Jorge Martinez: dopo GASGAS un passaggio a CFMOTO

I responsabili di Pierer Mobility AG hanno informato Ingo e Florian Prüstel mercoledì prima della finale del Campionato del Mondo a Valencia che il budget per la Moto3 dell'emergente marchio cinese di moto CFMOTO non sarà più disponibile per la squadra corse PrüstelGP della Sassonia il prossimo anno. I proprietari del team Ingo e Florian Prüstel hanno deciso di ritirare la squadra di Moto3 alla fine della stagione 2023.

Due squadre erano già state indicate al GP di Valencia come candidate a rilevare il progetto CFMOTO, ovvero il GASGAS Factory Team di Jorge "Aspar" Martinez e il team MTHelmets-MSi-KTM-Moto3 di Teo Martín, che ha rilevato il team Pons in Moto2 compresi i due posti (per Sergio Garcia e Ai Ogura) e formerà l'unico team clienti Boscoscuro Moto2 nel 2024.

È ormai certo che Jorge Martinez, Campione del Mondo Moto3 2020 su KTM con Albert Arenas, cambierà marchio per la seconda volta all'interno del Gruppo Pierer e passerà da GASGAS a CFMOTO in entrambe le classi del Campionato del Mondo (Moto3 e Moto2) il prossimo anno. Martinez ha vinto il Campionato del Mondo Junior con GASGAS nel 2021 con Dani Holgado e il Campionato del Mondo Moto3 nel 2022 con Izan Guevara davanti al suo compagno di squadra Sergio Garcia.

Come promemoria, il Gruppo Pierer continuerà a utilizzare le moto blu 250cc RC4 Moto3 sotto quattro nomi nel 2024: KTM, GASGAS, Husqvarna e CFMOTO.

Il team Martinez si schiererà nel Campionato del Mondo Moto3 al fianco del debuttante Joel Esteban e del colombiano David Alonso, che nel 2023 ha festeggiato quattro vittorie nei GP come debuttante e ha ottenuto un ottimo quarto posto nel Campionato Piloti. La squadra Moto2 rimarrà invariata con Jake Dixon e Izan Guevara - e apparirà anche nel design CFMOTO.

CFMOTO, che detiene una partecipazione del 2% in Pierer Mobility AG, ha investito finora 1 milione di euro nel progetto Moto3, ma questo budget sarà ora trasferito a Martinez, dando ai cinesi un pacchetto potente - e con Alonso e Dixon due contendenti al titolo al posto della mediocre coppia di piloti Riccardo Rossi e Xavier Artigas al PrüstelGP.

In un contesto economico più difficile, il Gruppo Pierer risparmierà il budget di marketing di GASGAS per il team Martinez dopo due anni, ma farà a meno di una squadra corse GASGAS Moto2 nel 2024.

Si può immaginare cosa accadrà al progetto GASGAS Moto3. Nel 2024 sarà trasferito al team Tech3 di Hervé Poncharal, che, come sappiamo, gestisce il GASGAS Factory Team nel Campionato del Mondo MotoGP (2024 con Augusto Fernández e Pedro Acosta) e sta passando da KTM a GASGAS nella classe leggera 250cc dopo quattro anni in Moto3.

Dani Holgado, che si è classificato quinto nel campionato mondiale, e Jacob Roulstone sono sotto contratto come piloti.

Dal punto di vista del marketing, per il Gruppo Pierer non aveva molto senso avere due team Red Bull KTM (Rueda e Zurutuza) in competizione con Tech3 e Ajo.

Il vincitore di Sepang Collin Veijer e Tatsuki Suzuki sono sotto contratto con l'Husqarna Factory Racing Team di Peter Öttl.

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto3 dopo 20 gare:

1° Masià, 274 punti. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campionato costruttori:

1° KTM, 394 punti. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campionato mondiale a squadre:

1° Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 punti. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing Prüstel, 239 punti. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto2:

1. Acosta, 332,5 punti (campione del mondo). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. BIP Green Power 54. 17. BIP Green Power 54. 18. BIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 462,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 417,5 punti (campione del mondo). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353.5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145.5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.