Lutto per il pilota e designer Clemens Driesch

Clemens Driesch è nato l'11 giugno 1956 ad Annweiler, nel Palatinato, vicino al castello di Trifels. Parallelamente agli studi di ingegneria meccanica, ha perseguito la sua passione e ha partecipato agli eventi della OMK Motorcycle Rally Cup sui circuiti di gara con una BMW 750 cc. Dietro a Helmut Dähne, Clemens era uno dei piloti BMW più veloci in Germania.

Clemens passò poi alle corse in circuito e partecipò al Gran Premio di Germania del 1980 sulla Nordschleife del Nürburgring con una Suzuki RG500, ma si ritirò dalla gara. Clemens guidò poi una Yamaha TZ 250 cc nella squadra del due volte campione del mondo Dieter Braun nel Campionato tedesco di motociclismo e gareggiò anche nella classe 350 cc su una Yamaha.

Nei primi anni, Driesch sviluppò prodotti in fibra di carbonio per rendere più leggera la sua moto da corsa. Di conseguenza, fu fondata l'azienda CFP (Carbon Fibre Products). Ha aperto l'azienda a Neustadt an der Weinstraße, proprio accanto al team di Keke Rosberg. Clemens Driesch e i suoi dipendenti producevano parti in fibra di carbonio nella sua autoclave.

Grazie all'amicizia con Sepp Schlögl, Clemens Driesch ha prodotto gli stampi per le carenature delle moto Honda works della classe 250cc e, oltre al team HB Honda di Dieter Stappert, ha fornito a tutti i piloti Honda works le sue carenature in fibra di carbonio. Clemens ha anche dipinto le carenature nei colori degli sponsor corrispondenti e ha portato le nuove carenature alle rispettive gare. Clemens Driesch ha partecipato a molte vittorie nei Gran Premi e a molti titoli mondiali con i suoi prodotti.

Grazie ai suoi buoni rapporti con Berthold Hauser, Clemens produceva parti più leggere per i Boxer-BMW nelle gare di durata. Alla 24 Ore di Oschersleben del 1999, Clemens conobbe grazie alla BMW la sua futura moglie Christelle, che sposò a Neustadt nel 2005.

Clemens Driesch e i suoi dipendenti hanno anche prodotto parti per la BMW Boxer Cup, ed è stato anche coinvolto nel casco in fibra di carbonio di Michael Schumacher. L'azienda CFP ha costruito sottoscocca per l'Audi R8 per la 24 ore di Le Mans e ha anche prodotto parti per la Mercedes per il DTM.

"Ho conosciuto Clemens all'inizio del periodo in Kawasaki con Toni Mang e da allora abbiamo avuto un rapporto molto amichevole. Clemens ha fatto molto per le competizioni motociclistiche, compreso il titolo mondiale del 2005 con Thomas Lüthi nella classe 125cc", ha dichiarato Sepp Schlögl.

Anche il tre volte vincitore del GP Martin Wimmer ricorda: "Clemens ha costruito un serbatoio più piccolo e più piatto per la mia Yamaha di serie nel 1988. All'epoca ero 8 km/h più veloce della Yamaha di serie alla massima velocità sul lungo rettilineo del Mistral al Paul Ricard e la sera i tecnici giapponesi erano ai box con me".

Clemens Driesch era un brillante progettista ed è stato anche uno dei primi esperti a produrre una moto in fibra di carbonio.

Qualche anno fa, Clemens Driesch si è trasferito dal Palatinato al Giura Svevo, ad Albstadt-Ebingen, per motivi professionali. Purtroppo, negli ultimi anni la sua salute non era molto buona e la moglie Christelle si è presa cura di lui.

Clemens Driesch era una persona amabile, tranquilla e simpatica con cui si poteva parlare di qualsiasi argomento. Viveva per la sua passione e per molti corridori, lui e il suo staff facevano i turni di notte dopo le cadute in modo da avere una nuova carenatura sulla moto per la gara successiva. Clemens Driesch era felice di stare in disparte ed era orgoglioso dei molti successi ottenuti dai piloti con i prodotti in fibra di carbonio CFP.

La scena motociclistica tedesca piange la perdita di un uomo, appassionato, caro amico e sviluppatore con una passione unica per le corse.

I funerali di Clemens Driesch si svolgeranno solo nella cerchia dei familiari più stretti.

Clemens, ci mancherai, non solo in pista. Abbi cura di te e riposa in pace, Clemi!