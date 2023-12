I numeri impressionanti del dominio Kalex

Con il passaggio di Lukas Tulovic alla classe MotoE, nel 2024 non ci sarà un pilota tedesco titolare del GP, ma con l'ingegneria Kalex, un costruttore tedesco è stato il punto di riferimento nel Campionato del Mondo Moto2 per dieci anni.

Il costruttore di moto Kalex engineering di Bobingen ha vinto undici titoli costruttori di fila dal 2013, con Pedro Acosta che è ora il dodicesimo campione del mondo dopo Stefan Bradl nel 2011. Kalex è rimasta imbattuta anche nelle stagioni Moto2 2016, 2020 e 2021.

Negli ultimi due anni, i piloti Boscoscuro hanno impedito un dominio totale: Alonso López ha vinto a Misano e in Australia nel 2022, mentre Fermín Aldeguer ha vinto cinque volte nel 2023 dopo la pausa estiva, comprese le ultime quattro gare di fila.

Tuttavia, il titolo è stato deciso tra i piloti Kalex Tony Arbolino (Elf Marc VDS) e Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), con lo spagnolo che ha avuto la migliore seconda parte della stagione e quindi il miglior finale. L'undicesima corona costruttori di fila era solo una questione di tempo per il costruttore tedesco, con 15 vittorie in questa stagione (7x Acosta, 3x Arbolino, 2x Dixon, 1x Lowes, 1x Vietti, 1x Chantra).

Kalex ha vissuto la sua prima stagione in Moto2 senza sconfitte nei GP nel 2016, ma nel 2017 ha affrontato un nuovo potente avversario sotto forma di KTM. Al GP di Germania 2017, l'ingegneria Kalex ha sfiorato la sconfitta per la prima volta: il pilota Red Bull KTM Miguel Oliveira è stato battuto da Franco Morbidelli per soli 0,066 secondi. La Kalex era imbattuta nel Campionato del Mondo Moto2 dal GP del Texas dell'aprile 2015.

La striscia vincente sembrava poi interrompersi a Misano 2017 dopo 46 vittorie Kalex di fila. Dominique Aegerter ha vinto sotto la pioggia con la Suter MMX2 davanti a Tom Lüthi (Kalex). Ma Aegerter è stato poi squalificato per un'aggiunta di olio non autorizzata, mentre Lüthi è stato dichiarato vincitore di Misano su Kalex.

La Kalex ha poi vinto anche ad Aragón e Motegi, prima che Miguel Oliveira vincesse il primo di tre Gran Premi consecutivi per KTM a Phillip Island nel 2017, interrompendo la striscia di vittorie della Kalex iniziata nell'aprile 2015.

Nel 2018 Kalex ha dominato, vincendo nuovamente la maggior parte delle gare. Kalex ha vinto undici delle 18 gare del Campionato del Mondo, KTM ha vinto tre volte ciascuna con Oliveira e Binder e Speed-up ha vinto una volta con Fabio Quartararo. Il Campionato del Mondo si ridusse a un duello tra Bagnaia/Kalex e Oliveira/KTM. L'italiano è diventato campione del mondo, con un vantaggio di 9 punti sul portoghese.

Nel 2019, Kalex ha trionfato 14 volte con il campione del mondo Alex Márquez (5 vittorie), Baldassarri (3), Augusto Férnandez (3), Marini (2) e Lüthi (1). KTM ha ottenuto cinque vittorie con Brad Binder: Spielberg, Aragona, Phillip Island, Sepang e Valencia.

In totale, KTM ha ottenuto 14 vittorie in Moto2 GP. Tuttavia, gli alto-austriaci si sono ritirati dalla classe Moto2 come costruttore di telai dopo la stagione 2020.

Dal 2010 i piloti Kalex hanno conquistato 176 vittorie in Moto2 GP. Mentre dal 2017 al 2019 è emersa una forte concorrenza con KTM, nel 2017 Suter Industries non rappresentava più una minaccia importante con due team e quattro piloti (Aegerter e Mackenzie a Kiefer, Schrötter e Cortese a Intact).

