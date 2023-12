Os números impressionantes do domínio da Kalex

Com a passagem de Lukas Tulovic para a classe MotoE, não haverá nenhum piloto regular do GP da Alemanha em 2024, mas com a engenharia da Kalex, um construtor da Alemanha tem sido a referência no Campeonato do Mundo de Moto2 durante dez anos.

O fabricante de motocicletas Kalex engineering de Bobingen ganhou onze títulos de construtores consecutivos desde 2013, com Pedro Acosta agora o décimo segundo campeão mundial desde Stefan Bradl em 2011. A Kalex permaneceu invicta nas temporadas de Moto2 de 2016, 2020 e 2021.

Nos últimos dois anos, os pilotos da Boscoscuro impediram o domínio total: Alonso López foi vitorioso em Misano e na Austrália em 2022, enquanto Fermín Aldeguer venceu cinco vezes em 2023 após a pausa de verão, incluindo as últimas quatro corridas seguidas.

No entanto, o título foi decidido entre os pilotos da Kalex Tony Arbolino (Elf Marc VDS) e Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) - com o espanhol a ter claramente a melhor segunda metade da época e, por conseguinte, o melhor final. A décima primeira coroa de construtores consecutiva era apenas uma questão de tempo para o fabricante alemão com 15 vitórias esta época (7x Acosta, 3x Arbolino, 2x Dixon, 1x Lowes, 1x Vietti, 1x Chantra).

A Kalex viveu a sua primeira época de Moto2 sem uma derrota no GP em 2016, mas enfrentou um novo e poderoso adversário em 2017 sob a forma da fábrica KTM. No GP da Alemanha de 2017, a engenharia da Kalex esteve perto da derrota pela primeira vez: o piloto da Red Bull KTM, Miguel Oliveira, foi derrotado por Franco Morbidelli por apenas 0,066 segundos. A Kalex estava invicta no Campeonato do Mundo de Moto2 desde o GP do Texas em abril de 2015.

A série de vitórias parecia ter sido quebrada em Misano 2017, após 46 vitórias consecutivas da Kalex. Dominique Aegerter venceu à chuva com a Suter MMX2, à frente de Tom Lüthi (Kalex). Mas Aegerter foi mais tarde desclassificado por uma adição de óleo não autorizada, enquanto Lüthi foi declarado o vencedor de Misano em Kalex.

A Kalex também venceu em Aragão e Motegi, antes de Miguel Oliveira vencer o primeiro de três Grandes Prémios consecutivos para a KTM em Phillip Island em 2017, interrompendo assim a série de vitórias da Kalex que tinha começado em abril de 2015.

A Kalex dominou em 2018, vencendo novamente a maioria das corridas. A Kalex venceu onze das 18 corridas do Campeonato do Mundo, a KTM venceu três vezes cada com Oliveira e Binder e a Speed-up venceu uma vez com Fabio Quartararo. O Campeonato do Mundo foi decidido por um duelo entre Bagnaia/Kalex e Oliveira/KTM. O italiano sagrou-se campeão do mundo, com 9 pontos de vantagem sobre o português.

Em 2019, a Kalex triunfou 14 vezes com o campeão do mundo Alex Márquez (5 vitórias), Baldassarri (3), Augusto Férnandez (3), Marini (2) e Lüthi (1). A KTM obteve cinco vitórias com Brad Binder - Spielberg, Aragão, Phillip Island, Sepang e Valência.

No total, a KTM alcançou 14 vitórias no Moto2 GP. No entanto, os austríacos retiraram-se da classe Moto2 como fabricantes de chassis após a época de 2020.

Um total de 176 vitórias no Moto2 GP já foram conquistadas pelos pilotos da Kalex desde 2010. Embora tenha surgido uma forte concorrência com a KTM de 2017 a 2019, a Suter Industries já não representava uma grande ameaça em 2017 com duas equipas e quatro pilotos (Aegerter e Mackenzie na Kiefer, Schrötter e Cortese na Intact).

