Alonso Lopez: O próximo doente da "bomba de braço"

Depois da superestrela do MotoGP Marc Márquez e do ás do Moto3 Daniel Holgado, Alonso Lopez também aproveitou a pausa de inverno para prevenir cirurgicamente problemas na bomba do braço antes da época de 2024, que começa de 8 a 10 de março.

O madrileno de 21 anos terminou o Campeonato do Mundo de Moto2 de 2023 em sétimo lugar e, após a sua rápida ascensão na época de 2022 (entrada no Campeonato do Mundo no sétimo Grande Prémio, duas vitórias e oitavo lugar na geral), foi ofuscado este ano, especialmente na segunda metade da época, pelo seu companheiro de equipa da Speed-Up, Fermín Aledguer, terceiro no Campeonato do Mundo e cinco vezes vencedor da época.

"Fui operado ao braço esquerdo devido à síndrome compartimental que me causou problemas em algumas pistas", disse López nas redes sociais a partir da sua cidade natal. "Já posso dizer que, graças ao Dr. Ángel Villamor e à sua equipa, estarei a 100 por cento no próximo ano".

O Dr. Villamor já operou o vice-campeão de MotoGP Jorge Martin esta época, entre outros, que lutava contra a síndrome compartimental na parte inferior da perna esquerda devido a lesões anteriores.

Os antebraços são normalmente afectados por esta síndrome compartimental ou de compressão muscular nos motociclistas, e a "bomba de braço" é conhecida por ser um problema generalizado: quando o aumento da pressão dos tecidos provoca um fraco fluxo sanguíneo para os músculos, a dor e o entorpecimento são as consequências desagradáveis.

Resultado da corrida de Moto2, Valência (26/11/2023):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn em 34:33.384 min

2º Canet, Kalex, + 3,986

3.º López, Boscoscuro, + 6,455

4º Ramirez, Kalex, + 6,476

5º Chantra, Kalex, + 7,060

6º Dixon, Kalex, + 7,864

7º Lowes, Kalex, + 8,924

8º Roberts, Kalex, + 11,842

9º Foggia, Kalex, +12,096

10º Arenas, Kalex, +12,549

11º Ogura, Kalex, + 13,527

12º Acosta, Kalex, +14.044

13º Gonzalez, Kalex, + 15,570

14º Baltus, Kalex, + 15,861

15º Alcoba, Kalex, 18,539

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto2 2023:

1º Acosta, 332,5 pontos. 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48.5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 462,5 pontos. 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 417,5 pontos. 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.