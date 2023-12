Deuil pour le pilote de course et constructeur Clemens Driesch

Clemens Driesch est né le 11 juin 1956 à Annweiler dans le Palatinat, près du château de Trifels. Parallèlement à ses études d'ingénierie mécanique, il s'est adonné à sa passion en participant aux épreuves de la Coupe des rallyes moto OMK sur les circuits au volant d'une BMW 750 cc. Derrière Helmut Dähne, Clemens faisait partie des pilotes BMW les plus rapides d'Allemagne.

Clemens s'est ensuite tourné vers les courses sur circuit et a pris le départ du Grand Prix d'Allemagne 1980 sur la Nordschleife du Nürburgring au guidon d'une Suzuki RG500, mais a abandonné en cours de route. Clemens a ensuite couru sur une Yamaha TZ 250 ccm dans l'équipe du double champion du monde Dieter Braun dans le championnat allemand de motocyclisme, Clemens a également pris le départ dans la catégorie 350 cc sur une Yamaha.

Au cours des premières années, Driesch a développé des produits en fibre de carbone pour alléger sa propre moto de course. La société CFP (Carbon Fiber Products) a alors été créée. Il a installé l'entreprise à Neustadt an der Weinstraße, juste à côté de l'équipe de Keke Rosberg. Clemens Driesch y fabriquait des pièces en fibre de carbone avec ses collaborateurs dans son autoclave.

Grâce à son amitié avec Sepp Schlögl, Clemens Driesch fabriquait les moules pour les carénages des machines d'usine Honda dans la catégorie 250 cm3 et fournissait ses carénages en fibre de carbone à tous les pilotes d'usine Honda, en plus de l'équipe HB-Honda de Dieter Stappert. Clemens y peignait également les carénages dans les couleurs correspondantes du sponsor et ramenait les nouveaux carénages pour les courses respectives. Clemens Driesch a participé à de nombreuses victoires en Grand Prix et à des titres de champion du monde avec ses produits.

Grâce à ses bonnes relations avec BMW et Berthold Hauser, Clemens a fabriqué des pièces plus légères pour les BMW Boxer utilisées en endurance. Lors des 24 heures d'Oschersleben en 1999, Clemens a rencontré, par l'intermédiaire de BMW, sa future femme Christelle, qu'il a épousée en 2005 à Neustadt.

Avec ses collaborateurs, Clemens Driesch a également produit des pièces pour la BMW Boxer Cup, il a également été impliqué dans le casque en fibre de carbone pour Michael Schumacher. Pour l'Audi R8, l'entreprise CFP a construit des dessous de caisse pour la course automobile des 24 heures du Mans, il a également fabriqué des pièces pour Mercedes pour le DTM.

"J'ai fait la connaissance de Clemens au début de l'époque Kawasaki avec Toni Mang, nous avons depuis lors entretenu une relation très amicale pendant toutes ces années. Clemens a fait beaucoup pour le sport motocycliste, notamment lors du titre de champion du monde 2005 avec Thomas Lüthi dans la catégorie 125 cm3", a raconté Sepp Schlögl.

Martin Wimmer, triple vainqueur de GP, se souvient lui aussi : "En 1988, Clemens avait construit pour moi un réservoir plus petit et plus plat pour ma Yamaha Production Racer. J'étais alors 8 km/h plus rapide que la Yamaha d'usine en vitesse de pointe sur la longue ligne droite du Mistral au Paul Ricard et le soir même, les techniciens japonais étaient chez moi dans le box".

Clemens Driesch était un brillant constructeur et avait également été l'un des premiers experts à fabriquer un vélo en fibre de carbone.

Il y a quelques années, Clemens Driesch a quitté le Palatinat pour des raisons professionnelles et s'est installé dans le Jura souabe, à Albstadt-Ebingen. Malheureusement, sa santé n'était pas très bonne ces dernières années et c'est sa femme Christelle qui s'est occupée de lui.

Clemens Driesch était une personne adorable, silencieuse et sympathique, avec laquelle on pouvait s'entretenir de tous les sujets. Il vivait pour sa passion et pour de nombreux coureurs, lui et ses collaborateurs faisaient des nuits blanches après des chutes, afin que la prochaine course ait un nouveau carénage sur la moto. Clemens Driesch se réjouissait dans l'ombre et était fier des nombreux succès remportés par les pilotes de course avec les produits en fibre de carbone CFP.

La scène sportive motocycliste allemande est en deuil d'un ami et d'un développeur humain, passionné et cher, qui avait une passion unique pour la course.

Les funérailles de Clemens Driesch se dérouleront uniquement dans le cercle familial le plus proche.

Clemens, tu vas nous manquer, et pas seulement sur la piste de course. Prends soin de toi et repose en paix, Clemi !