Jorge Martinez : Après GASGAS, il passe chez CFMOTO

Parce que dans le team PrüstelGP, les pilotes CFMOTO Artigas et Kelso n'ont obtenu que les 15e et 17e places du championnat du monde, 1 million d'euros est désormais transféré à "Aspar" Martinez. Il utilisera à l'avenir des motos CFMOTO dans le championnat du monde Moto3 et Moto2.

Les responsables de Pierer Mobility AG ont informé Ingo et Florian Prüstel mercredi, avant la finale du championnat du monde à Valence, que le budget Moto3 de la marque de moto chinoise CFMOTO, en plein essor, ne serait plus disponible l'année prochaine pour l'écurie PrüstelGP de Saxe. Les propriétaires de l'équipe, Ingo et Florian Prüstel, ont décidé de retirer l'écurie Moto3 à la fin de la saison 2023.

Lors du GP de Valence, deux équipes avaient déjà été citées comme candidates à la reprise du projet CFMOTO, à savoir le GASGAS Factory Team de Jorge "Aspar" Martinez et l'équipe MTHelmets-MSi-KTM-Moto3 de Teo Martín, qui a repris en Moto2 le Team Pons ainsi que les deux places (pour Sergio Garcia et Ai Ogura) et qui constituera en 2024 la seule équipe cliente Boscoscuro-Moto2.

Entre-temps, on sait que Jorge Martinez, encore champion du monde Moto3 avec Albert Arenas en 2020 sur KTM, changera pour la deuxième fois de marque au sein du groupe Pierer et passera l'année prochaine de GASGAS à CFMOTO dans les deux catégories du championnat du monde (Moto3 et Moto2). Martinez a remporté avec GASGAS le championnat du monde junior en 2021 avec Dani Holgado et le championnat du monde Moto3 en 2022 avec Izan Guevara devant son coéquipier Sergio Garcia.

Pour rappel, le groupe Pierer continuera d'utiliser les motos de course RC4 Moto3 de 250 cm3 de couleur bleue en 2024 sous quatre appellations - KTM, GASGAS, Husqvarna et CFMOTO.

L'équipe Martinez participera au championnat du monde Moto3 aux côtés du nouveau venu Joel Esteban, avec le Colombien David Alonso, qui a fêté quatre victoires en GP en tant que rookie en 2023 et a terminé le championnat du monde des pilotes à une magnifique quatrième place. L'équipe Moto2 reste inchangée avec Jake Dixon et Izan Guevara - et portera également le design CFMOTO.

CFMOTO, qui détient une participation de deux pour cent dans Pierer Mobility AG, a jusqu'à présent investi 1 million d'euros dans le projet Moto3. Ce budget est désormais transféré à Martinez, ce qui permet aux Chinois d'obtenir un package percutant - et avec Alonso et Dixon, deux candidats au titre au lieu du médiocre duo de pilotes Riccardo Rossi et Xavier Artigas chez PrüstelGP.

Dans un contexte économique devenu plus exigeant, le groupe Pierer s'épargnera donc à l'avenir, après deux ans, le budget marketing de GASGAS auprès de l'équipe Martinez, mais renoncera en 2024 à une écurie de course GASGAS Moto2.

On peut imaginer ce qu'il adviendra du projet Moto3 de GASGAS. Il sera transféré en 2024 au team Tech3 d'Hervé Poncharal, qui, comme chacun sait, gère le GASGAS Factory Team dans le championnat du monde MotoGP (avec Augusto Fernández et Pedro Acosta en 2024) et passe maintenant de KTM à GASGAS dans la catégorie des poids légers 250 cm3 après quatre années passées en Moto3.

Les pilotes sous contrat sont Dani Holgado, cinquième du championnat du monde, et Jacob Roulstone.

Pour le groupe Pierer, cela n'avait guère de sens, d'un point de vue marketing, de faire concourir deux équipes Red Bull-KTM (Rueda, Zurutuza) avec Tech3 et Ajo.

Le vainqueur de Sepang Collin Veijer et Tatsuki Suzuki sont sous contrat avec l'équipe Husqarna Factory Racing de Peter Öttl.

Classement final du championnat du monde Moto3 après 20 courses :

1. Masià, 274 points. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18 Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 394 points. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Championnat du monde par équipes :

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 points. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.

Classement final du championnat du monde Moto2 :

1. Acosta, 332,5 points (champion du monde). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 462,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 417,5 points (champion du monde). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.