Nel 2018 la Suter è fallita con Forward e successivamente si è ritirata dal Campionato del Mondo. Anche il team Tech3 ha ritirato la sua moto costruita in casa, passando alla KTM nel 2019 e alla classe Moto3 nel 2020. Il costruttore giapponese NTS ha staccato la spina dopo il 2021, ma ha almeno fatto un'apparizione come wildcard con Héctor Garzó a Valencia nel 2023. Forward Racing ha almeno riportato il nome del marchio di lusso MV Agusta nel Motomondiale nel 2019, ma i successi non si sono concretizzati. Da questa stagione, Forward gareggia come marchio proprio.

Molti noti costruttori tedeschi di moto (DKW, Maico, Kreidler, MZ, Zündapp, Kramer, Simson, Münch e così via) sono falliti da tempo, ma Kalex ha corso per anni di vittoria in vittoria nel Campionato del Mondo Moto2. 22 dei 27 piloti del Campionato del Mondo regolare si sono affidati al marchio tedesco nella stagione 2016. La situazione non era molto diversa nel 2018: 19 dei 30 partenti regolari erano in sella a moto Kalex. Nel 2019, 17 su 30 partenti fissi erano su Kalex, nel 2021 erano 22 su 30, nel 2022 addirittura 24 su 28, nel 2023 erano 26 su 30 corridori regolari.

Nel 2024, Boscoscuro fornirà il nuovo team MT Helmets-MSi Moto2 con Sergio Garcia e Ai Ogura, oltre al team Speed-up interno. Tuttavia, con 24 moto su 30, la Kalex continua a rappresentare la netta maggioranza.

Vittorie regolari di titoli e anniversari

Il costruttore tedesco di moto Kalex engineering di Bobingen partecipa al Campionato del Mondo Moto2 dal 2010. L'azienda di Alex Baumgärtel (il suo nome di battesimo contribuisce con quattro lettere alla ragione sociale) e del socio Klaus Hirsekorn (contribuisce con la K di Kalex) ha vinto per la prima volta il Campionato del Mondo Piloti nel 2011 con Stefan Bradl nel team Viessmann Kiefer, poi nel 2013 con Pol Espargaró, nel 2014 con Tito Rabat, nel 2015 e 2016 con Johann Zarco, nel 2017 con Morbidelli, nel 2018 con Bagnaia e nel 2019 con Alex Márquez. Enea Bastianini si è assicurato il titolo nel 2020 e Remy Gardner ha vinto il campionato nel 2021. Augusto Fernández ha conquistato il titolo nel 2022 e il suo nuovo compagno di squadra GASGAS-Tech3 Pedro Acosta nel 2023.

Il 18 ottobre 2015, Kalex ha celebrato un anniversario memorabile a Phillip Island: la 50ª vittoria in Moto2 grazie ad Alex Rins. Il 60° trionfo in un GP è stato celebrato ad Assen 2016 - grazie a Nakagami.

Nella finale di Valencia del novembre 2016, Kalex ha festeggiato il 70° trionfo in Moto2, il 34° consecutivo.

L'80° successo in un GP è stato ottenuto a Brno il 6 agosto 2017. Pecco Bagnaia ha ottenuto la 90ª vittoria di Kalex Moto2 a Le Mans nel 2018. Nel 2019, in Qatar, Kalex ha festeggiato la 100ª vittoria in Moto2.

Dopo il GP del Giappone del 2017, Kalex ha guardato indietro a 49 vittorie consecutive in gara nel Campionato del Mondo Moto2, qualcosa che nessun altro marchio ha raggiunto dal 1949.

Gli avversari si sono disperati: Kalex ha vinto il campionato mondiale monomarca 2021 con 450 punti davanti a Speed-up (199), MV Agusta (19) e NTS (11). Il dominio del costruttore tedesco è stato chiaro anche nel 2022, quando Kalex ha vinto con 477,5 punti davanti a Boscoscuro (200,5) e MV Agusta (4). Nel 2023, Kalex ha vinto di nuovo nettamente con 462,5 punti davanti a Boscoscuro (286) e Forward (4).

Incredibilmente, ben 14 dei primi 15 piloti nella classifica finale del Campionato del Mondo Moto2 2016 erano in sella a moto Kalex. Il miglior pilota non Kalex all'epoca era Simone Corsi su Speed-up al decimo posto.

