Jorge Martinez: Depois da GASGAS, uma mudança para a CFMOTO

Uma vez que os pilotos da CFMOTO, Artigas e Kelso, apenas terminaram em 15º e 17º lugar na equipa PrüstelGP, 1 milhão de euros está agora a ser transferido para a "Aspar" Martinez. No futuro, ele utilizará as motos CFMOTO nos Campeonatos do Mundo de Moto3 e Moto2.

Os responsáveis da Pierer Mobility AG informaram Ingo e Florian Prüstel, na quarta-feira, antes da final do Campeonato do Mundo em Valência, que o orçamento de Moto3 da marca de motos chinesa CFMOTO, em ascensão, já não estará disponível para a equipa de corrida PrüstelGP da Saxónia no próximo ano. Os proprietários da equipa, Ingo e Florian Prüstel, decidiram retirar a equipa de Moto3 no final da época de 2023.

Duas equipas já tinham sido mencionadas no GP de Valência como candidatas a assumir o projeto CFMOTO, nomeadamente a GASGAS Factory Team de Jorge "Aspar" Martinez e a equipa MTHelmets-MSi-KTM-Moto3 de Teo Martín, que assumiu a equipa Pons em Moto2, incluindo os dois lugares (para Sergio Garcia e Ai Ogura) e formará a única equipa cliente Boscoscuro Moto2 em 2024.

É agora certo que Jorge Martinez, Campeão do Mundo de Moto3 em 2020 na KTM com Albert Arenas, irá mudar de marca pela segunda vez no Grupo Pierer e mudar da GASGAS para a CFMOTO em ambas as classes do Campeonato do Mundo (Moto3 e Moto2) no próximo ano. Martinez venceu o Campeonato do Mundo Júnior com a GASGAS em 2021 com Dani Holgado e o Campeonato do Mundo de Moto3 em 2022 com Izan Guevara à frente do seu companheiro de equipa Sergio Garcia.

Recorde-se que o Grupo Pierer continuará a utilizar as motos de corrida RC4 Moto3 azuis de 250 cc sob quatro nomes em 2024 - KTM, GASGAS, Husqvarna e CFMOTO.

A equipa Martinez alinhará no Campeonato do Mundo de Moto3 ao lado do estreante Joel Esteban e do colombiano David Alonso, que celebrou quatro vitórias em GP como estreante em 2023 e terminou num excelente quarto lugar no Campeonato de Pilotos. A equipa de Moto2 permanecerá inalterada com Jake Dixon e Izan Guevara - e também aparecerá com o design CFMOTO.

A CFMOTO, que detém uma participação de dois por cento na Pierer Mobility AG, investiu até agora 1 milhão de euros no projeto de Moto3, mas este orçamento será agora transferido para Martinez, dando aos chineses um pacote poderoso - e com Alonso e Dixon dois candidatos ao título em vez da medíocre dupla de pilotos Riccardo Rossi e Xavier Artigas no PrüstelGP.

Num ambiente económico mais difícil, o Grupo Pierer vai poupar o orçamento de marketing da GASGAS para a equipa Martinez ao fim de dois anos, mas vai prescindir de uma equipa de Moto2 da GASGAS em 2024.

Podemos imaginar o que vai acontecer ao projeto GASGAS Moto3. Será transferido para a equipa Tech3 de Hervé Poncharal em 2024, que, como sabemos, dirige a GASGAS Factory Team no Campeonato do Mundo de MotoGP (2024 com Augusto Fernández e Pedro Acosta) e está agora a mudar da KTM para a GASGAS na classe de 250cc de peso leve após quatro anos na Moto3.

Dani Holgado, que terminou em quinto lugar no campeonato do mundo, e Jacob Roulstone estão sob contrato como pilotos.

Do ponto de vista do marketing, não fazia muito sentido para o Grupo Pierer ter duas equipas Red Bull KTM (Rueda, Zurutuza) a competir com a Tech3 e a Ajo.

O vencedor de Sepang, Collin Veijer, e Tatsuki Suzuki estão sob contrato com a Husqarna Factory Racing Team de Peter Öttl.

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto3 após 20 corridas:

1º Masià, 274 pontos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM, 394 pontos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 pontos. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto2:

1º Acosta, 332,5 pontos (campeão do mundo). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48.5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 462,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 417,5 pontos (campeão do mundo). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.