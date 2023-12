Les chiffres impressionnants de la domination de Kalex

Le constructeur de motos Kalex engineering, basé à Bobingen, a remporté onze titres de constructeurs consécutifs depuis 2013. Avec Pedro Acosta, Kalex a entre-temps fourni le douzième champion du monde depuis Stefan Bradl en 2011. Kalex est même resté invaincu lors des saisons Moto2 2016, 2020 et 2021.

Ces deux dernières années, les pilotes de Boscoscuro ont empêché la domination totale : Alonso López s'est imposé à Misano et en Australie en 2022, Fermín Aldeguer a gagné cinq fois en 2023 après la pause estivale, dont les quatre dernières courses en série.

Mais ce sont les pilotes Kalex Tony Arbolino (Elf Marc VDS) et Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) qui se sont disputés le titre - avec une deuxième partie de saison clairement meilleure et donc une meilleure fin pour l'Espagnol. La onzième couronne de constructeur consécutive n'était qu'une question de temps pour le constructeur allemand avec 15 victoires cette saison (7x Acosta, 3x Arbolino, 2x Dixon, 1x Lowes, 1x Vietti, 1x Chantra).

En 2016, Kalex a vécu sa première saison Moto2 sans défaite en GP, mais a reçu en 2017 un nouvel adversaire puissant avec l'usine KTM. Lors du GP d'Allemagne 2017, Kalex engineering est passé pour la première fois tout près de la défaite : le pilote Red Bull KTM Miguel Oliveira n'a été battu que de 0,066 sec par Franco Morbidelli. Depuis le GP du Texas en avril 2015, Kalex était alors invaincu dans le championnat du monde Moto2.

La série de victoires semblait ensuite s'être interrompue à Misano en 2017, après 46 victoires consécutives de Kalex. En effet, Dominique Aegerter s'était imposé sous la pluie sur les bords de l'Adriatique au guidon de la Suter MMX2 devant Tom Lüthi (Kalex). Mais Aegerter a ensuite été disqualifié pour avoir ajouté de l'huile sans autorisation et Lüthi a été déclaré vainqueur de Misano sur Kalex.

Kalex s'est ensuite imposée en Aragón et à Motegi, avant que Miguel Oliveira ne remporte à Phillip Island en 2017 le premier des trois Grand Prix consécutifs pour KTM, interrompant ainsi la série de victoires de Kalex qui durait depuis avril 2015.

En 2018, Kalex a dominé, remportant à nouveau la majorité des courses. Kalex a remporté onze des 18 courses du championnat du monde, KTM s'est imposée trois fois avec Oliveira et Binder, Speed-up une fois avec Fabio Quartararo. Le championnat du monde s'est concentré sur un duel Bagnaia/Kalex contre Oliveira/KTM. L'Italien est devenu champion du monde - avec 9 points d'avance sur le Portugais.

En 2019, Kalex a triomphé 14 fois avec le champion du monde Alex Márquez (5 victoires), Baldassarri (3), Augusto Férnandez (3), Marini (2) et Lüthi (1). KTM a raflé cinq victoires avec Brad Binder - Spielberg, Aragón, Phillip Island, Sepang et Valence.

Au total, KTM a remporté 14 victoires en Moto2 GP. Malgré cela, l'entreprise de Haute-Autriche s'est retirée de la catégorie Moto2 après la saison 2020 en tant que fabricant de châssis.

Au total, 176 victoires en Moto2 ont déjà été remportées par les pilotes Kalex depuis 2010. Alors qu'avec KTM, une forte concurrence s'est développée de 2017 à 2019, Suter Industries ne représentait déjà plus une grande menace en 2017 avec deux équipes et quatre pilotes (Aegerter et Mackenzie chez Kiefer, Schrötter et Cortese chez Intact).

