Rank.

Dopo che Norman Rank ha fornito al presentatore Frank Hübschmann e agli oltre 80 ospiti informazioni su di sé e sulla sua carriera in modo rilassato e divertente, è stata evidenziata la sua seconda carriera dopo una pausa, che ha avuto molto successo. Dopo aver aiutato il francese Lous Rossi a ottenere la sua prima e unica vittoria in un Gran Premio davanti al pubblico di casa a Le Mans nel 2012, ha lavorato con Efren Vazquez, per esempio, e ha festeggiato due vittorie in un GP con il pilota basco.

Rank è entrato in contatto anche con il consulente HRC Alberto Puig ed è entrato a far parte della famiglia Honda nel 2016. Norman Rank lavorava già part-time nel Campionato del Mondo Moto3 Junior, quindi il suo passaggio all'ldemitsu Honda Team Asia è stato solo un piccolo passo. Nel 2022 è passato dal Campionato del Mondo Moto3 alla Moto2 con Ai Ogura. Dopo i disaccordi con il team manager, l'ex campione del mondo di 250cc Hiroshi Aoyama, Ai Ogura si trasferisce ora al team MT Helmets-MSi. Su insistente richiesta del pilota giapponese, anche l'equipaggio di quest'anno, composto da due meccanici, un addetto alla registrazione dei dati e il capo equipaggio Norman Rank, si trasferisce al team spagnolo emergente, che dopo il Campionato del Mondo Moto3 sta estendendo le sue attività alle classi Moto2 e MotoE come successore del team Pons.

"Non era necessario che fosse così, ma se l'obiettivo è il titolo mondiale e non è stato raggiunto, un cambio di scenario potrebbe non essere un male. Ai Ogura ha fatto questo in accordo con Honda e fa ancora parte della famiglia Honda", ha detto Norman Rank a Schmölln, spiegando il suo cambio, non volendo rifiutare la richiesta di Ogura. Inoltre, vede ancora in Ogura un potenziale campione del mondo.

Sebbene ora corra su moto Boscoscuro, Rank non lo considera uno svantaggio rispetto alla Kalex e ha citato il vincitore di serie delle ultime quattro gare del 2023, lo spagnolo Fermín Aldeguer, come esempio calzante.

Parlando a SPEEDWEEK.com dello "Schmöllner Plauderstündchen", Rank ha detto di aver ricevuto inviti simili in passato come pilota, ma per la prima volta nel suo ruolo attuale. "Sono stato avvicinato da Andreas al Gran Premio e ho pensato che poteva essere bello davanti ai fan di lunga data dell'est. Non mi capita più spesso di visitare il mio Paese e di socializzare con la gente. Uno sguardo dietro le quinte è sicuramente interessante per la gente. Alla fine, è stata una serata davvero piacevole, anche per me. Ho incontrato di nuovo alcuni amici, quindi è stato davvero bello", ha detto Norman Rank, elogiando l'evento.

Poiché il progetto sponsorizzato da Dorna e Honda per l'Asia si svolge anche sotto il titolo di lavoro "Road to MotoGP", Norman Rank può immaginare di passare alla classe regina con Ogura e ha detto: "Potrebbe accadere, ma i posti nelle squadre sono praticamente occupati. Ma non bisogna mai dire 'mai'. Lo farei con Ogura. Lui può proporlo, ma se succederà è ancora tutto da vedere. Aspetterò e vedrò. È la Formula 1 delle due ruote, il che ovviamente mi entusiasma. Per ora, però, devo fare i miei compiti l'anno prossimo. Ogni cosa a suo tempo".