Il dominio è continuato nel 2019: Luca Marini ha ottenuto la 110a vittoria a Motegi. Nel Campionato del Mondo Costruttori, Kalex (442 punti) ha nuovamente superato la concorrenza di KTM (281) e Speed-up (259). Al GP di Francia, Kalex ha vinto per la 150a volta, con i primi 15 classificati tutti in sella a moto Kalex.

I vantaggi e la schiacciante superiorità dell'ingegneria tedesca non potrebbero essere dimostrati più chiaramente.

La stagione 2014 del Campionato del Mondo Moto2 è già stata di grande successo per Kalex. Per la prima volta, i primi tre piloti della classifica generale del campionato mondiale hanno guidato il marchio tedesco. In questa stagione sono state ottenute 14 vittorie in 18 gare, una in più rispetto al 2013, quando si sono disputate 17 gare. Solo quattro vittorie in Moto2 GP nel 2014 sono andate ai rivali di Kalex, Suter (Lüthi 2x, Aegerter 1x) e Speed-up (West 1x).

Il dominio nella stagione 2015 è stato ancora più netto: La Kalex ha vinto 17 gare su 18, con il solo trionfo di Sam Lowes su Speed-up in Texas che è letteralmente uscito di scena e ha impedito il dominio totale.

Ma: su 54 possibili podi nel 2015, Kalex ne ha conquistati 49! Solo Sam Lowes (una vittoria, un secondo posto, tre terzi posti) ha messo in difficoltà la Kalex per cinque volte.

I risultati della stagione 2016 sono stati simili: Kalex si è assicurata ben 51 dei 54 podi! Corsi ne ha conquistati due per Speed-up, Julián Simón uno. Nel 2017, solo Oliveira (KTM) ha messo in difficoltà Kalex: su 27 possibili podi, Kalex ne ha conquistati 23, KTM con Oliveira quattro.

Non solo Moto2

Kalex ha avuto successo anche nel Campionato del Mondo Moto3: Luis Salom, che ha perso la vita in un incidente a Montmelò nel 2016, ha vinto due gare del campionato mondiale in sella alla Kalex KTM nel 2012, Jonas Folger una. Kalex è stata costretta a ritirarsi dal Campionato del Mondo Moto3 alla fine del 2014 perché KTM non forniva più i motori, ma equipaggiava tutti i piloti con i propri telai tubolari in acciaio e non omologava più nessun altro telaio.

Le iniziative di Kalex in MotoGP sono state accantonate per il momento nell'estate del 2014. I team Moto2 di Marc VDS e Sito Pons avevano preso in considerazione la possibilità di installare i motori Yamaha M1 nei telai Kalex per il 2015. Dopotutto, Kalex ha costruito i forcelloni in alluminio per la MotoGP KTM RC16 fino al 2019.

Dopo che il Repsol Honda Team aveva già testato i forcelloni Kalex nel 2022, si prospettava un piccolo colpo di scena per il 2023. Marc Márquez e Joan Mir si sono affidati a un telaio Kalex per la loro RC213V, almeno temporaneamente, per uscire dai guai della Honda. Kalex è presente anche nel campionato mondiale Superbike con i forcelloni posteriori.

Le tre vittorie di Kalex in Moto3 nel 2012 sono state ottenute da Luis Salom su Kalex-KTM a Indianapolis e Aragón e da Jonas Folger su Kalex-KTM a Brno.

Finora 176 vittorie in Moto2 per Kalex:

2023: 15

2022: 18

2021: 18

2020: 15

2019: 14

2018: 11

2017: 15

2016: 18

2015: 17

2014: 14

2013: 13

2012: 4

2011: 4

Gli undici titoli di Kalex nel campionato mondiale monomarca Moto2

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

I dodici campioni del mondo su Kalex

2023: Pedro Acosta

2022: Augusto Fernández

2021: Remy Gardner

2020: Enea Bastianini

2019: Alex Márquez

2018: Pecco Bagnaia

2017: Franco Morbidelli

2016: Johann Zarco

2015: Johann Zarco

2014: Tito Rabat

2013: Pol Espargaró

2011: Stefan Bradl