Suter a sombré en 2018 avec Forward et s'est ensuite retiré complètement du championnat du monde. L'équipe Tech3 a elle aussi retiré sa propre moto, avant de passer à KTM en 2019 et à la catégorie Moto3 en 2020. Le constructeur japonais NTS a tiré la sonnette d'alarme après 2021, mais a tout de même fait une apparition en tant que wildcard avec Héctor Garzó à Valence en 2023. En 2019, Forward Racing a au moins ramené le nom de la marque noble MV Agusta dans le championnat du monde de moto, mais les succès ne sont pas au rendez-vous. Depuis cette saison, Forward se présente sous sa propre marque.

De nombreux constructeurs de motos allemands de renom (DKW, Maico, Kreidler, MZ, Zündapp, Kramer, Simson, Münch et ainsi de suite) ont disparu depuis longtemps, mais Kalex vole de victoire en victoire depuis des années dans le championnat du monde Moto2. 22 des 27 pilotes titulaires du championnat du monde ont fait confiance à la marque allemande lors de la saison 2016. En 2018, la situation n'était guère différente : 19 des 30 partants fixes étaient assis sur des machines Kalex. En 2019, 17 des 30 pilotes fixes étaient sur Kalex, en 2021, 22 sur 30, en 2022, même 24 sur 28, en 2023, 26 sur 30 pilotes fixes.

En 2024, Boscoscuro fournira non seulement l'équipe Speed-up maison, mais aussi la nouvelle équipe Moto2 de MT Helmets-MSi avec Sergio Garcia et Ai Ogura. Kalex reste toutefois largement majoritaire avec 24 motos sur 30 dans le peloton.

Des titres réguliers et des victoires anniversaires

Le constructeur de motos allemand Kalex engineering de Bobingen participe au championnat du monde Moto2 depuis 2010. L'entreprise d'Alex Baumgärtel (son prénom contribue à quatre lettres du nom de l'entreprise) et de son partenaire Klaus Hirsekorn (il contribue au K de Kalex) a remporté pour la première fois le championnat du monde des pilotes en 2011 avec Stefan Bradl dans l'équipe Viessmann-Kiefer, puis en 2013 avec Pol Espargaró, en 2014 avec Tito Rabat, en 2015 et 2016 avec Johann Zarco, en 2017 avec Morbidelli, en 2018 avec Bagnaia et en 2019 avec Alex Márquez. En 2020, Enea Bastianini s'est assuré le titre, en 2021, Remy Gardner a remporté le championnat. En 2022, Augusto Fernández a remporté le titre et en 2023, son nouveau coéquipier GASGAS-Tech3, Pedro Acosta.

Le 18 octobre 2015, Kalex a fêté un anniversaire mémorable à Phillip Island : 50e victoire en Moto2 GP grâce à Alex Rins. À Assen en 2016, il y avait déjà eu le 60e triomphe en GP à célébrer - grâce à Nakagami.

Lors de la finale de Valence en novembre 2016, Kalex a célébré son 70e triomphe en Moto2, c'était le 34e consécutif.

A Brno, le 6 août 2017, c'est déjà le 80e succès en GP qui a été remporté. En 2018, Pecco Bagnaia a assuré la 90e victoire de Kalex Moto2 au Mans. En 2019, au Qatar, Kalex a déjà fêté sa 100e victoire en Moto2 GP.

Après le GP du Japon 2017, Kalex pouvait se targuer d'avoir remporté 49 courses consécutives en championnat du monde Moto2, ce qu'aucune autre marque n'avait fait depuis 1949.

Les adversaires sont désespérés : Kalex remporte le championnat du monde des marques en 2021 avec 450 points, devant Speed-up (199), MV Agusta (19) et NTS (11). En 2022, la domination du constructeur allemand est également évidente, Kalex s'imposant avec 477,5 points devant Boscoscuro (200,5) et MV Agusta (4). En 2023, Kalex l'emporte à nouveau nettement avec 462,5 points devant Boscoscuro (286) et Forward (4).

Incroyable : parmi les 15 premiers pilotes du classement final du championnat du monde Moto2 2016, pas moins de 14 pilotes étaient sur des machines Kalex. Le meilleur pilote non-Kalex était alors Simone Corsi, dixième au championnat du monde sur Speed-up.

