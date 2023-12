Alonso Lopez : le prochain patient "pompe à bras

L'as de Boscoscuro Alonso Lopez a maintenant révélé qu'il avait partiellement souffert du syndrome du compartiment durant la saison et a subi une intervention chirurgicale à l'avant-bras gauche lundi.

Après la superstar du MotoGP Marc Márquez et l'as du Moto3 Daniel Holgado, c'est au tour d'Alonso Lopez de profiter de la pause hivernale pour prévenir les problèmes de "arm pump" par une opération chirurgicale en vue de la saison 2024 qui débutera du 8 au 10 mars.

Le jeune madrilène de 21 ans a terminé le championnat du monde Moto2 2023 à la septième place et, après son ascension fulgurante lors de la saison 2022 (entrée en championnat du monde lors du septième Grand Prix, deux victoires et huitième place au classement général), il a été dans l'ombre de son coéquipier de Speed-Up Fermín Aledguer, troisième du championnat du monde et quintuple vainqueur de la saison, notamment lors de la deuxième moitié de la saison.

"Je me suis fait opérer du bras gauche à cause du syndrome du compartiment qui m'a posé problème sur certains circuits", a fait savoir Lopez sur les réseaux sociaux depuis sa ville natale. "Je peux déjà dire que grâce au Dr Ángel Villamor et à son équipe, je serai à 100 % pour l'année prochaine".

Cette saison, le Dr Villamor a déjà opéré, entre autres, le vice-champion du monde MotoGP Jorge Martin qui, en raison de blessures antérieures, devait faire face au syndrome du compartiment dans la jambe gauche.

La plupart du temps, ce syndrome de compartiment ou de compression musculaire chez les motards touche les avant-bras, le "arm pump" étant connu pour être un problème très répandu : lorsqu'une pression accrue des tissus provoque une mauvaise irrigation des muscles, les conséquences désagréables sont des douleurs et un engourdissement.

Résultat de la course Moto2, Valence (26.11.2023) :

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn en 34:33,384 min

2. Canet, Kalex, + 3,986

3. López, Boscoscuro, + 6,455

4. Ramirez, Kalex, + 6,476

5. Chantra, Kalex, + 7,060

6. Dixon, Kalex, + 7,864

7. Lowes, Kalex, + 8,924

8. Roberts, Kalex, + 11,842

9. Foggia, Kalex, + 12,096

10. Arenas, Kalex, + 12,549

11. Ogura, Kalex, + 13,527

12. Acosta, Kalex, + 14,044

13. Gonzalez, Kalex, + 15,570

14. Baltus, Kalex, + 15,861

15e Alcoba, Kalex, 18,539

Classement final du championnat du monde Moto2 2023 :

1. Acosta, 332,5 points. 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 462,5 points. 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.



Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 417,5 points. 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.