Norman Rank: É claro que a F1 do desporto de duas rodas é apelativa

Norman Rank, de Schleiz, foi um dos convidados da última "Plauderstunde" em Schmölln. O chefe de equipa de longa data no Campeonato do Mundo de Motociclismo está a ligar fortemente o seu próprio futuro a Ai Ogura. O MotoGP continua a ser um objetivo a longo prazo.

"Schmöllner Plauderstündchen" é como o hotel "Reussischer Hof", na pequena cidade de 12.000 habitantes no lado da fronteira entre a Turíngia e a Saxónia, chama à sua série de palestras com celebridades, atletas e figuras públicas. Depois dos campeões olímpicos Heike Drechsler (atletismo), Olaf Ludwig (ciclismo) e Alexander Szelig (bobsleigh), para citar apenas alguns exemplos, o tema do desporto automóvel foi abordado pela primeira vez na quarta-feira à noite com a ajuda do reconhecido jornalista e especialista em desporto automóvel Andreas Hofmann, não muito longe de Sachsenring e Schleiz - e foi um sucesso imediato.

Norman Rank, antigo piloto da IDM e piloto de estrada, bem como duas vezes piloto de reserva do GP, foi convidado para um diálogo. Nascido em Schleiz e atualmente a viver em Berlim devido às boas ligações aéreas com o vasto mundo do desporto automóvel (celebra o seu próximo aniversário a 29 de dezembro), o homem de 50 anos foi mecânico de corridas e agente de aluguer de motos de corrida após a sua própria carreira, que durou de 1994 a 2005, e é Chefe de Equipa no Campeonato do Mundo de Motociclismo desde 2012.

Em 2012, foi contratado por Dirk Heidolf para a sua antiga Racing Team Germany, onde o trabalho de mecânico previsto se tornou imediatamente no cargo de chefe de equipa na equipa de Moto3 devido a uma circunstância adversa mas feliz para Norman Rank.

Depois de Norman Rank ter dado ao apresentador Frank Hübschmann e aos mais de 80 convidados informações sobre si próprio e sobre a sua carreira de uma forma descontraída e divertida, foi dado destaque à sua segunda carreira após uma pausa - e que tem sido muito bem sucedida. Depois de ter ajudado o francês Lous Rossi a conquistar a sua primeira e única vitória no Grande Prémio em Le Mans, em 2012, perante o seu público, trabalhou com Efren Vazquez, por exemplo, e celebrou duas vitórias no GP com o piloto basco.

Rank também entrou em contacto com o consultor da HRC, Alberto Puig, e tornou-se parte da família Honda em 2016. Norman Rank já trabalhava a tempo parcial no Campeonato do Mundo de Moto3 Júnior, pelo que a sua mudança para a ldemitsu Honda Team Asia foi apenas um pequeno passo. Passou do Campeonato do Mundo de Moto3 para a Moto2 com Ai Ogura em 2022. Após desentendimentos com o chefe de equipa, o ex-campeão mundial de 250cc Hiroshi Aoyama, Ai Ogura muda-se agora para a equipa MT Helmets-MSi. A pedido insistente do piloto japonês, a equipa deste ano, composta por dois mecânicos, um técnico de registo de dados e o chefe de equipa Norman Rank, também se muda para a equipa espanhola em ascensão, que agora alarga as suas actividades às classes Moto2 e MotoE após o Campeonato do Mundo de Moto3, como sucessora da equipa Pons.

"Não tinha de ser assim, mas se o objetivo é o título de Campeão do Mundo e não foi alcançado, uma mudança de ares pode não ser má ideia. Ai Ogura fê-lo agora de acordo com a Honda e continua a fazer parte da família Honda", disse Norman Rank em Schmölln, explicando a sua mudança, uma vez que não queria recusar o pedido de Ogura. Ele também ainda vê potencial de campeão mundial em Ogura.

Embora corra agora em motas Boscoscuro, Rank não vê isso como uma desvantagem em relação à Kalex e citou o vencedor em série das últimas quatro corridas em 2023, o espanhol Fermín Aldeguer, como um bom exemplo.

Falando à SPEEDWEEK.com sobre o "Schmöllner Plauderstündchen", Rank disse que já tinha recebido convites semelhantes no passado como piloto, mas pela primeira vez no seu papel atual. "Fui abordado por Andreas no Grande Prémio e pensei que poderia ser bom, perante os fãs de longa data no Leste. Já não visito o meu país natal e convivo com as pessoas com tanta frequência. Ver os bastidores é certamente interessante para as pessoas. No final, foi uma noite muito agradável, também para mim. Voltei a encontrar-me com alguns amigos, por isso foi muito bom", afirmou Norman Rank, elogiando o evento.

Uma vez que o projeto patrocinado pela Dorna e pela Honda para a Ásia também tem o título de trabalho "Road to MotoGP", Norman Rank pode imaginar subir para a categoria rainha com Ogura e disse: "Isso pode acontecer, mas os lugares nas equipas estão basicamente preenchidos. Mas nunca se deve dizer 'nunca'. Eu fá-lo-ia com Ogura. Ele pode sugerir, mas ainda não se sabe se isso vai acontecer. Vou esperar para ver. É a Fórmula 1 das corridas de duas rodas, o que naturalmente me entusiasma. Mas, para já, tenho de fazer os meus trabalhos de casa no próximo ano. Tudo a seu tempo".