En 2019, la domination s'est poursuivie : Luca Marini a assuré la 110e victoire à Motegi. Au championnat du monde des marques, Kalex (442 points) a une fois de plus distancé ses concurrents KTM (281) et Speed up (259). Au GP de France, Kalex s'est imposée pour la 150e fois et les 15 premiers étaient tous sur des motos Kalex.

Les avantages et la supériorité écrasante de l'ingénierie allemande ne peuvent pas être plus clairement démontrés.

La saison 2014 du championnat du monde Moto2 avait déjà été un grand succès pour Kalex. Pour la première fois, les trois premiers pilotes du classement général du championnat du monde ont roulé sur la marque allemande. Quatorze victoires saisonnières ont été remportées en 18 courses, soit une de plus qu'en 2013, où 17 compétitions avaient eu lieu. Seules quatre victoires en Moto2 GP en 2014 ont été remportées par les rivaux de Kalex, Suter (Lüthi 2x, Aegerter 1x) ainsi que Speed-up (West 1x).

La domination de la saison 2015 a été encore plus nette : Kalex a remporté 17 des 18 courses, seul le triomphe de Sam Lowes sur Speed up au Texas est littéralement sorti du lot et a fait échouer cette domination totale.

Mais : sur 54 podiums possibles en 2015, Kalex en a obtenu 49 ! Seul Sam Lowes (une victoire, une deuxième et trois troisièmes places) a joué les trouble-fête à cinq reprises avec Kalex.

Le bilan de la saison 2016 était similaire : Sur les 54 podiums, Kalex en a assuré pas moins de 51 ! Corsi en a obtenu deux pour Speed-up, Julián Simón un. En 2017, seul Oliveira (KTM) a fait des siennes - sur 27 podiums possibles, Kalex en a conquis 23, KTM avec Oliveira quatre.

Pas seulement le Moto2

Kalex a également des succès à son actif dans le championnat du monde Moto3 : Luis Salom, décédé dans un accident à Montmeló en 2016, a remporté deux courses de championnat du monde en 2012 sur la Kalex-KTM, Jonas Folger en a gagné une. Kalex s'est retiré du championnat du monde Moto3 par la force des choses fin 2014, car KTM ne fournissait plus de moteurs, mais équipait tous les pilotes avec ses propres cadres en acier à treillis et n'homologuait plus d'autres châssis.

Les efforts de Kalex en MotoGP ont été mis de côté pour le moment à l'été 2014. Les équipes Moto2 de Marc VDS et Sito Pons avaient envisagé de monter des moteurs Yamaha M1 sur des châssis Kalex pour 2015. Après tout, Kalex a ensuite construit les bras oscillants en aluminium pour la MotoGP-KTM RC16 jusqu'en 2019.

Après que l'équipe Repsol Honda ait déjà testé les bras oscillants Kalex en 2022, une petite sensation s'annonçait pour 2023. En effet, Marc Márquez et Joan Mir ont misé, au moins temporairement, sur un châssis Kalex pour leur RC213V, ce qui devait les aider à se sortir du marasme Honda. Kalex est également présent dans le championnat du monde Superbike avec des bras oscillants arrière.

Les trois victoires de Kalex en Moto3 en 2012 ont été remportées par Luis Salom sur Kalex-KTM à Indianapolis et Aragón, ainsi que par Jonas Folger sur Kalex-KTM à Brno.

Jusqu'à présent, 176 victoires en Moto2-GP par Kalex :

2023 : 15

2022 : 18

2021 : 18

2020 : 15

2019 : 14

2018 : 11

2017 : 15

2016 : 18

2015 : 17

2014 : 14

2013 : 13

2012 : 4

2011 : 4

Les onze titres de marque au championnat du monde Moto2 de Kalex

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Les douze pilotes champions du monde sur Kalex

2023 : Pedro Acosta

2022 : Augusto Fernández

2021 : Remy Gardner

2020 : Enea Bastianini

2019 : Alex Márquez

2018 : Pecco Bagnaia

2017 : Franco Morbidelli

2016 : Johann Zarco

2015 : Johann Zarco

2014 : Tito Rabat

2013 : Pol Espargaró

2011 : Stefan Bradl