Em 2018, a Suter foi à falência com a Forward e, posteriormente, retirou-se do Campeonato do Mundo. A equipa Tech3 também retirou a sua moto construída em casa, mudando para a KTM em 2019 e para a classe Moto3 em 2020. O fabricante japonês NTS retirou a ficha depois de 2021, mas pelo menos fez uma aparição como wildcard com Héctor Garzó em Valência em 2023. A Forward Racing pelo menos trouxe o nome da marca de luxo MV Agusta de volta ao Campeonato Mundial de Motociclismo em 2019, mas os sucessos não se concretizaram. Desde esta temporada, a Forward tem competido como sua própria marca.

Muitos fabricantes de motos alemães bem conhecidos (DKW, Maico, Kreidler, MZ, Zündapp, Kramer, Simson, Münch e assim por diante) há muito tempo faliram, mas a Kalex tem corrido de vitória em vitória no Campeonato Mundial de Moto2 há anos. 22 dos 27 pilotos regulares do Campeonato do Mundo confiaram na marca alemã na época de 2016. Em 2018, a situação não foi muito diferente: 19 dos 30 pilotos regulares estavam em motos Kalex. Em 2019, 17 dos 30 titulares fixos estavam em Kalex, em 2021 eram 22 em 30, em 2022 até 24 em 28, em 2023 eram 26 em 30 pilotos regulares.

Em 2024, a Boscoscuro fornecerá a nova equipa MT Helmets-MSi Moto2 com Sergio Garcia e Ai Ogura, para além da equipa interna Speed-up. No entanto, com 24 das 30 motos em competição, a Kalex continua a constituir a clara maioria.

Vitórias regulares de títulos e vitórias de aniversário

O fabricante alemão de motos Kalex engineering de Bobingen está envolvido no Campeonato do Mundo de Moto2 desde 2010. A empresa de Alex Baumgärtel (o seu primeiro nome contribui com quatro letras para o nome da empresa) e do sócio Klaus Hirsekorn (que contribui com o K de Kalex) venceu pela primeira vez o Campeonato do Mundo de Pilotos em 2011 com Stefan Bradl na equipa Viessmann Kiefer, depois em 2013 com Pol Espargaró, 2014 com Tito Rabat, 2015 e 2016 com Johann Zarco, 2017 com Morbidelli, 2018 com Bagnaia e 2019 com Alex Márquez. Enea Bastianini garantiu o título em 2020 e Remy Gardner venceu o campeonato em 2021. Augusto Fernández conquistou o título em 2022 e o seu novo companheiro de equipa GASGAS-Tech3, Pedro Acosta, em 2023.

Em 18 de outubro de 2015, a Kalex celebrou um aniversário memorável em Phillip Island: 50ª vitória no Moto2 GP graças a Alex Rins. O 60º triunfo no GP foi celebrado em Assen 2016 - graças a Nakagami.

Na final de Valência, em novembro de 2016, a Kalex celebrou o seu 70º triunfo na Moto2, o 34º consecutivo.

O 80º sucesso no GP foi alcançado em Brno, a 6 de agosto de 2017. Pecco Bagnaia garantiu a 90ª vitória da Kalex Moto2 em Le Mans, em 2018. Em 2019, no Qatar, a Kalex celebrou a sua 100ª vitória no Moto2 GP.

Após o GP do Japão de 2017, a Kalex recordou 49 vitórias consecutivas no Campeonato do Mundo de Moto2, algo que nenhuma outra marca conseguiu desde 1949.

Os adversários desesperaram: a Kalex venceu o campeonato do mundo de uma marca em 2021 com 450 pontos, à frente da Speed-up (199), da MV Agusta (19) e da NTS (11). O domínio do fabricante alemão também foi claro em 2022, quando a Kalex venceu com 477,5 pontos, à frente da Boscoscuro (200,5) e da MV Agusta (4). Em 2023, a Kalex voltou a vencer claramente com 462,5 pontos, à frente da Boscoscuro (286) e da Forward (4).

Incrivelmente, nada menos que 14 dos 15 melhores pilotos na classificação final do Campeonato do Mundo de Moto2 de 2016 estavam em motos Kalex. O melhor piloto não Kalex na altura foi Simone Corsi na Speed-up, em décimo lugar.

O domínio continuou em 2019: Luca Marini garantiu a 110ª vitória em Motegi. No Campeonato do Mundo de Construtores, a Kalex (442 pontos) ultrapassou mais uma vez a concorrência da KTM (281) e da Speed-up (259). No GP de França, a Kalex vence pela 150ª vez, com os 15 primeiros classificados todos com motos Kalex.

As vantagens e a superioridade esmagadora da engenharia alemã não podiam ser demonstradas de forma mais clara.

A época de 2014 do Campeonato do Mundo de Moto2 já foi extremamente bem sucedida para a Kalex. Pela primeira vez, os três primeiros pilotos na classificação geral do campeonato do mundo andaram com a marca alemã. Esta época registou 14 vitórias em 18 corridas, mais uma do que em 2013, quando se realizaram 17 competições. Apenas quatro vitórias de Moto2 GP em 2014 foram para os rivais da Kalex, Suter (Lüthi 2x, Aegerter 1x) e Speed-up (West 1x).

O domínio na época de 2015 foi ainda mais claro: A Kalex venceu 17 das 18 corridas, com apenas o triunfo de Sam Lowes na Speed-up no Texas a ficar literalmente fora do quadro e a impedir o domínio total.

Mas: dos 54 lugares possíveis no pódio em 2015, a Kalex ganhou 49! Apenas Sam Lowes (uma vitória, um segundo lugar, três terceiros lugares) foi cinco vezes um arruaceiro da Kalex.

Os resultados da época de 2016 foram semelhantes: A Kalex assegurou nada menos que 51 dos 54 lugares do pódio! Corsi conseguiu dois para a Speed-up e Julián Simón um. Em 2017, apenas Oliveira (KTM) se meteu com a obra de Kalex: dos 27 lugares possíveis no pódio, Kalex conquistou 23, KTM com Oliveira quatro.

Não apenas na Moto2

A Kalex também teve sucesso no Campeonato do Mundo de Moto3: Luis Salom, que morreu num acidente em Montmeló em 2016, venceu duas corridas do campeonato do mundo com a Kalex KTM em 2012, Jonas Folger uma. A Kalex foi forçada a retirar-se do Campeonato do Mundo de Moto3 no final de 2014 porque a KTM já não fornecia motores, mas equipava todos os pilotos com as suas próprias estruturas tubulares de aço e já não homologava qualquer outro chassis.

As tentativas da Kalex no MotoGP foram arquivadas por enquanto no verão de 2014. As equipas de Moto2 de Marc VDS e Sito Pons consideraram a possibilidade de instalar motores Yamaha M1 em chassis Kalex para 2015. Afinal de contas, a Kalex construiu os braços oscilantes de alumínio para a KTM RC16 de MotoGP até 2019.

Depois que a equipe Repsol Honda já havia testado os braços oscilantes Kalex em 2022, uma pequena sensação estava em andamento para 2023. Marc Márquez e Joan Mir contaram com um chassi Kalex para sua RC213V, pelo menos temporariamente, para ajudá-los a sair de seus problemas com a Honda. A Kalex também está representada no Campeonato do Mundo de Superbike com braços oscilantes traseiros.

As três vitórias da Kalex no Moto3 GP em 2012 foram asseguradas por Luis Salom com a Kalex-KTM em Indianápolis e Aragão e Jonas Folger com a Kalex-KTM em Brno.

Até à data, 176 vitórias de Moto2 GP para a Kalex:

2023: 15

2022: 18

2021: 18

2020: 15

2019: 14

2018: 11

2017: 15

2016: 18

2015: 17

2014: 14

2013: 13

2012: 4

2011: 4

Os onze títulos da Kalex no campeonato do mundo de Moto2 de uma marca

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Os doze pilotos campeões do mundo em Kalex

2023: Pedro Acosta

2022: Augusto Fernández

2021: Remy Gardner

2020: Enea Bastianini

2019: Alex Márquez

2018: Pecco Bagnaia

2017: Franco Morbidelli

2016: Johann Zarco

2015: Johann Zarco

2014: Tito Rabat

2013: Pol Espargaró

2011: Stefan Bradl